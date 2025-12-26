Banksy 現身倫敦！雙生壁畫驚喜登場

重點摘要

Banksy 於聖誕節前在倫敦亮相兩幅幾乎一樣的街頭壁畫，畫中主角為身穿冬衣、仰望星空的孩童

其中一幅位於 Centre Point 大樓外，另一幅則現身 Bayswater 區

這兩件作品深刻點出青年露宿者議題，並特意放置於如 Centre Point 般極具象徵意義的地點

行蹤成謎的街頭藝術家 Banksy 在聖誕節前數天，以兩幅幾乎一模一樣的新作再次牽動整個倫敦。這兩幅以噴模創作的壁畫，描繪兩名穿上厚冬衣、帽子和膠靴的孩童躺在地上，其中一人伸手指向夜空。

首幅作品於 12 月 20 日被發現，位置在 Tottenham Court Road 附近的 Centre Point 大樓外；第二幅則出現在 Bayswater 區 Queen’s Mews 一排車庫的牆上。其後 Banksy 透過自己的 Instagram 於 12 月 22 日認領 Bayswater 版本，同時發布了一張作品旁堆滿廢料的垃圾箱照片，只見畫中孩子的指尖恰好與附近起重機上一點紅光對齊，彷彿重現「伯利恆之星」的意象。

不少旁觀者與藝術評論家認為，這兩幅新作是 Banksy 對節日期間青年露宿問題的一次深刻點出。當中特別是 Centre Point 大樓的選址意義重大——這座摩天大樓曾是英國住房抗議行動的焦點，亦為無家者慈善機構 Centrepoint 帶來其名稱。

這次冬季系列延續了 Banksy 過去一年高度政治化的創作脈絡，例如 9 月在 Royal Courts of Justice 外出現、其後迅速被當局移除的爭議壁畫——畫中法官以法槌擊打示威者，被廣泛視為對英國政府打壓行動團體的批評。相比之下，今次以「仰望星空」為題的新作，則被視為他回到更內斂、更關注人性議題的表達。

