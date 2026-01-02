BAPE 以「Golden Era」SS26 系列重啟千禧年潮流熱浪

Bape

重點摘要

BAPE 將於 2026 年 1 月 3 日推出 2026 春夏系列「Golden Era」，並同步公開以東京多個地標為背景拍攝的宣傳企劃，向 2000 年代初期的街頭裝束致敬。

系列引入多款創新圖案，包括 Multi Pixel Camo、Glitch Woodland Camo，以及結合傳統職人藍染工藝與品牌標誌性 Line Camo 的 Japanese Indigo Art Camo。

重點單品包括首次登場、配備網眼眼部細節的 Bapeman-X 連帽衛衣、OG varsity jackets，以及以「lo-fi」美學為主軸、採用粉橙色調並搭配水鑽 Baby Milo 配飾的女裝系列。

BAPE 以 2026 春夏系列「Golden Era」準備重燃 2000 年代初期的街頭文化火花。作為新一季的開端，系列以更成熟的筆觸，重新演繹曾塑造一整代街頭服飾愛好者的反叛語言。宣傳企劃遊走於多個充滿畫面感的東京場景，從 Shibuya 天台到傳統日式民宅，以一座播放品牌檔案影像的超現實電視裝置串連全局。

男裝系列帶來多款講究工藝與細節的設計，包括 Multi Pixel Camo、Glitch Woodland Camo，以及首次亮相、從美式漫畫汲取靈感並加入網眼眼部設計的 Bapeman-X 連帽衛衣。另一方面，女裝系列以專屬粉橙配色與鑲嵌水鑽的 Baby Milo 配飾，勾勒更鮮明的女性輪廓。至於 Japanese Indigo Art Camo，則成為向品牌傳承致意的重要章節，將傳統手工細節與標誌性 Line Camo 融為一體。

由足球元素球衣到 OG varsity jackets，系列把球場的澎湃能量與 lo-fi 美學糅合在一起。全球發售定於 2026 年 1 月 3 日星期六，於各地 BAPE Store 及官方網店同步登場。

