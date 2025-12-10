宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
AWS re:Invent 2025發佈多項AI Agent、AI基礎設施創新，全方位助力企業運用AI創造價值
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 - Amazon Web Services（AWS）在2025年AWS re:Invent全球大會上推出一系列重要創新，聚焦於AI基礎設施、推理平台、運用數據自訂模型、Agent建構工具，並發佈Frontier Agents — 一類全新的Agent，具備自主性、可擴展性、可以在無需人工干預的情況下工作數小時甚至數天。透過全方位的創新，AWS持續助力企業運用Agentic AI解決問題、創造價值。
正式發佈 Trainium3 UltraServers，助力客戶更快、更低成本地訓練和部署AI模型
AWS宣佈Amazon EC2 Trainium3 UltraServers現已正式可用，由AWS首款3納米AI晶片驅動，為不同規模的企業提供運行高強度AI訓練與推理工作負載的能力，幫助客戶更快、更低成本地訓練和部署AI模型。與Trainium2 UltraServers相比，Trainium3 UltraServers在AI場景中提供高效能，實現高達4.4倍的運算效能、4倍的能源效益提升以及近4倍的記憶體頻寬，使AI開發速度更快、營運成本更低。Trainium3 UltraServers可擴展至最多144顆Trainium3晶片，提供高達 362 FP8 PFLOPs 的效能，延遲降低 4 倍，可更快速地訓練更大規模的模型，並支援大規模推理場景。Anthropic、Karakuri、Metagenomi、NetoAI、Ricoh與Splash Music等客戶已經透過 Trainium 將訓練與推理成本降低至原來的50%，Amazon Bedrock也已在Trainium3上運行生產級工作負載。詳情請參考完整新聞稿。
AWS推出AWS Graviton5—強大、高效的自研CPU
AWS宣佈推出其迄今為止效能最強、能源效益最高的 AWS Graviton5 處理器，為 Amazon EC2 上的廣泛工作負載提供最佳性價比。與上一代相比，基於AWS Graviton5的全新 Amazon EC2 M9g 執行個體效能提升高達25%，其每個晶片搭載192核心及容量提升五倍的快取記憶體，助力客戶在擴展工作負載、提升應用程式效能的同時，降低基礎設施成本。連續第三年，AWS新增的CPU容量中有超過半數由Graviton驅動，EC2的前1000家客戶中已有98%受益於其顯著的性價比優勢，包括Adobe、Airbnb、Atlassian、Epic Games、Formula 1、Pinterest、SAP、Siemens、Snowflake與Synopsys等。詳情請參考完整新聞稿。
AWS推出搭載NVIDIA GPU的全新Amazon EC2執行個體
AWS推出Amazon EC2 P6e-GB300 UltraServers，搭載NVIDIA GB300 NVL72，這是Amazon EC2中最先進的NVIDIA GPU架構。P6e-GB300在AWS上單個UltraServer中提供最高的GPU記憶體和運算能力，非常適合大規模AI推理，支援具備推理能力的萬億級參數模型在實際生產環境中運行。P6e-GB300 UltraServers 由AWS Nitro System驅動，具備高效能、高安全性及高可靠性，並可與Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）等AWS服務無縫整合。詳情請至Amazon EC2頁面。
AWS AI Factories將客戶現有基礎設施轉化為高效能AI環境
AWS宣布推出全新的AWS AI Factories，助力企業將現有基礎設施轉化為高效能的AI環境。AWS AI Factories提供專用的整合式基礎設施，以整合最新的NVIDIA加速運算平台、Trainium晶片、AWS高速低延遲的網路以及AWS AI服務。客戶能夠繼續運用現有的數據中心空間、網路連接與電力，由AWS負責整合基礎設施的部署與管理，省去複雜的自建過程。同時，AWS AI Factories幫助企業滿足數據主權和監管要求，並顯著加快整體部署流程。詳情請參考完整新聞稿。
AWS推出Frontier Agents，重塑AI Agent與軟件開發團隊的合作方式
Frontier Agents是一類全新且更成熟的AI Agent，它具備三項關鍵特徵：自主性、可擴展性、能在無需人工介入的情況下連續工作數小時甚至數天。AWS宣布首批推出的三款Frontier Agents：Kiro Autonomous Agent 作為虛擬開發者，能夠獨立完成任務並在工作中持續學習；AWS Security Agent如同虛擬安全工程師的角色，在應用程式設計、程式碼審查與滲透測試等環節擔任安全顧問；AWS DevOps Agent則作為虛擬運維專家，協助團隊解決並預防運行故障，持續提升系統可靠性與效能。詳情請參考完整新聞稿。
Amazon Bedrock AgentCore推出新功能，助力開發人員建構可投入生產環境的AI Agent
