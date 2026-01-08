Babcock 與 Frankenburg 合作開發新型海上反無人機導彈發射系統

英國防務公司 Babcock International 近日宣布，計劃與愛沙尼亞初創企業 Frankenburg Technologies 合作，開發一套集裝箱式導彈發射系統，以保護船隻及沿海基礎設施，抵禦低成本的單向攻擊無人機。這兩家公司在周三簽署了一份諒解備忘錄，旨在探討聯合開發一種新型且經濟的海上反無人機空中防禦系統。工程工作將由英國主導，旨在創建一種新型的主權防禦能力，能夠快速生產和部署。

根據兩家公司共同發佈的聲明，該系統將結合 Babcock 在海軍整合和模塊化平台方面的經驗，以及 Frankenburg 的低成本導彈技術。該系統的設計為集裝箱式，能夠迅速安裝在各類船隻或固定場地上，無需大幅改動。這一舉措反映了歐洲軍隊對於低價無人機在監視或爆炸攻擊中使用的日益擔憂。烏克蘭戰爭等衝突顯示，相對便宜的無人系統可以壓制依賴昂貴導彈或複雜雷達網絡的傳統空中防禦。

Frankenburg 首席執行官 Kusti Salm 在聲明中指出，無人機威脅改變了戰爭的性質，防禦的每一層級都需要從一開始就設計為應對大規模和快速的挑戰。Salm 曾是愛沙尼亞國防部的高級官員，他表示，與 Babcock 的合作將有助於加快海上防禦能力的交付。Frankenburg 總部位於塔林，目標是生產成本大約是傳統替代品的十分之一，並且製造速度可達到傳統方法的 100 倍。

Frankenburg 的核心產品是 Mark 1 導彈，該公司將其描述為全球最小的導引導彈。這款武器長約 60 公分，設計目的是使用商業可用的元件進行大規模生產。它由固體燃料火箭推進，優化用於短程空中防禦角色。Frankenburg 表示，Mark 1 從初步概念到實彈發射僅用了約 13 個月，這顯示出其與傳統防務開發周期的不同。

去年 12 月，該公司在拉脫維亞 Ādaži 北約基地進行了一次測試，宣布首次成功地攔截快速移動的空中目標。今年 10 月，愛沙尼亞選擇 Frankenburg 作為四家企業之一，在該國計劃中的國防工業園區建立生產設施。該公司表示，初始階段的目標是每日生產高達 100 枚短程空中防禦導彈。

根據與 Babcock 的協議，這兩家公司表示，聯合開發的系統將專注於提供可擴展和動能的防禦，保護軍事人員和關鍵基礎設施，特別是在海洋環境中。雙方還表示，這一合作可能為歐洲以外的出口機會鋪平道路。Babcock 首席執行官 David Lockwood 指出，隨著無人機戰爭的快速發展，防務進入了新時代，產業需要對這一日益增長的威脅做出回應。

Frankenburg 也在擴展其國際夥伴關係。去年 11 月，它與波蘭國有防務集團 Polska Grupa Zbrojeniowa 簽署了一份諒解備忘錄，旨在將其導彈集成到波蘭平台上並探索當地製造。該計劃最終可能支持每年生產高達 10,000 枚導彈。至於與 Babcock 合作的海上系統的時間表或成本預估尚未披露，兩家公司表示，進一步的詳情將取決於持續的設計工作和客戶需求。

