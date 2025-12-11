Ayaneo Pocket Play 將搭載滑出式控制器，設計靈感來自 Sony Ericsson Xperia Play

Ayaneo 正式進軍智能手機市場，其首款設備將採取與現有遊戲手機不同的設計路線。Pocket Play 將於不久後推出，配備可滑出的控制器，讓人不禁想起 2011 年的 Sony Ericsson Xperia Play。雖然 Ayaneo 尚未公佈其遊戲手機的具體規格或定價，但我們已經能看到其外觀設計，呈現出高端且精緻的風格。

可滑出的控制器內部包含了一個方向鍵、ABXY 按鈕，以及一對觸控板，這些觸控板將作為搖桿使用。該設備還設有 L1、L2 及 R1、R2 的肩部按鈕，雙後置攝像頭、立體聲揚聲器和 USB-C 端口。Pocket Play 將提供黑色和白色兩種顏色，並且可能運行 Android 系統。

Ayaneo 的 Kickstarter 活動中，該設備被標示為「即將推出」。Pocket Play 的獨特設計和功能，將會吸引不少遊戲愛好者的關注，未來的發展值得期待。

