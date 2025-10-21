不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
AWS 一家故障、萬家哀？CrowdStrike 之後，再顯網絡服務過度集中化的風險
AWS 2025 年 10 月大規模雲端當機事件與 2024 年 CrowdStrike 安全軟體更新事故，被視為近年兩起最典型的「數位集中風險」案例——前者癱瘓了網上數以萬計的雲端應用，後者則直接導致全球上千萬台 Windows 系統藍屏。兩者的共通點，揭示科技產業過度集中在少數巨頭供應商手上的脆弱性與系統性風險。
現正在美國出席會議的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，以 2024 年同樣影響全球電腦系統的 CrowdStrike 故障類比昨天開始的 AWS 美東伺服器故障，突顯今天雖然在市場上有千萬個不同的軟件和系統服務，但所依存的網絡基建卻被少數科技巨頭壟斷。
AWS 壟斷今天近 30% 雲端基建市佔，他們的護城河包括是穩定度、頻寬冗餘、負載平衡、低層代碼兼容度等，都難以讓用戶轉向或是分散其他服務。亦因如此，當愈來愈多網絡服務冒起後，單靠以 AWS 規模化，AWS 當機的影響就更大。
在社群平台上最多本地用戶在叫慘的，正是 Canva、Perplexity、Zoom、Roblox 等新興互聯網服務。反而老牌的 Google、Facebook、Microsoft 雖然亦有故障回報，但就可以盡快分流至其他未受影響的伺服器。
系統性風險：從 IT 集中到「全球單一點故障」
根據報告，全球約 90% 的 IT 攻擊面由 150 家供應商掌握，62% 集中在 15 間公司（包括 Microsoft、Amazon、Google）。有業界專家以「懸在懸崖邊的房子」來形容這種「集中式科技結構」——任何單一事件都可能引發全球連鎖反應。
CrowdStrike 事故破壞了「工作終端層」，AWS 故障則癱瘓了「運算底層」，兩者如同人體的「神經錯亂」與「血管堵塞」，同樣揭示基礎設施過度集中後的系統性風險。
