B-2轟炸機面臨的主要威脅：雨水影響隱形性能

儘管 B-2 噴射轟炸機被展現為全球最強大且隱形的轟炸機之一，但工程師們卻不斷強調其在雨天的敏感性。報導指出，B-2 的雷達隱形外皮在潮濕條件下面臨更高的侵蝕風險。這款造價 20 億美元的轟炸機設計缺陷使得水分在多個艙室、管道和閥門內積聚，這些缺陷被認為是 2008 年 B-2 名為「堪薩斯精神」的墜毀事故的原因之一。

根據美國總會計署（GAO）的報告，B-2 對極端氣候、水分和濕氣非常敏感，水分的存在可能會損害飛機上的一些低可觀察性增強表面。此外，水分積聚在飛機艙室、管道和閥門中會導致系統故障。如果積聚的水分結冰，則需花費最多 24 小時進行解凍和排水。空軍官員表示，即使材料和維修過程得到改善，飛機對濕氣和氣候的敏感性或低可觀察性問題的維修需求，可能永遠無法完全解決。

空軍決定，在沒有遮蔽的情況下部署 B-2 是不切實際的，因為某些低可觀察材料的耐用性不如預期，並且在每次飛行後需要在環境控制的遮蔽中進行長時間的維護。

根據臨時飛機的操作測試報告，該飛機需要頻繁且耗時的維護，並且對極端氣候和濕氣敏感。測試顯示，每次飛行後，飛機上的某些低可觀察材料都會受損，而這些材料的維修占 B-2 每飛行小時 80 小時維護工時的 39%。這是維護工時的第三大貢獻者，遠高於航空結構的維護工時。

報告的詳細信息還揭示，低可觀察材料的問題影響了 B-2 完成任務的能力，當考慮到低可觀察性時，飛機完成任務的比例顯著下降。在 1997 年 3 月結束的 12 個月內，若不考慮低可觀察性，B-2 的任務可用率為 66%；然而，考慮低可觀察性問題後，該比例驟降至 26%。

在 2008 年，空軍針對在關島安德森空軍基地墜毀的 B-2 飛機發佈了事故調查摘要。報告指出，飛行數據失真導致了起飛後不久的墜毀，特別提到飛機的端口傳感器單元在空氣數據校準過程中出現水分問題。直到諾斯羅普開發出機器來更一致地應用外層膠帶和塗層，B-2 的塗層問題才得到緩解。報告中還指出，較新的 B-21 的塗層被視為生產過程中的最後一步應用。

