宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Ayaneo Pocket Play 將搭載滑出式控制器，設計靈感來自 Sony Ericsson Xperia Play
Ayaneo 正式進軍智能手機市場，其首款設備將採取與現有遊戲手機不同的設計路線。Pocket Play 將於不久後推出，配備可滑出的控制器，讓人不禁想起 2011 年的 Sony Ericsson Xperia Play。雖然 Ayaneo 尚未公佈其遊戲手機的具體規格或定價，但我們已經能看到其外觀設計，呈現出高端且精緻的風格。
可滑出的控制器內部包含了一個方向鍵、ABXY 按鈕，以及一對觸控板，這些觸控板將作為搖桿使用。該設備還設有 L1、L2 及 R1、R2 的肩部按鈕，雙後置攝像頭、立體聲揚聲器和 USB-C 端口。Pocket Play 將提供黑色和白色兩種顏色，並且可能運行 Android 系統。
Ayaneo 的 Kickstarter 活動中，該設備被標示為「即將推出」。Pocket Play 的獨特設計和功能，將會吸引不少遊戲愛好者的關注，未來的發展值得期待。
推薦閱讀
其他人也在看
聖誕禮物2025｜Logitech 聖誕優惠低至半價，電競鍵盤直降 HK$600
今年聖誕想送一份高分又實用，還可以瞬間加滿戰鬥力的禮物給另一半？如果他是電競迷，不如趁今次 Logitech 聖誕優惠，輕鬆升級裝備，用有限預算砌出一套會令他尖叫的遊戲組合。今年聖誕，Logitech 精選產品以低至 6 折登場，其中 LIFT 人體工學垂直滑鼠半價，只需 HK$349 即可提升工作舒適體驗。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
中美關係｜擬增位置驗證功能 將在Blackwell率先推出 英偉達阻向中國等地走私
路透引述消息人士透露，英偉達（Nvidia；NVDA）已開發出一套位置驗證技術，可顯示其芯片正於哪一個國家運行，目的在於協助防止旗下人工智能（AI）芯片被轉運或走私至受出口限制的地區。BossMind ・ 1 天前
阿里千問App月活躍用戶突破3000萬 開放4項AI新功能
內地傳媒引述阿里巴巴(09988.HK)數據顯示，旗下人工智能(AI)助手千問App自11月17日公開測試以來，以23天計的11月活躍用戶人數已突破3000萬，成為全球增長最快的AI應用。報道指，千問App正在加速從「會聊天」邁向「能辦事」，向所有用戶首批開放AI PPT(PowerPoint)、寫作、文庫及講題等4項AI新功能。其中AI PPT功能，可以一句指令即可生成精美PPT，同時可支持文檔、圖片、語音等39種格式輸入，並提供超過10萬份精品範本免費替換，可以直接通過對話修改PPT內容、更換範本，幾分鐘就可完成一份工作PPT。千問AI寫作功能，可撰寫和修改作文、小說、論文、合同、簡歷、策劃等各種類型文案，可按內容自動生成不同排版格式等。AI文庫實現以一句話找資料功能，覆蓋上億規模試卷、學習資料、曲譜等。AI講題功能，可模擬人類老師講題思路，清晰呈現每一步解題過程等。報道指，千問App正在以周為單位快速反覆運算，阿里巴巴陸續將地圖、外賣、訂票、學習、購物等生活場景接入。 (ST)#AI #阿里巴巴 #千問 (ST)infocast ・ 1 天前
為應對 RAM 價格上升，Galaxy S26 可能採取硬件不升級方式
