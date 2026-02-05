BANG & OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION

隨著遊戲開發技術越來越提高，加上 PlayStation 開始大力推展的電影化遊戲世界，現代的各種 3A 遊戲總會讓玩家們期待超級鮮活的遊戲角色又將帶給我們什麼樣的冒險故事。舉凡 PlayStation 旗下的《戰神》、《地平線》系列等，都打造出了一個個非常鮮明的遊戲世界讓玩家們徜徉其中，而遊戲角色的演員們也顯得越來越重要。不過，隨著 AI 時代到來，這些過去演活遊戲角色的演員們也與傳統影視產業的演員們一樣會擔心自己的所有演出都拿去訓練 AI，因此 2024 年與去年也發生了大罷工事件，希望爭取遊戲巨頭們不會將自己的演出用於 AI 訓練上，未來真人演員還會被這些 AI 取代。沒想到，AI 風潮似乎無法阻止，因為近日 Sony 竟申請一項新 AI，讓 AI 能夠模擬遊戲角色錄 Podcast，陪伴玩家。

Yahoo Tech ・ 8 小時前