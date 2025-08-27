屯門亦園路謀殺案警拘 13 人｜海德園呎售 1.76 萬港島東 11 年低｜陳百祥譚詠麟突分享影片力證兄弟情｜8 月 27 日・Yahoo 早報

居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
早晨！今日係 2025 年 8 月 27 日星期三，預測本港地區今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約 34 度。稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：屯門亦園路謀殺案︱警方拘捕 13 人涉謀殺、非法禁錮等罪 涉金錢糾紛 有疑犯潛逃海外
屯門藍地亦園路橋底周一（25 日）一名男子被發現當場死亡，警方在附近一輛私家車上發現血跡。警方昨日（26 日）交代案情，死者頭部受刀傷失血致死，調查發現十多人曾在村屋外攔截死者，及有人從後斬向死者的頭部，再將他劫持帶走，最終失血致死，被棄屍於橋底。警方一連兩日拘捕共 13 名人士，包括案中主腦，相信仍有部份疑犯潛逃海外。
Yahoo 新聞：嶺大學生會迎新營因「不可抗力因素」取消 不同場地以維修、水浸等取消預約
嶺南大學學生會昨日（26 日）晚上宣布，原定於 8 月 29 日至 31 日舉行的迎新營因場地方不可抗力因素取消，無法如期舉辦。 學生會表示，不同場地早前以緊急維修、營地水浸等理由，臨時取消預約，「因此本會現階段只能無奈作出上述決定。」 學生會指，所有「組爸媽」已繳交的按金，將於本週內全數退回至原本繳付的帳戶；而已報名參加的新生，則可選擇參加校內其他學生組織舉辦的迎新活動。
Yahoo 新聞：渣馬2026｜9月8日報名 路線依舊未移師啟德 擬設儀器檢查防「代跑」
渣打香港馬拉松2026將於明年1月18日舉行，公眾人士可由9月8日早上10時起進入大會網站報名，名額維持7.4萬個。今年賽事一如以往分為馬拉松、半馬拉松、10公里賽事及輪椅賽項目。渣馬今年新增新賽事「躍動少年跑」，讓10至15歲青少年體驗城跑滋味，賽事將於1月17日舉行。
Yahoo 新聞：港人法國登山意外墮坡危殆 專機返港需210萬 入境處接求助 妻：暫無需新捐款
一名港人在法國東部登山時，因被失足山客撞倒而從山坡滾下，頭部受重創及出血，現時情況危殆，急需接載返港接受治療。其妻子在網上發帖稱，醫療援助機構International SOS的醫療專機報價高達27萬美金，他們一家人的流動資金難以應付，曾一度呼籲有心人伸出援手，協助他們將丈夫帶回香港。不過她昨日傍晚出帖，稱已與一間緊急醫療服務公司籌劃相關安排，暫時無需要新捐款。
Yahoo 新聞：居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊 ：喺海睇返香港好靚
香港三面環海，短短半小時船程，就可由人多車多的市區直達離島，感受截然不同的慢活節奏。熱愛地理的Marco最近在社交平台分享其心血結晶——《香港搭船指南》，將全港渡輪、街渡航線整合成一幅清晰地圖，方便喜歡搭船的市民規劃行程，獲不少網民支持。他接受《Yahoo新聞》訪問時表示，希望藉此鼓勵大家多搭船出遊，「喺個海去睇返（香港）都好靚，既有城市嘅景象，又有山、島嘅景象」，同時發掘離島的獨特魅力、探索其生態與歷史。
【今日重點財經新聞】
儘管市場憧憬美國聯儲局下月啟動減息，本港全新一手物業仍以低價吸客。太古地產（1972.HK）與中華汽車（0026.HK）合作的柴灣住宅項目海德園第1期昨天公布首批120伙價單，折實平均呎價17565元，創港島東首批折實平均呎價11年半新低，入場費640.7萬元起，今天開始收票。
信報：滙豐料恒指年底見27010 全城最牛 H股吼互聯網及券商 A股薦AI與醫療板塊
恒指周一急升近500點後，昨回吐逾300點，錄本月最大單日跌幅。不過，券商繼續唱好後市，滙豐環球研究上調恒指年底目標至27010點，較現水平有近6%上升空間，是一眾大行之中最牛。該行同時偏好A股及H股，但在兩地股市聚焦板塊有別。
美股反覆上升，三大指數早段窄幅上落，午市有買盤跟進，道瓊斯指數升約130點收市。市場正消化美國總統特朗普解僱聯儲局理事Lisa Cook一事，並觀望英偉達的業績。油價連升4日後回落。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和，同場出席賀晨曦足球隊班主周文曦與前TVB藝員崔加寶嘅兒子婚宴完全零交流，阿叻亦曾指自己退休後只有踢波，唔似阿倫仍喜歡開巡迴演唱會，更以譚生稱呼對方。日前，阿倫於社交平台PO出慶祝75歲生日宴會照片，曾志偉、彭健新、陳友、狄波拉，以及阿叻都有現身賀壽，阿倫、阿叻和曾志偉更興奮碰杯。阿叻又喺周一（25日）分享一段與阿倫嘅回憶影片，粉碎反目之傳聞。
Yahoo 娛樂圈：江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。江若琳演唱會廣受好評，不過有歌迷竟然錄到觀眾席內有位姐姐傾緊FaceTime：「今日遇到睇演唱會都要facetime係床既老公既菲律賓姐姐」，影片成功令江若琳現身，原來江若琳與該工人姐姐係識嘅，回覆：「唔好意思，係我媽工人姐姐」，唔少網民都話覺得好好笑。
