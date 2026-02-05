Post76

BANG & OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION

以 Beoplay H100 為藍本，配上 G-Dragon 代表性雛菊圖騰為耳機注入靈魂，呈現音樂與藝術的交匯，全球限量發售 188 件。

Post76玩樂網
Post76玩樂網
BANG &amp; OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION
BANG & OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION

香港獨享 10 套

丹麥奢華品牌 Bang & Olufsen（B&O）與全球知名藝術家及潮流指標 G-Dragon 攜手合作，推出限量版 Beoplay H100 G-Dragon Edition。此聯名耳機全球僅限量 188 件，亞太區指定地區獨家發售，香港市場獲分配 10 套，別具收藏價值與獨特意義。

BANG &amp; OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION
BANG & OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION

百年工藝 x 藝術創意

Beoplay H100 G-Dragon Edition 象徵頂級音色與前衛藝術的完美融合。此次聯名設計結合 B&O 世紀傳承的精湛工藝與創新聲學技術，並融入 G-Dragon 個人品牌 PEACEMINUSONE 標誌性的雛菊圖案，呈現音樂、時尚與藝術交匯的新體驗。全球限量 188 件的設計，更巧妙將 B&O「100 周年」里程碑與 G-Dragon 代表數字「88」連結，紀念意義倍增。

廣告
BANG &amp; OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION
BANG & OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION

價格資訊

Beoplay H100 G-Dragon Edition 附贈專屬皮革收納袋，袋身刻印 PEACEMINUSONE 標誌，拉鍊搭配其標誌性鐵夾。從耳機到定制包裝，建議零售價為港幣 14,938 元。

BANG &amp; OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION
BANG & OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION

登記參加抽籤方法

參加者必須成為 Bang & Olufsen 香港 Instagram 專頁的粉絲 https://www.instagram.com/bangolufsenhongkong/，並親身前往其中一間 Bang & Olufsen 門市登記參加。

登記時間：
2026年2月2日15:00 至 2026年2月6日20:30（香港時間）

結果公佈：
2026年2月9日
完成交易及取貨時間：
2026年2月9日至2026年2月13日，在 Bang & Olufsen ifc mall 門市取貨。

參加者請於 2026 年 02 月09 日 15:00 (香港時間) 以後於登記 WhatsApp 號碼查看中籤通知
訊息。只有中籤者將獲得個別訊息通知交易及取貨詳情。

查詢：https://www.bang-olufsen.com/zh-tw/hk

您可能也喜歡

【科林熱話】 THE WYNNERS「溫拿樂團復黑全集」

數碼器材新補品！Kojo 手指地盒新增 USB-C 及 HDMI 插頭版本

Optoma超短焦DLP投影機GT1080、HD26

[版主藍光小評]臥虎藏龍(港版)藍光碟-**全港率先報導**

BANG & OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION

宏福苑五級大火

其他人也在看

【TGS2026】「勝利女神：NIKKE」攤位照片報導！週邊商品和美麗角色扮演者們非常熱鬧！

【TGS2026】「勝利女神：NIKKE」攤位照片報導！週邊商品和美麗角色扮演者們非常熱鬧！

於2026年1月29日(四)開幕的大型電子遊戲展覽會「2026台北國際電玩展(以下、台北ゲームショウ2026) []

Saiga NAK ・ 1 天前
「Game Boy Nintendo Classics」開始配信「氣球大戰GB」與「耀西的蛋」！

「Game Boy Nintendo Classics」開始配信「氣球大戰GB」與「耀西的蛋」！

任天堂於「Game Boy Nintendo Classics」中，於2026年2月4日(三)追加了「氣球大戰 []

Saiga NAK ・ 11 小時前
Samsung Galaxy Buds 4 系列認證通過　料與 Galaxy S26 同場亮相

Samsung Galaxy Buds 4 系列認證通過　料與 Galaxy S26 同場亮相

消息顯示 Galaxy Buds 4 及 Galaxy Buds 4 Pro 已通過多國認證，意味完成主要測試，有望在 2 月底 Galaxy Unpacked 發佈會上亮相。

Post76 ・ 8 小時前
Galaxy Z Fold8 全球出貨量將超越 Z Flip8 細摺！更看好大摺趨勢、且其後尚有「這一款」現身

Galaxy Z Fold8 全球出貨量將超越 Z Flip8 細摺！更看好大摺趨勢、且其後尚有「這一款」現身

盛傳 Apple 將於今年下半年、發表果牌首款大摺 iPhone Fold 手機，亦讓書本式可摺疊螢幕手機，成為今年最熱門產品項目之一。據透露作為摺屏機領航者的三星，亦可能調整旗下產品出貨量，同樣偏向大摺優先。

Mobile Magazine ・ 4 小時前
【TGS2026】鳴潮攤位現場照片報導！各式各樣周邊商品、立牌、還有Coser！

【TGS2026】鳴潮攤位現場照片報導！各式各樣周邊商品、立牌、還有Coser！

於2026年1月29日(四)開幕的大型遊戲展會「2026台北國際電玩展(以下簡稱2026台北電玩展)」的鳴潮攤 []

