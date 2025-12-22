「AWS香港登陸計劃」全面升級，全方位協助内地企業出海

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月22日 — AWS宣佈全面升級「AWS香港登陸計劃」，夥拍更多公私營機構 ， 包括投資推廣署、香港科技園公司、香港生產力促進局、數碼港、多家AWS企業客戶與合作夥伴， 以協助内地企業出海拓展業務。此次升級目標與香港特區政府近年積極推動內地企業以香港為「出海」橋頭堡的策略高度結合。



「AWS香港登陸計劃」專爲協助內地企業以香港為跳板，快速建立和拓展全球業務而設。AWS整合其全球領先的雲端技術優勢及業務網絡，為内地企業出海提供從產品開發、海外業務拓展、技術部署、到安全合規審計、全面技術指導及市場行銷等一站式支援。AWS更憑藉其在香港深耕多年的專業團隊，聯手政府機構與各類企業，為出海企業提供從研發到推廣的全鏈路支持，包括為企業對接孵化、研發至應用推廣各階段所需的資金支援計劃與基金等資源。



投資推廣署署長劉凱旋表示：「作為全球最自由的經濟體，香港匯聚國際資金與專業人才，擁有完善的金融基建、與國際接軌的法治制度，一直是內地企業拓展國際市場的首選平台。透過特區政府成立的『內地企業出海專班』，我們主動協助企業制定具針對性的國際發展策略，並與不同部門及業界協作，提供從落戶香港到全球拓展的一站式支援，助力企業借港出海。我們將繼續攜手業界，助力更多內地企業以香港為跳板，踏上高質量的全球化發展之路。」



香港科技園公司行政總裁黃秉修表示：「作為香港創新科技發展的重要推手，科技園擁有獨特的創科生態圈，不僅為企業提供理想的發展平台，更助其掌握全球市場動脈。我們欣悉AWS強化『香港登陸計劃』，與我們協助企業『走出去』的策略不謀而合。香港科學園深圳分園已成功為港企開拓內地供應鏈網絡，同時與各地政府建立緊密聯繫，實現雙向資源對接。這種協同效應不僅有助內地企業透過香港走向國際，更能吸引環球創科企業落戶香港，融入大灣區發展。我們將繼續與AWS攜手合作，匯聚全球頂尖人才與技術，為推動 『 新質生產力 』 發展及香港國際創科中心建設注入新動能。」



香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示：「香港是國家完善海外綜合服務體系的重要支點，也是支持內地企業『走出去』的理想平台。國家『十五五』規劃建議中，已將健全海外綜合服務體系列為重點工作之一。生產力局一直致力協助企業提升競爭力，推動行業創新與數碼轉型。今年四月，我們成立了『The Cradle 出海服務中心』，為香港及內地企業提供一站式專業服務，重點包括技術支援、對接國際標準與應用場景、培育國際化人才等全方位出海支援。我們會繼續與政府及業界緊密合作，共同發揮香港的獨特優勢，助力企業實現高質量出海，更好地融入並服務國家發展大局。」



數碼港行政總裁鄭松岩博士表示：「作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，數碼港一直致力推動數碼科技發展及創新，更全力擔當『超級聯絡人』和『超級增值人』的角色，助內地和香港科創企業走向國際舞台。目前，數碼港匯聚2,300多家企業中，約三成園區企業創辦人來自內地及海外，其中不少上市公司及獨角獸企業選擇以數碼港作為國際總部，充分印證香港作為內地企業走向全球的重要平台。此前，我們已與AWS 攜手成立 AWS 聯合創新中心，推動香港的創科產業發展；是次『AWS香港登陸計劃』升級，將進一步匯聚雙方優勢資源，為內地高潛力企業提供全方位支持，搭建無縫對接全球的合作橋樑，並為建設香港成為國際創科中心注入強勁動能。」



AWS香港暨台灣總經理王定愷表示：「香港是鏈接內地與全球的重要門戶及國際科技創新樞紐，蘊藏著巨大機遇。AWS深耕香港，始終致力於幫助客戶最大化利用其內聯外通的優勢。我們堅信， 通過助力企業拓展出海『朋友圈』，精準對接需求，加速企業出海的業務增長。我們將繼續憑藉領先的雲技術、全球基礎設施與本地網絡，為出海企業提供安全可靠的支援，並透過持續優化的『AWS香港登陸計劃』，匯聚更多資源，成為內地企業全球化進程中最可靠的雲端夥伴。」



參與計劃的初創企業、ShareCRM 香港分公司總經理羅一立表示：「我們公司計劃在香港設立區域總部，並開展研發工作，以更能滿足客戶需求。AWS 的品牌效應增強了客戶對我們產品的信任感，特別是在金融行業，客戶對數據安全性和合規性的要求極高。透過 AWS 的多個數據中心，ShareCRM 更能滿足客戶對 GDPR 和其他合規要求，使公司能在競爭激烈的市場中脫穎而出。此外，AWS 還提供了多樣的客戶對接機會，幫助 ShareCRM 快速適應海外市場的需求。」



自2024年推出以來，「AWS香港登陸計劃」已助力超過500位創始人及團隊，並成功協助過約30家中國內地科創企業成功拓展海外市場，其中包括客戶關係管理軟件公司ShareCRM，B2B營銷解決方案平台徑碩科技、智能勞務管理平台MytePRo、企業級電子簽名解決方案供應商eSignGlobal等。展望未來，我們將繼續與合作夥伴緊密合作，支持內地科創企業「出海」之旅。



如欲了解此計劃，請瀏覽：https://pages.awscloud.com/aws-hong-kong-landing-program.html。