Amazon Bedrock AgentCore 旨在幫助企業大規模、安全地建構和部署AI Agent。AWS宣佈Amazon Bedrock AgentCore 推出多項新功能：Policy in Amazon Bedrock AgentCore 功能幫助團隊為Agent的行動設定明確邊界；AgentCore Evaluations功能使團隊能夠了解Agent在實際場景中的表現；AgentCore Memory情節記憶功能使Agent從過往經驗中學習，進而提升決策能力。詳情請參考完整新聞稿。
亞馬遜擴展Amazon Nova模型系列，首創用於建構企業自有模型的Nova Forge服務，以及用於建構Agent的Nova Act
亞馬遜宣佈擴展Amazon Nova系列，包括推出四款Nova 2新模型，以及開創性的「開放式訓練」服務Nova Forge。亞馬遜全新的Nova 2模型系列在多個AI領域實現速度、成本與智能水準的平衡，在推理、多模態處理、對話式AI、程式碼生成和Agent任務等方面，皆實現領先業界的成本效益。Nova Forge則提供預訓練模型的檢查點存取權，允許企業在模型訓練的每個階段混合自有資料與Amazon Nova精選數據集。此外，全新的Nova Act服務能建立與管理針對UI工作流程的AI Agent，在瀏覽器中建構和部署高可靠性的AI Agent。在早期客戶建構的基於瀏覽器的UI自動化工作流程中，Nova Act實現高達90%的可靠性。詳情請參考完整新聞稿。
Amazon Bedrock迄今最大規模的模型擴充
AWS在Amazon Bedrock上新增18個開放權重模型，再次強化其致力於提供領先AI模型選擇的承諾。其中，Mistral AI推出的全新模型Mistral Large 3和Ministral 3都將率先在Amazon Bedrock上提供，其他新增的模型包括Google Gemma 3、MiniMax M2、NVIDIA Nemotron、OpenAI GPT OSS Safeguard等。藉由提供存取先進模型的機會，以及無需重寫程式碼即可靈活切換模型的彈性，Amazon Bedrock讓客戶能快速且輕鬆地評估、測試並採用新模型，進而找到符合應用場景的最佳選擇，且全程無需中斷生產系統的運作。詳情請參考AWS News Blog。
Amazon Bedrock與Amazon SageMaker AI推出自訂模型新功能，加速建構AI Agent
AWS宣佈Amazon Bedrock與Amazon SageMaker AI推出自訂模型全新功能，助力客戶建構更快速、更高效的AI Agent。Amazon Bedrock中的Reinforcement Fine Tuning（RFT）讓模型更容易根據特定場景進行調整並提升準確率；Amazon SageMaker AI則將高級自訂模型流程從數月縮短到數天，加速AI開發並更快推出新解決方案。詳情請參考完整新聞稿。
AWS推出AWS Transform全新Agent功能，加速程式碼與應用程式現代化
AWS宣布AWS Transform推出全新的Agent功能，以快速推動程式碼和應用程式現代化，助力客戶更快消除技術負債，將更多資源投入創新。AWS Transform的自訂功能使所有傳統系統在任何軟件、程式碼、程式庫和框架上均可實現快速、大規模的現代化。AWS Transform可將全棧Windows現代化的速度提升至5倍，並為客戶節省70%的維護和授權成本。詳情請參考完整新聞稿。
Amazon Connect推出多項Agentic AI新功能，打造無縫客戶體驗
AWS宣佈Amazon Connect推出多項Agentic AI新功能，包括：借助Nova Sonic的先進語音模型實現自然語音互動、即時Agentic AI輔助讓人類與AI真正共同工作、AI推薦帶來更深入的客戶互動、AI Agent的可觀測性、測試與效能評估。詳情請至Amazon Connect頁面。
AWS賦能Sony企業級AI與互動平台
AWS宣佈Sony正借助AWS全面的AI服務，在加速採用企業級AI的同時建構Sony的Engagement Platform，促進粉絲與內容創作者的深層連結。此外，Sony內部的企業級AI平台讓整個集團的員工都能夠使用生成式AI和Agentic AI服務，而Amazon Bedrock AgentCore幫助Sony無縫建構、部署和管理AI Agent，並在整個組織內提供企業級的安全性、可觀測性和可擴展性。目前，該平台每天處理15萬次推理請求，預計在未來數年內將增長300倍，幫助員工撰寫內容、回覆查詢、進行預測、偵測欺詐、構思新想法。詳情請參考完整新聞稿。
Blue Origin打造全球首款由AI Agent設計的月球用硬件，僅花費數日而非數年
Blue Origin的使命為建立通往太空的道路，讓數百萬人得以在地球之外生活與工作。他們與AWS合作開發工具，將專業知識轉化為可擴展的AI工作流程。Blue Origin認為TEAREx為全球首款由AI Agent設計的在月球表面運作的硬件，在AWS的協助下，僅僅數日便從概念發想進展到3D打印成品。借助AWS的Agentic AI技術，Blue Origin將月球用硬件開發速度提升75%。詳情請至Blue Origin案例頁面。
有關更多AWS re:Invent 2025的新發佈，請參考Key Announcements from AWS re:Invent 2025。
關於 Amazon Web Services
Amazon Web Services（AWS）始終秉持以客為先、熱衷創新、卓越營運和堅持長期思考的原則。近二十年來，AWS 透過推動雲端運算和生成式 AI 的普及，讓各行各業、不同規模的機構都能便捷地使用這些技術，從而成為歷史上增長最快的企業科技服務供應商之一。全球數百萬客戶均信賴 AWS，並藉助其服務加速創新、推動業務轉型和塑造未來。憑藉業界領先的 AI 能力和遍佈全球的基礎設施，AWS 亦協助開發者將創意轉化為現實。
。
