「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎

Pierpaolo Piccioli 執掌 Balenciaga 後，首個時裝展大收好評！Pierpaolo Piccioli 的風格更為優雅而富詩意，與前衛衝擊的 Demna Gvasalia 截然不同，首季重塑 Balenciaga 的巴黎雅緻風貌，同時不失新世代的時尚率性，融合品牌獨有的建築輪廓，迎來巴黎百年老牌的新篇章。

Balenciaga 2026春夏時裝展亦請多顆顆巨星，包括美得像仙女的 Anne Hathaway、薩塞克斯公爵夫人 Meghan Markle、 剛與 Amazon 創辦人成婚的 Lauren Sánchez Bezos、三吉彩花、「怪物新韓團」Allday Project 的 Annie，一起來看看現場盛況！

Anne Hathaway & Simone Ashley

Simone Ashley 與 Anne Hathaway 夥拍出席時裝周，讓人十分期待《穿Prada的惡魔2》！ (Photo by Vanni Bassetti/Getty Images for Balenciaga)

Anne Hathaway 近日忙於拍攝《穿 Prada 的惡魔2》，依然抽空夥拍戲中拍檔 Simone Ashley 一同現身 Balenciaga 巴黎展場。Anne Hathaway 驚喜穿上 Balenciaga 搖滾 Band Tee，配上黑色手套及長裙，超級帥氣。Simone Ashley 則穿上黑色皮革連身迷你裙，配上 Le City 手袋時尚又型格。

Meghan Markle

Meghan Markle 突然驚喜現身巴黎，出席 Balenciaga 的時裝長引起全場哄動。 (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga)

Meghan Markle 換上小黑裙出席 Balenciaga 晚宴，優雅動人。(Photo by Pierre Suu/GC Images)

薩塞克斯公爵夫人 Meghan Markle 驚喜現身巴黎，更換上了一黑一白的兩套著裝，優雅滿分。白色恤衫褲裝俐落又精緻，小黑裙典雅而迷人，成為了讓大家意料不及的新任「人間 Balenciaga」。

Lauren Sánchez Bezos

Lauren Sanchez Bezos 亦有驚喜出席 Balenciaga 巴黎時裝展。 (Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images)

剛與 Amazon 創辦人 Jeff Bezos 成婚的 Lauren Sánchez Bezos 亦有出席支持 Pierpaolo Piccioli ，穿上貴氣十足的黑色露肩外套，配上閃閃發亮的 20 卡「鴿子蛋巨鑽婚戒」，十分耀眼！

Annie @Allday Project

Allday Project Annie 現身 Balenciaga 時裝展。 (Photo by Vanni Bassetti/Getty Images for Balenciaga)

「怪物新韓團」Allday Project 的 Annie 是「財閥千金」，外婆就是新世界集團的會長李明熙，亦即現任三星集團會長李在鎔的姑姑，母親則是新世界百貨會長鄭有慶，超強大背景，就是真實的「財閥千金」！穿上帥氣的黑色皮褸、手套現身 Balenciaga 展場，千金氣場十足！

三吉彩花

三吉彩花全黑穿搭帥氣滿分，配上Le City手袋時尚型格。(Photo by Vanni Bassetti/Getty Images for Balenciaga)

《今際之國》日本女神三吉彩花，穿上全黑的帥氣著裝出席巴黎時裝周，帥氣的黑色及肩中長髮，配上精緻的裸妝及 Balenciaga le city 手袋，帥得讓人移不開眼睛！

