Banksy英法院外新作被清除 英國街頭藝術家行蹤神秘 盤點過去反戰、諷刺時政作品｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】向來行跡神秘的英國街頭藝術家 Banksy 新作周一（8 日）出現在倫敦皇家法院外牆，刻畫一名法官揮舞木槌，擊打一名倒地的示威者，被視為是聲援支持巴勒斯坦示威者。畫作即日被圍封，再被清除，僅留下一片灰色的輪廓。
塗鴉周一出現在倫敦皇家法院，並由Banksy 在社交平台上載該作品的照片，確認出自其手筆。法院很快便圍封塗鴉，並派保安看守，連日有途人拍下影片，顯示有工人在圍板後擦洗、塗抹、清除塗鴉，遺留下灰色痕跡。英國警方正以刑事毀壞的方向調查事件。
Banksy的塗鴉經常批評時政、宣揚反戰，諷刺資本主義等，因具爭議性而不時遭移除、毀壞，反被認為是極富社會實驗式的行為藝術。
Banksy 一直關注以巴議題，他在被以色列佔領的約旦河西岸和加沙創作了多幅作品，甚至曾在伯利恆開辦及設計一家酒店，可以俯瞰貫穿巴勒斯坦領土的以色列隔離牆，標榜從那裡可以看到「世界上最糟的景色」。
「停車」路牌被偷
2023 年 Banksy 為倫敦一個路牌「加料」，在 Peckham的一個標示為「停車」的路牌加上三架無人機圖案，當時被認為是想帶出呼籲加沙停火的訊息。惟消息曝光後不久，該路牌隨即遭兩名男子拆除偷走。
同年，Banksy 在英國肯特郡的一座廢棄農舍創作了一個男孩張開雙臂迎接早晨的畫作，被地主在不知情的情況下請來拆除公司把整棟農舍拆除。
就脫歐表態 鑿碎歐盟旗金星
2017 年英國決定脫歐後不久，Banksy 在沿海小鎮肯特郡多佛爾港創作「英國脫歐壁畫」，以歐盟的藍色旗幟為背景，上面可見一名工人正在鑿碎旗幟上的一顆金星，星星的碎片向下掉，旗幟上的裂痕往外擴大。
該壁畫 2023 年連同所在的三層樓高建築被拆除，當時這幅畫作的估價約為 120 萬美元。
One Nation Under CCTV
2009 年，Banksy 在倫敦東區一棟建築上已創作了八年的英國皇室漫畫，被議會下令移除，該畫作另有一個版本是 Blur 樂團 2003 年單曲《Crazy Beat》的封面。
Banksy 2007 年在倫敦威斯敏斯特市一個街頭外牆，創作”One Nation Under CCTV”，翌年被市議會勒令清除，市議會稱該壁畫未經許可創作，可能被視為鼓勵其他未經授權的塗鴉。
