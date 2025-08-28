油麻地父親殺害兩子女後自殘危殆｜拆息全線升穿 3 厘｜前亞視小生段偉倫離世終年 67 歲｜8 月 28 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 8 月 28 日星期四，預測本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。最高氣溫約 31 度。吹和緩東至東北風，稍後風勢清勁，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：油麻地倫常命案︱父親疑欠 200 萬債務壓力 殺害兩子女後自殘 危殆送院

油麻地金華大廈昨（27 日）發生家庭悲劇，一名 40 歲男子疑因投資失利欠債 200 多萬元，今午殺害 3 歲女兒及 8 歲兒子，再企圖割頸自殺。妻子報警後，消防及警方爆門入屋，發現三人倒臥睡床，其中兩名小童送院搶救後證實死亡，丈夫則往伊利沙伯醫院留醫，情況危殆。警方指據初步了解，疑犯因投資失利欠債約 200 多萬元，生活壓力沉重。

Yahoo 新聞：基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 居於中西區34歲男子曾到斯里蘭卡 今年累計個案12宗

衞生防護中心表示，昨（27 日）本港錄得一宗新增基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名居於中西區的 34 歲男子。 初步調查顯示，他於 8 月 15 日到斯里蘭卡，在當地逗留期間曾被蚊叮咬，並於 8 月 19 日起在斯里蘭卡出現發燒、頭痛及關節痛，8 月 24 日起出現皮疹。

Yahoo 新聞：藥倍安心︱潘冬平女兒所屬學校開腔 聖保羅男女：「從不知情」牽涉AI公司 尊重放棄獎項決定

聖保羅男女中學昨回應學生潘浠淳的「藥倍安心」作品爭議。校方澄清，對傳媒報道提及的 AI Health Studio 事宜「學校及老師從不知情」，直至媒體披露後才得悉；校方已訂立指引教育及提醒學生，現希望事件告一段落，讓學生專注休養。

Yahoo 新聞：調查指三成肥胖者自稱「微胖」 四成適中或過輕者想減肥 醫生：港人缺體重管理認知

香港關注肥胖症聯盟的調查發現，逾 3 成 BMI 25 以上、屬肥胖人士僅認為自己「微胖」；逾 7 成 BMI 低於 23，體重正常或過輕的人卻自認「肥胖」，更有近 7 成受訪者認為肥胖並不是一種疾病。聯盟成員指出，調查反映港人對肥胖症作為健康問題的認知不足，呼籲社會正視肥胖症，勸喻患者向醫護人員尋求協助。

【今日重點財經新聞】

信報：拆息全線升穿3厘 港滙見7.7826高位

適逢月結來臨，銀行體系總結餘已降至今年5月資金流入前相若規模，加上美元兌港元的遠期套息交易拆倉，導致港息抽高令港滙走強。港元同業拆息昨全線升穿3厘關口，其中與拆息按揭（H按）掛鈎的港元一個月拆息定盤價，按日急升0.42厘，至3.23厘的逾3個月高位；財資界預期，短期內一個月拆息或上試3.5厘水平。

信報：外賣戰累美團少賺九成 ADR插9.7%

內地外賣大戰衝擊平台盈利，美團（3690.HK）次季經調整溢利淨額15億元（人民幣．下同），按年重挫89%，遠遜預期的99億元；收入918億元，增長12%，同樣低於預估的937億元。首席財務官陳少暉表示，上季盈利波動反映外賣市場前所未有的激烈競爭，全行業補貼力度創下新高，短期內競爭仍會持續，並對集團財務狀況造成負面影響。美團ADR於昨晚開市急插，收市挫9.7%，報27.85美元，折合較港收市價低6.8%。

Yahoo 財經：美股日誌｜標指創新高 英偉達業績勝預期 股價盤後跌

美股連升兩日，標普500指數創歷史新高收市，然而大市整體升勢並不強，交投淡靜。英偉達收市後公布業績，收入和盈利雙雙好過預期，股價在延長交易時段早段向下，跌最多超過3%。股市大致消化美國總統特朗普意圖解僱聯儲局理事Lisa Cook的事件，然而長債仍然繼續下跌，30年國債息率連升3日。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：前亞視小生段偉倫周三早離世終年67歲 曾當成龍助手15年 近年淡岀幕前

曾為亞視小生的段偉倫於昨日（27日）早上離世，終年67歲。有傳段偉倫因腎衰竭而病逝，其好友盧惠光回覆傳媒查詢時證實了死訊。

Yahoo 娛樂圈：62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊

武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。日前，錢小豪宣布搬遷到中山居住，表示：「我搵到一間好好嘅屋，很舒服，仲有好多香港嘅朋友住喺附近，所以好多人照顧我。」