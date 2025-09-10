B4travel 日韓台上網卡 推「買卡送充電線」優惠！$116 有 5G 無限數據同 iPhone 快充線

B4travel 宣佈推出全新電話卡活動，選購 2 張電話卡，即可免費獲贈高效能 conven USB-C 140W 充電線，為出行旅客帶來更實用貼心的選擇。此優惠只限於 B4travel 官方網站 b4travel.shop 使用。今次介紹 B4travel 漫遊高速數據卡，支援5G網絡，即插即用免登記，B4travel 上網卡支援高速流量，用完後亦可繼續以降速後無限數據，使用上無需設定，即插即用。

日本卡：Softbank／KDDI 雙網路，5日卡，$78 起

韓國卡：KT／SKT 網絡，5 日卡，$78 起

台灣卡：支援 5G，5日卡 約 $58 起

其他地區：涵蓋東南亞、歐美、澳洲、中澳，最平只需 $48 起

買卡即送充電配件 買越多送越多

買二送一：購買 2 張 B4travel 電話卡，即可免費獲得原價 HK$68 的 conven 140W USB-C 充電線。

使用方式很簡單：只需將符合數量的電話卡以及對應的優惠專用產品加入購物車，若系統辨識成功，該專用產品價格即會自動變為 HK$0，顧客即可順利完成結帳。請注意，凡使用此優惠則不適用郵政平郵送遞方式。

優惠只限 B4travel 官方網站

所有優惠只限於 B4travel 官方網店 https://b4travel.shop 使用，送完即止，建議有需要的用戶盡快搶購。特別提醒，使用優惠後將不支援平郵。

以最平 $78 入手 2 張日本或韓國 5日上網卡，$156 即可免費獲得 140W USB-C 充電線，尤其適合家庭出遊／朋友結伴同時訂購！如果去台灣或者東南亞旅行仲抵，最平只要 $58，買四張只係 $1xx，即可免費獲得價值 $199 的 140W USB-C 充電線，抵到爛！

