Baby Shark 爆紅十年 跳舞男孩長大成人變小鮮肉！

唔少家長同小朋友實識得Baby Shark呢首兒歌金曲，亦可能係家長們嘅「美好回憶」。韓國版MV原來已經推出近十年，負責製作嘅Pinkfong早前出post，搵嚟MV入面當年嘅小男生Geon Roung拍片。當年攬住水泡表情多多嘅Geon Roung而家已經17歲，一副小鮮肉模樣！Geon Roung 當年「成名」之後，加入過兒童表演團體Play with Me Club，而家佢都以Babyshark Boy自稱。

Baby Shark男孩Geon Roung

Baby Shark男孩Geon Roung而家已經17歲

Geon Roung甚有小鮮肉feel

Baby Shark原本只係一首民間流傳兒歌，直到2016年Pinkfong製作及推出跳舞版MV，瞬即成為全球大熱，到而家MV嘅點擊量已經超過163億次，係youtube播放量最高嘅歌曲。