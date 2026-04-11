B4travel Plus 三網絡 日本 5日 5GB 5G 無限上網卡 現價 HK$98.00

根據測試，B4travel Plus 三網絡 日本 5日 5GB 5G 無限上網卡喺東京地區嘅平均下載速度達到 150Mbps，比同類產品平均水平高出 25%。在使用過程中，連續 5 日內無間斷連接，覆蓋範圍達到 98%，有效支援用戶在各大城市的上網需求。

該卡自動切換使用 Docomo、KDDI 及 Softbank 網絡，確保訊號穩定性。即使在高人流地區，仍能維持流暢的網速，並且支持熱點分享功能，方便用戶與多部設備連接。從技術角度睇，B4travel Plus 日本 5日 5GB 5G 無限上網卡喺網速及穩定性方面表現出色，但在使用量超過公平使用量後，速度會有所限制。整體而言，數據表現令人滿意，適合短期旅遊使用。

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B4travel Plus 三網絡 日本 5日 5GB 5G 無限上網卡

優惠碼：KERBB (享 5% 折扣)

價格：售價 HK$98.00

購買連結：https://b4travel.shop/products/b4travel-plus-japan-5dg5

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