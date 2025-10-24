AWS 全球故障事故︱亞馬遜稱自動化軟件漏洞所致 引發連鎖影響 全球約 2000 網站及程式癱瘓︱Yahoo

焦點

《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊　綜藝是新出路？

【Yahoo新聞報道】亞馬遜（Amazon）旗下雲端服務 AWS 近日出現大規模故障，導致包括 Signal、Roblox、 Duolingo以及約 2,000 個網站及應用程式一度癱瘓。AWS 昨日（23 日）表示，事故源於 DynamoDB 系統自動化軟件中的一個漏洞，導致域名（DNS）設定出錯，令多項服務無法連線。

綜合外媒報道，AWS 於週四發表詳細說明，事故於 10 月 19 日美國當地時間晚上發生，持續超過 14 小時。AWS 工程師指，問題源於美國維珍尼亞州的 US-East-1 數據中心區域，系統在處理 DNS（域名系統）記錄時出現「潛在缺陷」，令部分伺服器更新時相互衝突，導致主要數據庫的網絡地址被清空，需要人手修復，最終於 10 月 20 日下午全面修復。

事件導致多項 AWS 相關工具及平台出現連鎖故障。根據網絡監測平台 Downdetector 數據，全球錄得超過 810 萬宗用戶回報。

墨爾本大學資訊系統講師 Suelette Dreyfus 表示，今次事故反映全球互聯網過度依賴少數大型雲端供應商。「這不僅是 AWS 一家的問題，它雖佔市場約 30%，但整個雲端產業其實集中在三間主要公司手上。」她指出，互聯網原本設計是能在出現問題或攻擊時改道運行，但隨着服務愈趨集中，這種彈性正逐漸喪失。

要你 100 萬粒 TPU！Anthropic 與 Google 簽訂數百億美元協議

最近 Anthropic 亦打算大幅提升運算資源，與Google達成了數百億美元協議，宣布計劃擴大使用 Google Cloud 技術，包括高達一百萬顆 TPU，預計將在 2026 年帶來超過 1 吉瓦（gigawatt） 的運算能力。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
1972 年北愛「血腥星期日」涉射殺示威者　傘兵 F 脫罪　死者家屬批「公義被剝奪」｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】1972 年 1 月 30 日，大約 15,000 人在北愛爾蘭的德里（Derry）街頭集結，抗議賦權執法部門未經審訊拘留疑犯的新法例，示威遭武力鎮壓造成 14 人死亡，史稱血腥星期日（Bloody Sunday）。事隔超過半世紀，其中一名涉嫌開槍射殺示威者的英國陸軍傘兵團士兵F，被控兩項謀殺罪及五項企圖謀殺罪，案件上月 15 日在北愛首都貝爾法斯特開審，昨（23日）被裁定全部罪名不成立。

Yahoo新聞 ・ 23 小時前
女子屋苑遛狗遭人毆打　警方立案調查

【on.cc東網專訊】重慶市警方周四（23日）通報，當地一名女子在屋苑內遛狗時，遭一名男住戶毆打，已立案調查案件。

on.cc 東網 ・ 1 天前
金鐘巴士站20歲男子被點錯相遇襲　警方拘捕3名黑幫

金鐘巴士總站在本周三發生襲擊案，警方已拘捕3名有黑社會背景的男子，調查顯示案件涉及買兇傷人，但「點錯相」傷及案中事主。 案件發生於本周三晚上10時，警方接報指一名20歲中國籍男子在巴士站候車期間，突然被人從後推倒，用利刀襲擊，附近有另一名男子用手機拍攝行兇過程。施襲後，2人往灣仔方向逃離現場。受害人的手及背部多處

am730 ・ 4 小時前
梨泰院人踩人調查報告出爐　警力被調往尹錫悅總統府釀慘劇　南韓政府擬懲處 62 人｜Yahoo

南韓首爾梨泰院 2022 年 10 月 29 日發生人踩人慘劇，導致 159 死、196 人傷。事發當晚梨泰院有大批人群聚集，舉行萬聖節活動。政府跨部門調查報告昨（23日）出爐，指前總統尹錫悅將總統府搬遷至龍山區，大量警力被調派處理該區示威，導致梨泰院警力真空，無人群管理措施，是釀成悲劇的主因。政府擬懲處涉失職的 51 名警務人員及 11 名政府人員。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
城巴聘 47 外勞人工平一成　工會：有本地員工不獲續聘　城巴：適度輸入︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】城巴工程部將輸入47名外勞，第一批外勞最快今年底開工。綜合工會資訊，外勞底薪較本地招聘員工低約一成，每週工作6日，超時津貼時薪亦大幅低於現職員工。匯達交通（城巴）員工協會外務副理事長岑展銜憂慮，輸入外勞後出現「僧多粥少」局面，已有退休後再續聘的本地員工收到通知，明年不獲續聘。城巴回覆《Yahoo新聞》時指，適度輸入人手，有助於紓緩人手不足問題。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦

張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
泰王太后詩麗吉過世　享壽93歲

（法新社曼谷25日電） 泰國王室表示，王太后詩麗吉（Sirikit）昨天晚間過世，享壽93歲。泰國王室在聲明中說：「太后陛下的病情持續惡化，24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）過世，享壽93歲。」

法新社 ・ 10 小時前
珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡　據報涉纏頸增性刺激 (更新)