Saiga NAK ・ 8 小時前
Sam Altman 長文認真反擊 Anthropic 嘲諷廣告，炮轟「虛偽」且「獨裁」

Sam Altman 長文認真反擊 Anthropic 嘲諷廣告，炮轟「虛偽」且「獨裁」

針對 Anthropic 發布的一系列具諷刺意味的廣告，OpenAI 執行長 Sam Altman 公開發表長文，批評 Anthropic 的行銷手法既「不誠實」且帶有「雙重標準」，並指責該公司試圖控制用戶行為，走上一條「獨裁」的道路。

Yahoo Tech ・ 2 小時前
ZOZOTOWN和Poppy Playtime聯乘！T恤和連帽衛衣等限量版大學主題商品現已登場

ZOZOTOWN和Poppy Playtime聯乘！T恤和連帽衛衣等限量版大學主題商品現已登場

ZOZO宣布將與熱門美國恐怖遊戲系列「Poppy Playtime」及ZOZOTOWN聯乘，推出限量版商品。 []

Saiga NAK ・ 7 小時前
Claude 宣布「無廣告」反擊 ChatGPT！Anthropic：對話唔應該有贊助內容

Claude 宣布「無廣告」反擊 ChatGPT！Anthropic：對話唔應該有贊助內容

Anthropic 官方宣布 Claude 將維持無廣告，唔會喺對話旁加入贊助連結，亦唔會由廣告商左右回答。同一時間 OpenAI 確認 ChatGPT 將測試廣告。AI 助手越用越私人，廣告會唔會破壞信任？

Yahoo Tech ・ 7 小時前
真的沒問題嗎？Sony新專利竟能把真人出演的遊戲角色用AI生成，錄Podcast陪玩家回顧遊戲旅程

真的沒問題嗎？Sony新專利竟能把真人出演的遊戲角色用AI生成，錄Podcast陪玩家回顧遊戲旅程

隨著遊戲開發技術越來越提高，加上 PlayStation 開始大力推展的電影化遊戲世界，現代的各種 3A 遊戲總會讓玩家們期待超級鮮活的遊戲角色又將帶給我們什麼樣的冒險故事。舉凡 PlayStation 旗下的《戰神》、《地平線》系列等，都打造出了一個個非常鮮明的遊戲世界讓玩家們徜徉其中，而遊戲角色的演員們也顯得越來越重要。不過，隨著 AI 時代到來，這些過去演活遊戲角色的演員們也與傳統影視產業的演員們一樣會擔心自己的所有演出都拿去訓練 AI，因此 2024 年與去年也發生了大罷工事件，希望爭取遊戲巨頭們不會將自己的演出用於 AI 訓練上，未來真人演員還會被這些 AI 取代。沒想到，AI 風潮似乎無法阻止，因為近日 Sony 竟申請一項新 AI，讓 AI 能夠模擬遊戲角色錄 Podcast，陪伴玩家。

Yahoo Tech ・ 8 小時前
16 厘米真的能投出 100 吋？JMGO O2S Ultra 4K超短焦投影機實測：細單位客廳的家庭影院新玩法！

16 厘米真的能投出 100 吋？JMGO O2S Ultra 4K超短焦投影機實測：細單位客廳的家庭影院新玩法！

在香港或台灣的小型客廳，想玩 100 吋大畫面往往受限於擺位空間。這次我們實測了 JMGO O2S Ultra 4K 超短焦鐳射投影機，看看這款擁有 0.16:1 投射比的新機，是否真的能解決空間痛點。

Post76 ・ 8 小時前
iQOO 15 Ultra 發佈，8 Elite Gen5+24GB+風扇散熱

iQOO 15 Ultra 發佈，8 Elite Gen5+24GB+風扇散熱

文章來源：Qooah.com iQOO 15 Ultra 旗艦手機正式亮相，以 Snapdragon 8 Elite Gen5 加持的硬核規格與科幻設計，為極致玩家帶來全新選擇。 新機推出「2049」銀色與「2077」黑色兩款配色，六邊形蜂巢紋理的能量矩陣、透明未來艙 Deco 搭配律動光刃，盡顯科技感。AG 微磨砂後蓋與低溫感啞光金屬中框帶來舒適握持，L 型膠囊充電線解決橫屏遊戲擋手痛點。 核心規格拉滿，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 + 自研 Q3 電競晶片，頂配 24GB+1TB 組合，配合主動散熱風扇與壓感肩鍵，11 款熱門手機遊戲支援 2K 原畫超分。6.85 吋 2K+144Hz Samsung直屏峰值亮度達 8000nit，7400mAh 大電池搭配 100W 有線 + 40W 無線快充，續航快充雙在線。 影像系統同樣強勁，後置 5000 萬像素主鏡 + 超廣角 + 3 倍潛望長焦三鏡組合，主鏡與長焦均支援防抖。此外，雙軸馬達、對稱雙揚、3D 超聲波指紋及 IP68/IP69 防護，全方位提升使用體驗。 目前，16GB+256GB 版本首銷優惠價 5

