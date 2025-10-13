不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎
Pierpaolo Piccioli 執掌 Balenciaga 後，首個時裝展大收好評！Pierpaolo Piccioli 的風格更為優雅而富詩意，與前衛衝擊的 Demna Gvasalia 截然不同，首季重塑 Balenciaga 的巴黎雅緻風貌，同時不失新世代的時尚率性，融合品牌獨有的建築輪廓，迎來巴黎百年老牌的新篇章。
Balenciaga 2026春夏時裝展亦請多顆顆巨星，包括美得像仙女的 Anne Hathaway、薩塞克斯公爵夫人 Meghan Markle、 剛與 Amazon 創辦人成婚的 Lauren Sánchez Bezos、三吉彩花、「怪物新韓團」Allday Project 的 Annie，一起來看看現場盛況！
Anne Hathaway & Simone Ashley
Anne Hathaway 近日忙於拍攝《穿 Prada 的惡魔2》，依然抽空夥拍戲中拍檔 Simone Ashley 一同現身 Balenciaga 巴黎展場。Anne Hathaway 驚喜穿上 Balenciaga 搖滾 Band Tee，配上黑色手套及長裙，超級帥氣。Simone Ashley 則穿上黑色皮革連身迷你裙，配上 Le City 手袋時尚又型格。
Meghan Markle
薩塞克斯公爵夫人 Meghan Markle 驚喜現身巴黎，更換上了一黑一白的兩套著裝，優雅滿分。白色恤衫褲裝俐落又精緻，小黑裙典雅而迷人，成為了讓大家意料不及的新任「人間 Balenciaga」。
Lauren Sánchez Bezos
剛與 Amazon 創辦人 Jeff Bezos 成婚的 Lauren Sánchez Bezos 亦有出席支持 Pierpaolo Piccioli ，穿上貴氣十足的黑色露肩外套，配上閃閃發亮的 20 卡「鴿子蛋巨鑽婚戒」，十分耀眼！
Annie @Allday Project
「怪物新韓團」Allday Project 的 Annie 是「財閥千金」，外婆就是新世界集團的會長李明熙，亦即現任三星集團會長李在鎔的姑姑，母親則是新世界百貨會長鄭有慶，超強大背景，就是真實的「財閥千金」！穿上帥氣的黑色皮褸、手套現身 Balenciaga 展場，千金氣場十足！
三吉彩花
《今際之國》日本女神三吉彩花，穿上全黑的帥氣著裝出席巴黎時裝周，帥氣的黑色及肩中長髮，配上精緻的裸妝及 Balenciaga le city 手袋，帥得讓人移不開眼睛！