昨日(23日)傍晚6時24分，警方接獲一名男子報案，指其兒子在葵涌葵俊苑一單位內，以一條長約80厘米的毛巾上吊。人員接報到場，消防將其解下，該名26歲姓黃男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。 被發現時手腳已呈屍斑 據報，死者為大學二年級學生，周二(21日)曾以準備考試為由，吩咐胞

am730 ・ 1 天前
金鐘巴士站男子被點錯相捱斬　3男子落網追緝2主腦

【on.cc東網專訊】本周三(22日)晚上10時許，一名姓許(20歲)男子在金鐘巴士站等車期間，被人突然從後推倒及用利刀襲擊，一名同黨於附近用手機拍攝整個行兇過程。在施襲後，兩人往灣仔方向逃離現場。警員在兩名兇徒的逃走路線進行搜證，檢獲一把長約15厘米的鎅刀，相

on.cc 東網 ・ 7 小時前
立法會選舉2025｜棄選林素蔚突組織支持者協助競選團隊　澄清是遭冒認｜Ray Online

立法會選舉提名期已經展開，但係早前宣布棄選嘅新界東南立法會議員林素蔚都有動作，突然設立群組組織支持者。林素蔚澄清係遭到冒認，冇開設任何新群組。 無呼籲人士協助任何競選團隊 林素蔚發表聲明，話衷心多謝大家過去4年嚟嘅支持同信任。早前已經正式宣布唔會競逐連任，但係近日發現有人未經授權，喺WhatsApp、微信等

am730 ・ 2 小時前
大鳴大放│梁君彥：泛民仍有機會合標準參選　料爭取提名無問題(梁家寳報道)

【Now新聞台】即將卸任的立法會主席梁君彥在本台專訪中提到，從來無考慮交棒給正擔任副局長的兒子梁宏正，又提到今屆議會內的政黨都是愛國者，與上屆分別很大。至於泛民仍有機會符合愛國者標準參選，相信他們爭取提名沒有問題。 由2004年起，就代表工總出任立法會代表的立法會主席梁君彥一早就決定不競逐連任。他出席本台節目《大鳴大放》時表示，有與擔任民青局副局長的兒子梁宏正討論是否參選一事，最終覺得是合適時間交棒，但沒有想過要交給兒子。立法會主席梁君彥：「我們談都沒有談，他沒有考慮這件事。他現在做的工作，他覺得是有意義的，就讓他繼續做。」連同梁君彥，經民聯近一半現任議員放棄參選，其他政黨亦有議員放棄競逐連任。被問到政黨角色會否減弱時，他認為今屆議會內的政黨與上屆分別很大，大家都是愛國者，能經常合作向政府獻計。梁君彥：「我覺得政黨都是有它的角色，因為政黨會資源多一些，還有涉及的層面都是廣的，這些都是好好利用，收集意見給政府。上一屆的，其實有很多一部分議員，是『阻住地球轉』的，是故意不讓你開會，故意想拖著你。」至於泛民是否符合愛國者標準，有否機會參選，他認為有機會。梁君彥：「一定有、一定有。其實我覺得，

now.com 新聞 ・ 11 小時前
聖誕好去處｜太古城中心「Merry Sweetmas」糖果兵團登場！暢玩四大互動打卡區、捕捉8米高聖誕士的糖 ｜Yahoo活動街

當聖誕遇上糖果夢境，太古城中心化身全港最甜蜜打卡點，與熊仔笑笑糖一起探索『Merry Sweetmas』的奇幻世界，感受幸福滋味！由2025年11月14日起至2026年1月4日，一群調皮可愛的糖果兵團將糖粉灑滿太古城中心，讓大家享受普天同慶的Merry Sweetmas！無論你是GenZ潮流達人，還是希望與孩子共度溫馨時光，太古城中心都邀請各位成為Sweetmas甜蜜專員，齊齊與糖果朋友一起捧腹大笑，享受聖誕佳節！

Yahoo 活動街 ・ 22 小時前

李家超主持第二期關愛隊啟動禮　進一步優化社區支援網絡

【Now新聞台】行政長官李家超主持第二期關愛隊啟動禮。 李家超在社交平台指，全港十八區有455隊關愛隊代表見證啟動禮，又提到關愛隊第一期合共探訪約61萬個有需要住戶，舉辦約5萬項地區活動。關愛隊第二期服務開展時，將進一步優化社區支援網絡，並按地區需要新增三支關愛隊小隊，政府亦會加強培訓，讓關愛隊持續與政府部門、公共事業機構及地區組織深化應急支援合作，強化應對突發和緊急事故的能力。#要聞

now.com 新聞 ・ 22 小時前
日本媒體揭大阪5舊樓藏677間中國公司　涉申請經營管理簽證

日本收緊「經營管理簽證」的要求，其中一個原因是大量的中國人，利用有關的漏洞，在大阪開設空殼公司來換取居留簽證。據日本媒體與大學教授進行的調查，發現在大阪市內5棟古舊大樓之中，竟然就有677間中國人開設的公司登記為總部。 日本《讀賣新聞》與大阪阪南大學的教授松村嘉久進行合作調查。松村教授從公司登記名簿中，抽出9,6

am730 ・ 1 天前
立法會選舉2025︱方國珊五敗未言棄 第六度出戰地區直選 獲汪明荃提名：阿姐讚我勤力︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉提名期今日（24日）起展開，西貢區區議員、智庫專業動力召集人方國珊宣佈報名參選2025立法會選舉地區直選（新界東南）。方國珊過去在地區直選五度落敗，期望今次能成功晉身立法會，今次提名人包括前全國政協委員汪明荃、前行會召集人陳智思。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢

現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金

am730 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠

面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。

信報財經新聞 ・ 15 小時前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場　人逢喜事索過以前

【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。

東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
美婦每日服薑黃粉三年　肝臟受損白血球下降　專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo

【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。

Yahoo 健康 ・ 23 小時前