Qooah.com ・ 20 小時前
Ubisoft重組計畫後陷入動盪！員工直言已不信任管理層 將醞釀罷工要求執行長退位

Ubisoft重組計畫後陷入動盪！員工直言已不信任管理層 將醞釀罷工要求執行長退位

在 Ubisoft 1 月 22 日宣布重組公司計畫後，這間遊戲巨頭就此陷入動盪。股價暴跌、裁員 3600 人、自願離職政策被爆出等事件都加劇了 Ubisoft 內部員工對於管理層的不信任。於 Ubisoft 巴黎總部任職，同時也是法國 Solidaires Informatique 工會代表的 Marc Rutschlé 與 Chakib Mataoui 近日就接受外媒專訪，聊起目前的 Ubisoft 內部不滿情緒似乎越滾越烈，也直言執行長真的應該下台了，他們也正在醞釀一場罷工行動，直到管理層回應他們訴求為止。

Yahoo Tech ・ 7 小時前
Micross 發佈新型核事件探測器 提升輻射反應速度超過 50%

Micross 發佈新型核事件探測器 提升輻射反應速度超過 50%

Micross 最近發佈了一款新的輻射檢測設備，旨在保護關鍵電子設備在核事件期間的安全。該公司宣布商業化推出其標準性能核事件檢測器（Standard-Performance Nuclear Event Detector，簡稱 NED），並將其定位為比仍在防務和航空航天系統中使用的舊版設計更快、更敏感的替代品。這款新檢測器針對那些電子故障不可接受的平台，包括飛機、無人機系統、軍事衛星、導彈平台以及在...

TechRitual ・ 13 小時前
去濕湯水食譜合集20+款！中醫教路春天補腎去濕健脾妙法

去濕湯水食譜合集20+款！中醫教路春天補腎去濕健脾妙法

去濕湯水食譜，是每逢春天回暖開始潮濕時，大家最需要的湯水食譜。但原來袪濕前，先要知道自己身體儲存的濕氣性質是甚麼，否則即使飲再多的去濕湯水，也難以正確地去除濕氣！今次Yahoo就整合了20+款春天去濕湯水食譜，裡面包括各款去濕湯水食譜做法之餘，更有中醫師講解濕氣成因，教路春天如何補腎去濕健脾，以及如何分辨自己的濕氣性質，想正確地去濕，即刻看看以下的去濕湯水食譜吧！

Yahoo Food ・ 13 小時前
新年好去處｜朗豪坊 x 白紙年宵市集　夥拍插畫師大麻成打造期間限定「馬場」｜Yahoo活動街

新年好去處｜朗豪坊 x 白紙年宵市集　夥拍插畫師大麻成打造期間限定「馬場」｜Yahoo活動街

朗豪坊於新一年以潮流視角重新演繹新春節慶，帶來一系列聯乘企劃，當中包括朗豪坊首次推出禮品卡，並推出 ZO&FRIENDS特別版揮春與風車，為節慶增添玩味。2月起，潮流核心向 7 至 12 樓延伸，白紙市集聯乘人氣插畫師大麻成策劃「馬場」主題年宵，結集多位人氣Creator擔任檔主，推出各款獨家產品。同場亦與本地文創單位MUDLAB（泥社）推出限定利是套裝，注入更多創意驚喜。場內更有多間知名餐飲及潮流品牌新店進駐，為顧客帶來更豐富的餐飲與潮流消費體驗。朗豪坊各個角落將洋溢濃厚新年氣息，結合嶄新服務體驗，揭開「要乜有乜」的精彩馬年序幕！

Yahoo活動街 ・ 1 天前
LENOVO 拯救者 Y700 五代細屏旗艦平板資訊初曝！S8E Gen5 加持、8.8 吋 3K 屏，電池容量大提升？

LENOVO 拯救者 Y700 五代細屏旗艦平板資訊初曝！S8E Gen5 加持、8.8 吋 3K 屏，電池容量大提升？

作為新代旗艦 5G 晶片，S8E Gen5 推出市場已不少時間，但出奇地平板電腦市場，截至本文刊登時仍只有 HONOR MagicPad3 Pro 採用，使其在剛公佈 Antutu 效能榜單，以超過 60 萬差距拋離第二位。

Mobile Magazine ・ 4 小時前
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。

Yahoo Food ・ 10 小時前
孫藝珍超輕量羽絨外套出自「加拿大小眾牌」！全客製、全手工，購買方式更是內行人才懂

孫藝珍超輕量羽絨外套出自「加拿大小眾牌」！全客製、全手工，購買方式更是內行人才懂

孫藝珍近日在工作花絮中以俐落短髮搭配一件亮眼紅色「羽絨外套」現身，再次證明真正的好氣色與氣場，能把高難度的大紅色穿得毫不費力。畫面一曝光立刻引發熱議，不少網友直呼「這種顏色真的只有孫藝珍撐得起來」。而

女人我最大 ・ 6 小時前
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹　直升機救起清醒送院

屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹　直升機救起清醒送院

【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。

on.cc 東網 ・ 8 小時前
美斯同意　由國際邁阿密回歸母會

美斯同意　由國際邁阿密回歸母會

球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。

Yahoo 體育 ・ 1 天前