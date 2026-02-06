AutoFlight 發佈首架五噸電動垂直起降飛機 完成全過渡飛行測試

AutoFlight 發佈了名為 Matrix 的五噸電動垂直起降飛機，並在其低空測試中心完成了一次公開的全過渡飛行。這次展示標誌著五噸級的電動垂直起降（eVTOL）飛機首次在一次序列中實現從垂直起飛到前進巡航，再回到垂直降落。該公司表示，這次飛行驗證了其在空氣動力學、高功率電動推進和飛行控制軟件方面的研究成果。Matrix 在模式之間的過渡十分流暢，開發者認為這一點對於將 eVTOL 擴展到更長距離至關重要。Matrix 的設計旨在支持比大多數現有設計更重的有效載荷和更長的航線。

在這次演示中，Matrix 垂直起飛，加速進入翼載巡航，然後再返回到受控的垂直降落。該公司將這一序列描述為全模式過渡飛行。工程師們在每個階段跟蹤了穩定性和控制情況。Matrix 的翼展為 20 米，機身長度為 17.1 米，高度為 3.3 米，最大起飛重量為 5,700 kg（12,566 磅）。開發者設計這個平台以支持乘客和貨物任務。乘客版本支持靈活的佈局，操作員可以配置十個商務座位或六個 VIP 座位。貨物變體則針對更重的物流需求，使用混合動力系統，支持最高 1,500 kg（3,307 磅）的有效載荷。大型前開門設計能容納兩個標準 AKE 空運貨櫃，旨在提高一噸級貨物操作的周轉時間。

Matrix 採用升力和巡航複合翼設計，具有三翼布局和六臂結構，旨在在懸停、過渡和巡航階段保持空氣動力學穩定性。該公司表示，這一架構支持在複雜飛行階段中的可預測操控。純電動版本的最大航程為 250 公里（155 英里），而混合電動版本則將航程延長至 1,500 公里（932 英里）。這些數據使該平台適合區域旅行、重型物流以及超越典型城市空中出租車距離的緊急響應任務。工程師們設計此平台以適應多種任務配置，並強調可靠性、冗餘性和認證準備作為開發優先事項。

Matrix 繼續推進該公司的產品路線圖。早期平台包括用於工業用途的 Great White Shark、自動物流的 CarryAll 以及城市空中出行的 Prosperity。Matrix 項目汲取了在低空操作、安全系統和適航認證方面的經驗。AutoFlight 的首席執行官兼創始人田宇將這款飛機描述為市場預期的轉變。Matrix 不僅是航空業的一顆新星，更是一個雄心勃勃的顛覆者。它將打破行業對 eVTOL 的認知，即短途、低有效載荷的局限，重新定義 eVTOL 路線規則。他補充說明了成本和規模的背景，表示該飛機通過規模經濟降低了每座公里和每噸公里的運輸成本，涵蓋了從城市旅行到城際連接的所有場景，並促進整個低空生態系統的擴展。該公司計劃在推進測試的同時，朝著商業化準備邁進，目標是實現有效載荷和航程與垂直接入同樣重要的任務。

