舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
Ayaneo 宣布將推出專為遊戲玩家設計的手機
Ayaneo 現在正從手持遊戲機和迷你電腦拓展到競爭激烈的智能手機市場，並且明確將這一新產品定位於遊戲玩家。該公司已開始釋出其首款智能手機的預告，並將其稱為「真正為遊戲玩家而設的手機」。在下面的短片預告中，可以看到手機背面的大致輪廓，似乎配備了兩個與背面平齊的相機感應器，沒有任何突起，類似 RedMagic 的設計。
目前關於該手機的具體資訊仍然不多。Ayaneo 表示「真正的遊戲玩家知道什麼是遊戲」，這句話無疑是正確的，但市場上已經存在許多專注於遊戲的手機，包括前面提到的 RedMagic。Ayaneo 如何在這個領域中真正區分自己，仍有待觀察。可以預期的是，該設備將運行 Android 系統。Ayaneo 承諾這個項目是「源於對遊戲的純粹熱愛和對夢想的追求」。未來肯定會有更多的預告隨之而來，希望能揭示一些關於這款設備的實際資訊，敬請期待。在此期間，對於 Ayaneo 的智能手機，市場的反應將會如何也值得關注。
推薦閱讀
其他人也在看
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
11年前 Google「Project Ara」模塊化手機原型曝光，曾經以為這是手機的未來
文章來源：Qooah.com Google 當年未能落地的模塊化智能手機項目「Project Ara」原型機近日重現網絡，讓外界得以再次回望這款曾被寄予「改變手機行業」厚望的產品。 回溯歷史，「Project Ara」由 Google 與 Motorola 聯合打造，2014 年首次在 Google I/O 大會亮相。該項目核心是「模塊化」理念，將手機相機、電池、揚聲器等關鍵部件設計為可自由拆裝的模塊，用戶可按需更換，打破傳統手機一體化結構。然而，受多次跳票、延期等問題影響，這一創新項目最終被 Google 放棄。 此次曝光的原型機來自電子裝置收藏家，其通過 TikTok 分享了三台原型機及多個模塊。從細節來看，原型機搭載高通 Snapdragon 810 處理器，採用 8 核架構（4 核 ARM Cortex-A53+4 核 ARM Cortex-A57），主頻範圍 384MHz-1.56GHz，運行 Android 系統，內置多款工程測試軟件，屬於內部開發裝置。值得注意的是，相機、揚聲器模塊邊角設有小孔，借助 SIM 卡針即可實現插拔更換。 不過，即便概念前衛，「Project AQooah.com ・ 12 小時前
雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級
還在忍受老舊的筆電拖慢工作節奏？今年雙11迎來最佳換機時刻！Lenovo 推出年度最強折扣，商務筆電 ThinkPad 直接減至 6 折，連 Yoga 7i 二合一筆電都可以以 7 折擁有，無論是商務會議還是日常任務，工作效率即刻提升，助你打造流暢高效的移動辦公室。記得付款時使用優惠碼「HK1111DEALS」，最多額外減$500。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Android 在防範詐騙方面的安全性高於 iOS
許多人可能會認為 iOS 比 Android 更安全，這主要是因為 Apple 採取的「圍牆花園」策略，使其生 […]TechRitual ・ 23 小時前
vivo X300系列震撼到港，雙晶片影像旗艦，年底最強人像
文章來源：Qooah.com vivo與全球光學巨頭蔡司（ZEISS）持續深化合作，在香港推出全新 vivo X300系列新機型。 X300 搭載了蔡司2億像素主鏡頭，該採用了 HPB 感光元件，5000萬像素的 APO 超級長焦鏡頭則搭載 LYT-602 傳感器，配合內置的 V3+ 影像處理器進行實時圖像處理，進一步優化色彩與細節表現。該機獲得了 CIPA 4.5 級別的相機防抖認證，有效抑制震動，確保成像穩定清晰。 X300 Pro 除了在 2億像素 APO 超級長焦鏡頭上應用 HPB 感光元件外，還新增了長焦微距功能。其 5000萬像素主鏡更全球首發了 LYT-828 大底傳感器。結合 Hybrid Frame-HDR 技術的運用，通過融合多重 HDR 功能，使最終成像效果更貼近人眼真實所見。X300 Pro 的主鏡頭與長焦鏡頭均達到 CIPA 5.5 雲台級防震標準，全系列鏡頭均配備了蔡司 T* 鍍膜、APO 色差控制標準以及螢石級玻璃鏡片。 vivo x300 系列搭載全新 OriginOS 6 操作系統，OriginOS 6 的一大賣點是實現了與 Apple 生態的互聯互通Qooah.com ・ 15 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習
