BAPE 攜手 ©SAINT Mxxxxxx 推出第五彈聯乘系列，「Banknote Stool」鈔票造型凳登場

重點摘要

BAPE 攜手 ©SAINT Mxxxxxx 推出第五度聯乘系列

今次系列包括「banknote stool」鈔票造型凳，以及帶有復古氣息的 SHARK HOODIE 連帽衛衣

系列將於 12 月 20 日起，於 BAPE 及 ©SAINT Mxxxxxx 指定店舖發售

BAPE 再度聯手 ©SAINT Mxxxxxx，迎來雙方第五次聯乘，同時亦是 2025 年 8 月後推出的第二個合作企劃。今次帶來兩款辨識度十足的單品：特別設計的 banknote stool 鈔票造型凳，以及品牌經典的 SHARK HOODIE 連帽衛衣。

banknote stool 以一疊鈔票為靈感設計，本身已極具視覺張力，同時兼顧實用性與藝術感，其上更加入 APE HEAD 圖案細節，增添整體趣味層次。標誌性的 SHARK HOODIE 則以 real tree camouflage 樹林迷彩取代招牌 camo 印花，呼應 ©SAINT Mxxxxxx 一貫的復古美學，並配備雙拉鍊開合與仿舊處理，包括磨損、褪色等細節，營造自然陳舊質感。

系列定價由 ¥38,500 JPY 至 ¥143,000 JPY（約折合 250 至 920 美元）不等，©SAINT Mxxxxxx x BAPE 聯乘將於 12 月 20 日率先登陸指定 BAPE 授權店舖及其官方網站，其後將分階段於授權 ©SAINT Mxxxxxx 店舖陸續上架。