文章來源：Qooah.com 隨著下半年 RAM 和 ROM 晶片的瘋狂漲價，導致各大手機廠商面臨著兩難的選擇。一種方式為順勢提升售價，將成本轉接給消費者。另一種方式為節省成本，從而維持原本售價。 Samsung 在 Galaxy S26 機型上便採用的是節省成本的方案，沿用 Galaxy S25 的相機模組。意味著 Galaxy S26 配備的是 5000萬像素主鏡（傳感器尺寸1/1.56吋）+ 1000萬像素長焦鏡頭（支援3倍光學變焦）+1200萬像素超廣角鏡頭。 原先 Samsung 計劃是提升 Galaxy S26 的鏡頭配置，並同步上調手機的起步價，但計劃被 Apple 的 iPhone 17 機型定價打亂了。 iPhone 17 標準版有兩方面的關鍵升級，屏幕為 120Hz 自適應刷新率的 LTPO OLED 屏幕，基礎容量提升至 256GB，但是售價沒有增加。 Samsung 為了維持 Galaxy S26 的起售價，Samsung 不得不放棄鏡頭模組的升級計劃，這導致Samsung 需要重新設計機身內部的元器件佈局，量產設備被迫推遲。 Samsung 此次將推出三款 GQooah.com ・ 23 小時前
IDC 預測 2026 年摺疊手機增長 30%，核心驅動力來自 iPhone 摺機
摺疊手機誕生至今已有 7 年，市場雖一直在穩步擴大，但終究沒有經歷過真正的爆發。不過這一切有望在明年迎來改變，因為傳說中醞釀已久的摺疊 iPhone 大概率會在 2026 年末登場。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
PlayStation 2025 年度回顧正式上線！玩家數據持續更新到年底，全部看完還有造型獎勵！
時間過得很快，轉眼間距離 2025 年結束只剩下最後 20 天了。而昨（10）天 PlayStation 官方正式宣布，今年的年度回顧網站「2025 WRAP-UP」已經上線，直到 2026 年 1 月 8 日前 PS5 與 PS4 的玩家們都能登入網站，看到自己今年在 PlayStation 平台上的總遊玩時數、最常玩的遊戲、獲得的遊戲獎盃等點點滴滴。並且官方也表示，即便網站上線了，但相關數據還是會持續更新到今年年底為止，因此在 2026 年 1 月 8 日那時候玩家也能回來看看自己完整的年度總結，而瀏覽完所有內容的玩家還能獲得獨特個人造型。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
ChatGPT 整合 Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat，化身多功能創作中樞
從 10 月起開始接入 Canva、Spotify 等服務的 ChatGPT 今晚進一步豐富了自己的工具生態，Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat 這三款來自 Adobe 的應用程式目前都已與 ChatGPT 整合。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
阿里雲發布函數計算AgentRun
阿里雲正式發布函數計算AgentRun。AgentRun是一款以全球領先的函數計算FC為技術底座的一站式Agentic AI基礎設施平台，其將Serverless的極致彈性、零運維和按量付費的特性與AI原生應用場景深度融合，助力企業實現成本與效率的極致優化，平均TCO降低60%。 目前，阿里雲函數計算AgentRun已讓眾多企業級智能體「快速上崗」，成為模型服務、AI工具生態、企業智能體等領域的理想選擇，服務於阿里雲百煉、魔搭社區、吉利汽車(00175.HK)等內外部企業客戶與核心產品，支持多家龍頭基礎模型廠商，構建面向千萬用戶的C端智能體應用如 Z.ai。(ta/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
華為發布新一代鴻蒙電腦華為擎雲HM740
今日，在鴻蒙PC產業峰會上，華為發布新一代鴻蒙電腦華為擎雲 HM740，支持升級至鴻蒙電腦企業版Beta操作系統，並配備70Wh（額定容量）電池，為華為迄今續航最長的筆記型電腦。#華為 #鴻蒙電腦 (CW)infocast ・ 9 小時前
八達通 App 用戶於麥當勞 App 訂餐可賺取獎賞
