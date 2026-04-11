B4travel 日本卡實測：大阪大丸錄得 160Mbps 5G

喺大阪大丸測到 160Mbps 5G 網速，呢個測試係由 YouTuber 進行，數據顯示出 B4travel 10G 日本 SIM 卡喺高峰時段嘅表現。詳細測試過程可以喺呢個 [連結](https://www.youtube.com/watch?v=y5itX0P4NSk&t=401s) 了解到。

另外，喺大阪 JR 梅田站測到 142Mbps 5G，呢個數據由 [mobilemagazinehk.com](https://www.mobilemagazinehk.com/2025/03/b4travel-plus-5g-jptest.html) 評測提供；而岡山一番街同樣顯示 139Mbps，測試來自另一位 YouTuber [連結](https://www.youtube.com/watch?v=y5itX0P4NSk&t=401s)。東京淺草嘅網速達到 133Mbps，數據由 YouTuber 提供，詳情可以參考 [呢個連結](https://www.youtube.com/watch?v=LcxasyvSKjI&t=335s)。

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B4travel 10G 日本卡提供穩定嘅 5G 網速，整體表現良好，適合喺日本旅行時使用。資料顯示，卡內每日提供 10GB 高速數據，之後將降速到 128kbps，覆蓋全日本，適合各種智能設備使用。想了解更多產品詳情或購買，可以訪問 [b4travel.shop](https://b4travel.shop)。完整測速記錄可參考 [呢個連結](https://locations.b4travel.shop)。

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