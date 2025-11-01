Ayaneo 宣布將推出專為遊戲玩家設計的手機

Ayaneo 現在正從手持遊戲機和迷你電腦拓展到競爭激烈的智能手機市場，並且明確將這一新產品定位於遊戲玩家。該公司已開始釋出其首款智能手機的預告，並將其稱為「真正為遊戲玩家而設的手機」。在下面的短片預告中，可以看到手機背面的大致輪廓，似乎配備了兩個與背面平齊的相機感應器，沒有任何突起，類似 RedMagic 的設計。

目前關於該手機的具體資訊仍然不多。Ayaneo 表示「真正的遊戲玩家知道什麼是遊戲」，這句話無疑是正確的，但市場上已經存在許多專注於遊戲的手機，包括前面提到的 RedMagic。Ayaneo 如何在這個領域中真正區分自己，仍有待觀察。可以預期的是，該設備將運行 Android 系統。Ayaneo 承諾這個項目是「源於對遊戲的純粹熱愛和對夢想的追求」。未來肯定會有更多的預告隨之而來，希望能揭示一些關於這款設備的實際資訊，敬請期待。在此期間，對於 Ayaneo 的智能手機，市場的反應將會如何也值得關注。

