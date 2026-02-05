BANG & OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION
以 Beoplay H100 為藍本，配上 G-Dragon 代表性雛菊圖騰為耳機注入靈魂，呈現音樂與藝術的交匯，全球限量發售 188 件。
香港獨享 10 套
丹麥奢華品牌 Bang & Olufsen（B&O）與全球知名藝術家及潮流指標 G-Dragon 攜手合作，推出限量版 Beoplay H100 G-Dragon Edition。此聯名耳機全球僅限量 188 件，亞太區指定地區獨家發售，香港市場獲分配 10 套，別具收藏價值與獨特意義。
百年工藝 x 藝術創意
Beoplay H100 G-Dragon Edition 象徵頂級音色與前衛藝術的完美融合。此次聯名設計結合 B&O 世紀傳承的精湛工藝與創新聲學技術，並融入 G-Dragon 個人品牌 PEACEMINUSONE 標誌性的雛菊圖案，呈現音樂、時尚與藝術交匯的新體驗。全球限量 188 件的設計，更巧妙將 B&O「100 周年」里程碑與 G-Dragon 代表數字「88」連結，紀念意義倍增。
價格資訊
Beoplay H100 G-Dragon Edition 附贈專屬皮革收納袋，袋身刻印 PEACEMINUSONE 標誌，拉鍊搭配其標誌性鐵夾。從耳機到定制包裝，建議零售價為港幣 14,938 元。
登記參加抽籤方法
參加者必須成為 Bang & Olufsen 香港 Instagram 專頁的粉絲 https://www.instagram.com/bangolufsenhongkong/，並親身前往其中一間 Bang & Olufsen 門市登記參加。
登記時間：
2026年2月2日15:00 至 2026年2月6日20:30（香港時間）
結果公佈：
2026年2月9日
完成交易及取貨時間：
2026年2月9日至2026年2月13日，在 Bang & Olufsen ifc mall 門市取貨。
參加者請於 2026 年 02 月09 日 15:00 (香港時間) 以後於登記 WhatsApp 號碼查看中籤通知
訊息。只有中籤者將獲得個別訊息通知交易及取貨詳情。
查詢：https://www.bang-olufsen.com/zh-tw/hk
