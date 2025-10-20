不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
Balenciaga「香煙盒香水」叛逆又高級，10款經典香味絕對是收藏級設計
各位香水迷們注意了！如果你總是有「選擇困難症」，想嘗試多種香味卻又擔心買正裝用不完，那麼 Balenciaga 這次推出的新品絕對會讓你心動！很懂得玩叛逆趣味形象品的巴黎世家（Balenciaga），推出了特別版的「Discovery Box」香水套裝，將 10 支 2ml 迷你香水濃縮於一個超有型的煙盒造型小巧禮盒中！
叛逆美學：「香煙盒香水」的創新設計
這款香水套裝的設計靈感，是以香煙和香煙盒來呈現，完美體現了 Balenciaga 一貫的顛覆性與叛逆美學：外觀是帶有 Balenciaga 標誌的簡約灰色外殼，配合開合設計，極具趣味與實用性。
這種迷你版設計讓香水攜帶變得異常方便，無論是日常辦公還是旅行途中，都能輕鬆隨身攜帶多款香味，隨心選擇搭配當天的氣場與造型。每款小瓶精緻呈現品牌傳承的復古球形瓶蓋及手工絲帶細節，彷彿將品牌經典精品濃縮於掌心，兼具藝術感與實用性，絕對是收藏級設計！
10 款經典香味：打造你的嗅覺衣櫥
Balenciaga 的這款「Discovery Box」香水套裝，涵蓋了品牌 10 款經典香氛。從透澈清新到濃烈深邃，多種風格讓愛香者每天都能換上不同氣味，打造屬於自己的嗅覺衣櫥。這樣的設計不僅滿足香水收藏家，更適合喜歡嘗試多款香氛的用家，真正做到隨心切換與自由混搭，讓你隨時都能擁有最貼合心境的香氣。暫時美國官網（按此）是可以買到的，希望香港也會入貨吧！
