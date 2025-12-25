專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
精品控注意！巴黎世家BOLERO拉鍊包精緻高級、Coach聯名包搶先曝光…LOEWE皺褶包美到想收藏
包包不只是收納工具，更是整套穿搭的「氣場開關」，一個亮眼手袋就能瞬間提升時尚感。這次鎖定各大品牌最新精品包，每一款都像小型藝術品，兼具實用與高級感，錢包準備好、直接開買啦！
新款話題精品包：BALENCIAGA BOLERO包
BALENCIAGA 又端出一顆很不簡單的新包款—BOLERO。把經典圓弧剪裁重新拉回身體曲線，中線以一條連續拉鍊貫穿，背在身上自然貼合，還偷偷呼應成衣系列標誌性的氣球廓形，低調卻超有存在感。
最吸睛的，就是那顆辨識度滿分的橢圓包身。兩側短手柄點綴醒目的雙 B 金屬標識，手提瞬間自帶聚光燈；由 Pierpaolo 操刀設計的全新結構式 B Logo，更修長、更有建築感，讓包款多了一份冷靜又現代的優雅。實用度也藏滿驚喜，包底新增隱藏拉鍊隔層，重要小物通通有去處，安全感直接拉滿。搭配可拆式肩帶，肩背、斜背自由切換。
新款話題精品包：BALENCIAGA PARIS VII包
BALENCIAGA另一顆值得畫重點的就是—全新 PARIS VII 包，絕對是衣櫥裡的必收經典！這款包以永恆包型為靈感，低調優雅中帶著精緻感。最搶眼的當然是靈感源自Rodeo系列的厚重旋轉鎖扣，瞬間提升辨識度，手提或肩背都能吸睛滿分。
別以為它只是好看，內裡設計同樣讓人驚喜：三層包中包結構兼具安全與實用，小物分類超貼心，可調節肩帶搭配 Bel Air 扣環，皮質拉鍊頭還特別打結設計，加上對比色Nappa內襯與塗邊，細節控直接淪陷。PARIS VII 不只是包，更是日常穿搭中既實用又時髦的完美利器，時髦度立刻加滿！
新款話題精品包：Loewe Draped Tote手袋
Loewe 2026春夏全新Draped Tote皺褶包，絕對是必搶款！靈感來自品牌標誌性成衣垂褶設計，包身柔美又帶雕塑感，像小型藝術品般隨手拎起就氣場滿滿。寬肩帶上還有醒目的LOEWE錒刻扣，細節控絕對會愛不釋手。柔軟納帕羊皮打造的質感，搭配可肩背、斜挎的可調式肩帶，不管日常通勤或週末出遊都能輕鬆駕馭，時髦又實用，更是穿搭最佳加分利器！
新款話題精品包：Coach 攜手CLOT推全新聯名包
精品潮流圈話題延燒，Coach 正式攜手 CLOT 推出全新聯名系列。包款當然是重頭戲！話題主角非Tabby 與 Brooklyn 莫屬。熟悉的經典輪廓加入聯名限定巧思，特別設計的馬車造型吊牌一次融合 Coach 與 CLOT 的標誌元素，低調卻超有辨識度，掛在包上就是在對懂的人打暗號。
Tabby保留俐落線條與實用收納，怎麼背都時髦；Brooklyn則自帶鬆弛感，日常出門、週末跑咖都超加分。
