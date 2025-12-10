B-2 隱形轟炸機於經歷 4 年修復後重返空中

在Whiteman空軍基地，一架B-2 Spirit轟炸機因著陸裝置故障而受到嚴重損壞，經過四年的修復努力，這架被稱為「喬治亞之靈」的飛機終於重返空中。美國空軍與Northrop Grumman的多年修復工作於11月6日結束，這標誌著艱難的修復過程的完成。高級官員表示，這是艦隊歷史上最具挑戰性的結構修復之一。問題始於2021年9月，當時一個液壓問題迫使飛機遵循緊急著陸裝置程序。在著陸時，左主著陸裝置的一個關鍵鎖定故障，導致著陸裝置崩潰，飛機的左翼擦到了跑道。

緊急救援小組來自509維修小組和B-2系統項目辦公室，他們迅速使用氣囊將飛機抬起，手動固定著陸裝置，並將轟炸機移入機庫進行檢查。據B-2系統項目辦公室的資深物料領導Col. Jason Shirley表示，損壞調查和無損檢查發現左主著陸裝置艙和下翼周圍存在重大結構損害。他強調，團隊的及時反應至關重要，為接下來的一切奠定了基礎。

隨後的幾個月中，進行了多次檢查和臨時修復，包括激光尺寸檢查和結構建模，以確定轟炸機是否可以運送到修復中心。工程師使用有限元分析確認外翼翼樑沒有損壞，這一關鍵結構發現使得修復成為可能。臨時修復使飛機得以於2022年9月22日執行一次飛行，前往Northrop Grumman在加州Palmdale的設施。官員表示，這一做法節省了約5200萬美元的費用，並縮短了九個月的時間。

在Palmdale，永久修復分為四個階段進行：設計、測試驗證、結構修復和適航認證，總費用為2370萬美元。在克服獨特的技術挑戰中，一個創新解決方案涉及從測試物品0998中提取一塊8英尺乘4英尺的複合材料面板，避免了完全新部件的耗時製作。這塊面板恢復了下翼外殼的結構完整性，承受著空氣動力負荷並密封內部燃油箱。

技術人員還更換了左翼翼尖、大型翼面部分和著陸裝置門鉸鏈，同時修復了受影響區域的複合材料脫粘。所有結構修復於2025年5月12日完成。B-2項目的結構工程師Matt Powers表示，複合材料修復工作需要在靠近關鍵結構接頭的狹小空間內進行嚴格控制的熱分佈。團隊使用了定製加熱設備、熱量調查以及精確的絕緣和氣流管理，以安全完成固化。

燃油箱的污染是另一個挑戰。工程師指出，在粘合新材料之前，需要將油箱區域內的複合材料表面恢復至接近實驗室級潔淨度。由於無法使用高壓釜，Northrop Grumman採用了之前已在其他平台上驗證的非高壓釜修復樹脂配方。這一決定縮短了進度並降低了返工風險。

官員表示，空軍全球打擊指揮部在整個過程中為關鍵決策提供了支持，包括對臨時修復的批准以及對修復中心先進修補的資金要求。喬治亞之靈的回歸增強了20架B-2艦隊的戰備能力，這仍然是國家長程打擊和核威懾任務的核心要素。這次修復工作不僅僅是恢復一架飛機，它確保了B-2艦隊在未來幾十年內的可行性。

