Sennheiser EW-DX與Aver MT300(N)實現新集成，增強基於音頻觸發的攝像頭控制，為混合會議和學習空間提供更快速、更安全、更可靠的攝像頭切換體驗

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年 1月 16日 - Sennheiser作為先進音頻技術的首選，致力於使協作與學習變得更輕鬆。Sennheiser宣布其Evolution Wireless Digital系列最新成員EW-DX麥克風系統現已通過Sennheiser Sound Control Protocol v2（SSCv2）協議與Aver MT300(N)

影音跟蹤控制盒實現集成，在單攝像頭及多攝像頭設置中實現基於音頻觸發的智能攝像頭切換。





AVer與Sennheiser合作推出更智能的攝像頭追蹤解決方案

MT300(N)的最新固件完全兼容SSCv2，支持加密通信以及來自EW-DX無線麥克風系統的更快、更靈敏的控制信號。這使基於活躍音頻信號的攝像頭切換更快速和穩定，從而使該解決方案非常適合專業協作和教育環境中的無線麥克風工作流程。



此次簡單的固件更新提升了響應速度、安全性和可靠性，確保發言者能被清晰地看到和聽到的同時，保持系統設計的簡潔直觀。此次集成進一步深化了Sennheiser與AVer的現有合作，雙方此前已在支持Sennheiser天花陣列麥克風與AVer攝像頭追蹤解決方案集成上開展合作，提供了涵蓋無線麥克風及天花陣列麥克風音頻工作流程的靈活選項。



此次新集成的主要優勢包括：





更智能的由音頻觸發的攝像頭切換 通過EW-DX無線麥克風提供的SSCv2語音定位數據，實現快速可靠的單攝像頭及多攝像頭切換。

增強的安全性與可靠性 加密的SSCv2通信保障專業環境下穩定可靠的音視頻集成。

適配無線麥克風工作流程 EW-DX集成將智能攝像頭控制擴展至無線部署領域，支持專業會議及學習空間的高效運行。





欲瞭解更多EW-DX的信息，請訪問 EW-DX 商業解決方案|Sennheiser 。



欲瞭解更多Aver MT300(N)解決方案的信息，請訪問 https://presentation.aver.com/model/mt300n



欲下載固件更新，請訪問 https://www.aver.com/Downloads/search?q=MT300



https://www.sennheiser.com





https://www.sennheiser-hearing.com

關於Sennheiser品牌

音頻是我們的生命之源。我們滿懷熱情，致力於創造與眾不同的音頻解決方案。這份熱情引領着我們從世界頂級舞台到最安靜的聆聽空間，也使Sennheiser成為卓越音頻的代名詞，音質不僅出眾，而且真實。2025年，Sennheiser品牌慶祝成立80週年。自1945年創立以來，我們始終以打造音頻之未來為己任，不斷為客户締造非凡的聲音體驗。專業音頻解決方案，如麥克風、會議解決方案、流媒體技術和監聽系統等隸屬於Sennheiser electronic SE & Co. KG；消費設備業務，包括耳機、條形音箱和語音增強系列耳機等在Sennheiser的授權下由Sonova Holding AG運營。





