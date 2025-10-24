《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
AWS 全球故障事故︱亞馬遜稱自動化軟件漏洞所致 引發連鎖影響 全球約 2000 網站及程式癱瘓︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞馬遜（Amazon）旗下雲端服務 AWS 近日出現大規模故障，導致包括 Signal、Roblox、 Duolingo以及約 2,000 個網站及應用程式一度癱瘓。AWS 昨日（23 日）表示，事故源於 DynamoDB 系統自動化軟件中的一個漏洞，導致域名（DNS）設定出錯，令多項服務無法連線。
綜合外媒報道，AWS 於週四發表詳細說明，事故於 10 月 19 日美國當地時間晚上發生，持續超過 14 小時。AWS 工程師指，問題源於美國維珍尼亞州的 US-East-1 數據中心區域，系統在處理 DNS（域名系統）記錄時出現「潛在缺陷」，令部分伺服器更新時相互衝突，導致主要數據庫的網絡地址被清空，需要人手修復，最終於 10 月 20 日下午全面修復。
事件導致多項 AWS 相關工具及平台出現連鎖故障。根據網絡監測平台 Downdetector 數據，全球錄得超過 810 萬宗用戶回報。
墨爾本大學資訊系統講師 Suelette Dreyfus 表示，今次事故反映全球互聯網過度依賴少數大型雲端供應商。「這不僅是 AWS 一家的問題，它雖佔市場約 30%，但整個雲端產業其實集中在三間主要公司手上。」她指出，互聯網原本設計是能在出現問題或攻擊時改道運行，但隨着服務愈趨集中，這種彈性正逐漸喪失。
