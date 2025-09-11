Apple Watch 推量血壓 醫生指不等同醫療監測
Balenciaga「超市膠袋」索價$8,200？把生活用品變時尚指標，網民：建議超市跟巴黎世家合作
巴黎世家最新推出的「Marché 可摺疊托特包」，外型竟然超像我們在超市能看到的塑膠購物袋，引起熱議！這款看似平凡無奇、皺摺扁扁的袋身，高 53 厘米、長 50 厘米，但寬度卻只有 1 厘米，卻定價為港幣 8,200，讓不少網友指：「我超市袋也開始搶手了！」
別看它外型像個普通膠袋，這款手袋可大有來頭！它採用了高強度迪尼瑪纖維，這種材質不僅堅固耐用，承重更高達 10 公斤，可輕鬆裝下手提電腦，甚至連西瓜都能裝下。雖然看似簡單樸素，但包包上大大的 Balenciaga 標誌，讓人一眼認出它的身份，這也正是品牌玩轉時尚的獨特之處。
這款「超市膠袋」的出現，瞬間引爆了社群媒體的討論。除了對價格感到震驚，不少網友也幽默地表示：「建議超市跟 Balenciaga 合作，購物滿額送包！」其實這已經不是 Balenciaga 第一次「模仿」日常生活用品了。之前推出的藍色宜家袋和黑色牛皮「垃圾袋包」都曾引發巨大爭議。奢侈品設計師透過將日常物件轉化為高端時尚，不僅讓人愛恨交織，也證明了原創的力量和品牌效應。
Men's Marché Packable Tote Bag Medium in Blue $8,200
