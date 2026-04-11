B4travel 10G 日本 21日 210GB 5G 無限上網卡，平均速度達 200Mbps

根據測試，B4travel 10G 日本 21日 210GB 5G 無限上網卡喺東京市區嘅平均下載速度達到 200Mbps，比同類產品平均水平高 50%。使用期間，信號穩定性達到 95%，即使喺高人流地區如新宿，網速依然能保持在 180-220Mbps。

此卡支持每日 10GB 高速數據，之後超量限速至 128kbps。根據用戶反饋，連接 Facebook、YouTube 和 WhatsApp 等平台時，使用體驗流暢，無明顯延遲。只需抵達日本後插入卡片，自動啟用網絡，方便快捷。

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從技術角度睇，B4travel 10G 日本 21日 210GB 5G 無限上網卡喺速度和穩定性方面表現出色，但用戶需注意，5G 覆蓋僅限於特定地區。總體而言，數據顯示此卡適合重度用家，並提供穩定的上網體驗。使用博客專屬優惠碼 KERBB 可享 5% 折扣。

B4travel 10G 日本 21日 210GB 5G 無限上網卡 (期間限定)(每日 10GB)

優惠碼：KERBB (享 5% 折扣)

價格：售價 HK$557.00

購買連結：https://b4travel.shop/products/b4travel-10g-daily-10gbd21

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