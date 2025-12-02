Ayaneo Next 2 發佈，配備 115Wh 電池及 9.06 吋 OLED 顯示屏，搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 芯片組

Ayaneo 最近發佈了最新的 Windows 遊戲掌機 Next 2，這款掌機配備了大容量的 115Wh 電池及 OLED 顯示屏。Next 2 搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 晶片組，據稱能提供高達 85W 的 TDP。為了散熱，Next 2 配備了雙風扇，並在背面設有排氣口。

這款掌機擁有 9.06 吋的 OLED 顯示屏，支持高達 165Hz 的刷新率，分辨率為 2400 x 1504 像素，最高亮度達到 1,100 尼特。Next 2 配有霍爾效應搖桿和霍爾線性觸發器，還有雙觸控板。掌機的設計還包含一個 8 向方向鍵及雙後方可自定義按鈕。

廣告 廣告

Ayaneo Next 2 擁有市場上最大的 115Wh 電池，其他特色包括全新的磁懸浮觸覺馬達、升級版前置立體聲揚聲器、雙階段觸發鎖系統及帶燈 RGB 徽章。Next 2 還配備了公司的自訂掌機軟件 AyaSpace，這個軟件運行於 Windows 系統之上。

目前尚未公布 Ayaneo Next 2 的定價、上市時間或完整規格，但預計公司很快會透露所有詳細資訊。這款掌機將有黑色和白色兩種顏色供選擇。

推薦閱讀