八達通卡有限公司(八達通)宣佈，由即日起至2025年12月31日，八達通 App 用戶於麥當勞 App 點餐滿50港元或以上，並以八達通或八達通銀包完成單次網上付款交易，即可獲得10港元增值額獎賞。每位用戶於推廣期內最多可享優惠3次，合共可獲高達30港元八達通增值額。合資格八達通或八達通銀包的用戶，將於完成合資格交易後第5日起獲發10港元增值額。獎賞不適用於店內櫃檯或自助點餐機下單交易，並受有關條款及細則約束。詳情請查閱八達通 App。 八達通零售業務及合作夥伴總監李玉兒表示：「八達通很高興再次與香港麥當勞合作，讓市民在享用美食的同時賺取八達通獎賞。我們期望透過這次推廣，進一步推動電子支付的應用，讓市民體驗更方便的餐飲付款方式。」 她續指：「八達通一直致力與本地零售及餐飲品牌攜手推出多元化獎賞活動，未來將陸續帶來更多貼近日常的實惠優惠，讓用戶每一次『嘟』都更有價值。」 獎賞數量有限，先到先得，送完即止。（BC)#八達通 #麥當勞infocast ・ 7 小時前
內地10月 iPhone 等海外手機品牌出貨量增13%
中國工信部直屬的信息通信研究院公布數據,10月國內市場手機出貨量3226.7萬部,按年增長8.7%;其中,5G 手機2932.6萬部,上升9.7%,佔同期手機出貨量的90.9%。信通院數據顯示,10月國產品牌手機出貨量2524萬部,按年增長7.6%,佔同期手機出貨量的78.2%;據此計算,10月包括蘋果公司(AAPL.US)iPhone在內的海外品牌手機在中國出貨量約702.7萬部,上升13%。今年首10個月,國內市場手機出貨量2.52億部,按年增長0.8%;其中,5G 手機2.17億部,上升1.3%,佔同期手機出貨量的86%。 (BC)#蘋果 #iPhoneinfocast ・ 16 小時前
中國成功發射通信技術試驗衛星二十二號
中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭,成功將通信技術試驗衛星二十二號發射升空,衛星順利進入預定軌道,發射任務獲得圓滿成功。通信技術試驗衛星二十二號在昨晚11時08分發射,主要用於衛星通信、廣播電視、數據傳輸等業務,並開展相關技術試驗驗證。今次任務是長征系列運載火箭的第615次飛行。#中國衛星 (BC)infocast ・ 1 天前
《大行》中銀國際：明年是AI手機助手開始廣泛發展一年
中銀國際發表報告指，12月1日，字節跳動聯合中興手機發布搭載豆包手機助手預覽版的工程樣機，其核心賣點在於通過語音指令實現跨應用的自動化AI Agent操作能力。豆包手機廣告視頻中呈現的購物比價、行程規劃等創新功能精準命中消費者對AI手機的預期，帶來極高的社媒話題度。 然而，產品發布後隨即遭遇多個軟件平台的使用限制，首批用戶反饋在操作微信時觸發登錄環境異常導致封號；多家銀行App及阿里系應用識別出非人工操作風險，拒絕執行支付、驗證碼等敏感指令或直接提示「設備異常」。面對廣泛的業內抵制和使用限制，豆包團隊被迫於12月3日及5日緊急下線微信及金融類應用的操作能力，並對遊戲代玩、點擊激勵廣告等使用場景對使用AI助手進行了限制 。 中銀國際指，邀請手機智能助手的業內資深專家參與了討論，並一致認為手機AI助手正在逐步走向應用的拐點，基本的底層技術棧的設計已經比較成熟，而目前所面對的主要困境更多來自互聯網服務商、手機硬件廠商以及監管之間不同利益所帶來的摩擦。 該行認為明年將是AI手機助手開始廣泛發展的一年，未來幾個季度市場也將陸續發布帶有AI手機助手功能的產品。認為豆包手機助手的發布將顯著強化手機廠AASTOCKS ・ 1 天前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶
馬國明父親近日離世，今天早上（11日）馬國明為爸爸舉殯。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 11 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因
73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前