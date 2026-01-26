Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Aveda頭髮用品綠色系列護髮油好用？熨染受損頭髮恩物，護理毛燥頭髮、爛髮尾問題

頭髮不論男或女生都好珍而重之。護髮用品的價錢有時都媲美名牌護膚品，當中亦不無道理，事關好用的護髮產品，其成分要天然外，如果做到「生髮」就真的很多面對脫髮問題人士都會願意去試，而在Threads上就見到有脆友分享護髮產品好用推介，都有Aveda的名字，更指，「貴真的不是沒道理」。特別對於常熨染髮的朋友，品牌「綠色系列」Botanical Repair™ 三重修復草本系列，是特別為受損頭髮而設，也許可以試試系列的頭髮用品。

純素頭皮護理品牌Aveda，專為受損髮絲研發的皇牌Botanical Repair™三重修復草本系列，為髮絲注入100萬氫鍵結，深入髮芯鞏固三層結構，有效撫平毛燥、減少斷裂。系列囊括洗髮、護髮、修護精華、髮膜以至造型底霜，從日常護理或是深度滋養修復都有相應的產品。

（官方圖片）

對於經常要「夾頭髮」、「漂染頭髮」的朋友，日常在夾頭髮前最用先用修護精華打底，有效保護秀髮免受日常造型或紫外線高達230度熱力損害。髮型師指，一般如果受過漂熨的頭髮，以165度至180度熱力來夾會比較夾到造型同時不會過熱對待髮絲。

（官方圖片）

完成頭髮造型後或是洗完頭想令頭髮更有亮澤，可以「加碼」配合Miraculous Oil高效亮澤奇蹟護髮油，質地輕盈不太黏笠，同時亦有品牌招牌的舒服草木香氣，令頭髮更強韌。加多一個「隱藏用法」，將Botanical Repair™三重修復草本修護精華採用免沖洗配方，搭配Miraculous Oil高效亮澤奇蹟護髮油使用，撫平毛燥頭髮效果持久亦明顯。

【網店限定】 Aveda Botanical Repair™ 三重修復草本修護精華 100亳升 特價：$216；原價：$340

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

脆友亦分享Aveda的紫色蘊活煥欣系列，對於油頭、敏感頭皮、脫髮問題都有明顯改善，更指之前有用過開架的，但頭皮會長痘痘，「用Aveda對頭髮很友好，但對錢包很不友好」。小編自己有用紫色系列的強效頭皮激活精華，內含薑黃、人蔘等可活絡頭皮成分。洗完頭後、吹頭前用在頭皮上，再按摩後才吹頭。吹頭時頭皮會冰冰涼涼，味道也是草本味。由於價錢少貴，會隔兩、三日用一次，梳頭掉下來的頭髮有減少。

Aveda 升級版強效頭皮激活精華 150毫升 特價：$399；原價：$565

（Yahoo Style圖片）

好好養髮、護髮真的是一條慢長路，選適合自己的護髮產品的同時，也可以用中醫方法來調理，可以參考註冊中醫師楊明霞博士，分享預防白髮和脫髮貼士，有助各位擁有一頭亮麗髮絲。

轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

