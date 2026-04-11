B4travel 日本卡實測：大阪大丸錄得 160Mbps 5G

喺大阪大丸測到 160Mbps嘅網速，呢個測試由一位 YouTuber 進行，詳細數據可以參考呢度。整體來講，呢個 SIM 卡喺繁忙地帶嘅表現相當不錯，能夠提供穩定高速上網體驗。

除咗大阪大丸，其他地點嘅測試結果亦都令人滿意。喺大阪 JR 梅田站測得 142Mbps，來源為mobilemagazinehk.com。岡山一番街亦有 139Mbps，測試由 YouTuber 提供（來源）。另外，東京淺草亦有 133Mbps，測試由 YouTuber 提供（來源）。

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整體而言，B4travel Plus 日本 7日 10GB 5G 無限上網卡嘅速度表現相當穩定，適合各類型旅客使用。想了解更多產品詳情可以去b4travel.shop購買，使用優惠碼 KERBB 可享 5% 折扣。完整測速記錄可以參考呢度。

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