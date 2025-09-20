Ayaneo 發佈 Android 系統的 Pocket Air Mini 復古遊戲掌機，配備 4:3 顯示屏

Ayaneo，以其多樣化的便攜式掌機而聞名，近日發佈了全新的 Pocket Air Mini 復古遊戲掌機。此款掌機專為模擬舊版遊戲而設計，並且是首款配備 4:3 顯示屏的產品。

Pocket Air Mini 的顯示屏是其主要賣點。這款 4.2 吋的顯示屏擁有 1280x960 的解析度，60Hz 的刷新率，符合大多數經典和復古遊戲所使用的 4:3 畫面比例。這樣的設計確保遊戲畫面能夠完全填滿屏幕，避免出現黑邊。此外，顯示屏的峰值亮度可達 500 尼特，並具備 123% sRGB 色域覆蓋，經過專業級的色彩校準。

廣告 廣告

Pocket Air Mini 的核心是 MediaTek Helio G90T 處理器，雖然這是一款相對較舊的芯片，但對於模擬復古遊戲而言，應該足夠使用。該設備配備主動冷卻系統，包括一個風扇，能夠充分發揮芯片的性能。

Pocket Air Mini 的設計非常緊湊，寬度僅為 6.5 吋，重量為 269g。它使用 RGB 霍爾效應搖杆和霍爾觸發器，並配有導電橡膠 ABXY 按鈕和經典的十字鍵。此外，該設備還提供 USB-C 連接、3.5mm 耳機插孔、microSD 擴展、Wi-Fi 5 和 Bluetooth 5。內置的 4500mAh 電池可為設備提供持久的電力。

Pocket Air Mini 運行 Android 11，並在其上方搭載 Ayaneo 的自訂軟件。該軟件專為復古遊戲設計，提供快速訪問遊戲庫及熱門模擬器的功能。

Ayaneo Pocket Air Mini 將推出兩個版本。其中，2+32GB 版本的入門價格為 $70 / 約 HK$ 546，而 3+64GB 型號的入門價格為 $80 / 約 HK$ 624。該設備將提供復古白、極光黑和復古電力三種顏色，並於十月上市。

推薦閱讀