文章來源：Qooah.com 華為香港今日發佈多款新品，其中有兩款全新 HUAWEI MatePad ，分別為纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 和輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 。兩款新品可以全面提升用戶的流動辦公和高效學習。 HUAWEI MatePad 12 X 作為新一代全能平板，憑借輕薄的機身，PC 級的生產力應用和專業級別的創作工具，打造全新的流動辦公模式，提供商務或創作的輕便體驗。 外觀設計方面，HUAWEI MatePad 12 X 在設計和手感上進行全面提升，機身為金屬一體成型設計，邊緣採用有著鑽石光澤的切邊工藝，十分的精緻高級。機身採用業內首創的幻彩珠光工藝， 加入了天然雲母粉材料，觸感細膩，光影反射靈動變化，更顯科幻。 流動辦公方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置專屬的 PC 級 WPS Office，在平板上也能體驗到 PC 端一致的操作方式。更全面的工具欄支援調節表格，增加表格公式，設計製作 PPT 等操作。搭配 HUAWEI 智能磁吸鍵盤和全新 HUAWEI M-Pencil Pro，完美的結合了實Qooah.com ・ 1 天前
真「金剛不壞」電力無憂，HONOR 400 Smart 與 X7d 登港
文章來源：Qooah.com HONOR 今天正式發佈了 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d，這兩款手機號稱硬件保護能力非常强，擁有很多實用的功能，在入門手機中價比極高。HONOR 400 Smart 有沙漠金、流星銀和絲絨黑3種配色可選，版本為8GB+256GB，建議零售價為 HK$1399。HONOR X7d 有沙漠金和絲絨黑兩種配色可選，版本為 6GB+128GB，建議零售價為 HK$1199。 規格方面，HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均配備了 Snapdragon 6s Gen 3處理器，GPU 性能相較上一代提升了40%，HONOR 400 Smart 擁有 HONOR RAM Turbo 技術，可以呈現相當於 16GB RAM（8GB實體+8GB虛擬可擴充記憶體）。HONOR 400 Smart（8GB+256GB）擁有 256GB ROM，可以存超過 15萬張照片，HONOR X7d（6GB+128GB）擁有128GB ROM。 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均搭載了 6500mAh 大容量電池，電池Qooah.com ・ 1 天前
Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即
Apple 今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
有消息指德國擬用公帑 為德國通訊公司換掉華為設備
有消息指,德國政府考慮利用公帑,為德國電信及其他通訊公司,換掉華為設備。消息人士透露,德國政府仍在討論動用公帑金額,目前亦不清楚,將會馬上更換還是逐步更換設備,估計涉及超過20億歐元,其中一個方案是,動用國防或基礎設施建設資金。德國內政部表示,不知悉有關計劃。華為、德國電信,以及在德國,營運通訊網絡的英國 Vodafone 等,都沒有回應報道。通訊服務公司一直抗拒,德國政府基於安全方面的考慮,移除華為設備。 (BC)infocast ・ 1 天前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 18 小時前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 17 小時前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 19 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【Aeon】11.11購物節 精選商品買1送1（01/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！YAHOO著數 ・ 14 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 20 小時前