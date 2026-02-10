【Baleno】快閃開倉低至2折

Baleno於葵芳新都會廣場舉行快閃開倉，現場超多男裝/女裝/童裝服飾低至2折，包括多款衛衣、羽絨、功能外套、針織系列、長褲、保暖衣、內衣褲及襪款等！部分款式數量有限，先到先得！

—

日期：即日起至2026/02/13 12:00 – 19:00

地點：葵芳新都會廣場42樓4207室

＝＝＝＝＝＝＝

