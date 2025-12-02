宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Ayaneo Next 2 發佈，配備 115Wh 電池及 9.06 吋 OLED 顯示屏，搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 芯片組
Ayaneo 最近發佈了最新的 Windows 遊戲掌機 Next 2，這款掌機配備了大容量的 115Wh 電池及 OLED 顯示屏。Next 2 搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 晶片組，據稱能提供高達 85W 的 TDP。為了散熱，Next 2 配備了雙風扇，並在背面設有排氣口。
這款掌機擁有 9.06 吋的 OLED 顯示屏，支持高達 165Hz 的刷新率，分辨率為 2400 x 1504 像素，最高亮度達到 1,100 尼特。Next 2 配有霍爾效應搖桿和霍爾線性觸發器，還有雙觸控板。掌機的設計還包含一個 8 向方向鍵及雙後方可自定義按鈕。
Ayaneo Next 2 擁有市場上最大的 115Wh 電池，其他特色包括全新的磁懸浮觸覺馬達、升級版前置立體聲揚聲器、雙階段觸發鎖系統及帶燈 RGB 徽章。Next 2 還配備了公司的自訂掌機軟件 AyaSpace，這個軟件運行於 Windows 系統之上。
目前尚未公布 Ayaneo Next 2 的定價、上市時間或完整規格，但預計公司很快會透露所有詳細資訊。這款掌機將有黑色和白色兩種顏色供選擇。
推薦閱讀
其他人也在看
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 10 小時前
含淚清倉｜孫正義：我是哭着賣NVDA的 堅稱AI根本沒有泡沫 清倉全為加碼投資OpenAI
日本軟銀集團創辦人孫正義近年積極拓展AI投資版圖，上月卻突宣佈清倉AI晶片龍頭英偉達（NVDA），震撼科技界之...BossMind ・ 10 小時前
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 5 小時前
不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒林心如5大「逆生長」凍齡心法：防曬是抗老根本，出門必備「防曬口罩」林心如坦言，年輕時代謝好，曬黑了很快就能白回來，但隨著年紀增長，她深刻體會到紫外線是肌膚老化的最大元兇。現在的她，防曬做得滴水不漏，除了戴帽子，還會多戴...styletc ・ 5 小時前
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！
無論是白色短版外套造型踩著紅底高跟鞋，還是亮片套裝搭配長靴，她站在舞台中央的那雙腿完全搶走所有焦點，線條細長、比例修得乾淨利落，連站姿都穩得不可思議！從棚拍到現場舞台，光打下去是直接顯出立體度的那種，難怪會被狂喊「原來她也是美腿女神」。更讓粉絲震撼的是，...styletc ・ 6 小時前
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
今日（2 日）是大埔宏福苑五級火發生第七日。行政長官李家超今早出席行政會議前見記者，表示 12 月 7 日立法會選舉將會如期舉行。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,750 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
宏福苑大火 ｜Rubberband辦音樂會籌款 全數票房收入捐災民
大埔宏福苑五級火帶走至少151人性命，多人受傷，大量居民喪失家園。各界連日出錢出力向居民伸出援手，演藝界紛紛捐款支援，楊千嬅、Jer柳應廷等亦將演唱會部分收入捐給災民。今日（2日），Rubberband宣布為災民開籌款SHOW，並計劃將音樂會收入捐出「是次演出全數票房收入，將不扣除成本捐予協助宏福苑受災居民」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
銀杏館進軍火鍋界！灣仔店最平$68起野菜無限任食日式火鍋 指定日子設駐場歌手表演
一向以長者就業、高質素食聞名的社企餐廳「銀杏館」，終於殺入火鍋界！位於譚臣道23號的灣仔分店，早前正式推出晚市日式火鍋，最平$68就可以品嚐「野菜無限火鍋」，任食指定新鮮野菜，更設有多款豬牛海鮮套餐，餐廳逢星期四及六晚上有歌手駐場表演，客人可以聽現場演出同時打邊爐，性價比極高！Yahoo Food ・ 14 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
三星三摺 Galaxy Z TriFold 更多資料曝光，首售只有2萬部，即買即賺
文章來源：Qooah.com Android 陣營首款量產三摺旗艦 Samsung Galaxy Z TriFold 正式曝光，憑借獨特設計與稀缺產量引發市場熱議。這款定位技術展示的旗艦機型，不僅填補了 Android 陣營三摺產品的空白，更以極致參數刷新了摺疊屏行業的想象。 據博主 @剎那數碼 爆料，Samsung Galaxy Z TriFold 全球產量目標僅 10 萬台，初期供貨量更是僅有 2 萬台，稀缺屬性拉滿。即便如此，國內線下盲定人數已突破 1 萬人，「搶到即賺」成為不少消費者的共識。該機採用創新 G 型摺疊方案，與 HUAWEI Mate XTs 的 S 型摺疊形成差異化競爭，兩塊屏幕向中間摺疊，兼顧便攜性與實用性。 在核心參數方面，新機外屏尺寸約 6.5 吋，滿足日常單手握持操作；內屏展開後可達 10 吋，屏幕比例接近平板電腦，無論是辦公文檔處理還是影音娛樂都能帶來沈浸式體驗。機身厚度控制堪稱驚艷，展開狀態僅 4.2mm，摺疊後也僅 14mm，在摺疊屏中處於領先水平。值得一提的是，它搭載了 Samsung 摺疊屏系列史上最大的 5600mAh 電池，有望解決摺疊屏手機Qooah.com ・ 22 小時前
美孚新邨3房658萬沽 業主長揸半世紀 升值24倍
二手交投向好，有長情業主趁機止賺離場。荔枝角美孚新邨近期錄得一宗大幅獲利個案，一伙3房戶以658萬沽出，實用呎價9,177元，原業主持貨近半世紀，賬面獲利約631萬或24倍。更多成交：何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬溱岸8號取消交易後2,000萬重售 不足一個月賣貴105萬 升幅達5.5%上述單位為美孚新邨三期百老匯街67號低層C室，單位實用面積約717平方呎，屬3房間隔，買家心儀單位配套成熟，以約658萬元承接，折合實用呎價約9,177元，屬市價成交。資料顯示，原業主於1979年1月以約26.3萬元購入上述單位，持貨約47年，是次轉手賬賺約631.7萬元，單位期內升值24倍。美孚新邨於1968年至1978年間落成及入伙，邨內共建有99幢住宅樓宇，為全港樓宇座數最多的住宅屋苑，提供13,149個住宅單位。根據28Hse網站資料，屋苑目前共有152個放盤，涵蓋一房至四房，叫價由458萬至1,800萬元。 延伸閱讀: 美孚新邨 荔枝角 美孚 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 5 小時前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
日本替代｜ 內地掀「日本替代」熱潮 泰國重返熱門目的地榜首 南韓旅遊熱度可望創近年新高
中日關係在日本首相高市早苗的涉台言論後急速惡化，內地政府隨即出手要求航空公司削減赴日機票。剛開始時，小紅書仍有...BossMind ・ 6 小時前