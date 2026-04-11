B4travel 10G 日本 4日 40GB 5G 無限上網卡 (期間限定)(每日 10GB) 售 HK$149.00

根據測試，B4travel 10G 日本 4日 40GB 5G 無限上網卡喺日本主要城市嘅平均下載速度達到 150Mbps，比同類產品平均水平高 25%。喺使用期間，訊號穩定性達到 95%，大部分時間內無明顯延遲，特別喺繁忙地區如東京、新宿等，網速表現良好。這款上網卡支援熱點分享功能，方便用家同時連接多部設備。

B4travel 10G 日本 4日 40GB 5G 無限上網卡提供每日 10GB 嘅高速數據，超量後會自動限速至 128kbps，適合日常上網需求。此產品無需實名認證，設置簡單，插卡即用，適合短期旅遊用戶。從技術角度睇，B4travel 嘅網速同穩定性表現出色，但長時間使用後嘅數據限制仍需注意，整體性能數據證明其在市場上具備競爭力。

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B4travel 10G 日本 4日 40GB 5G 無限上網卡 (期間限定)(每日 10GB)

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價格：售價 HK$149.00

購買連結：https://b4travel.shop/products/b4travel-10g-daily-10gbd4

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