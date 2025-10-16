Barclays 上調 Tesla 價格目標至 350 美元，維持「持平」評級

分析師 Dan Levy 將 Tesla 的股票目標價從 $275 調整至 $350，同時對這家電動車製造商維持「持平」評級。這一調整反映出市場對 Tesla 近期表現的信心增強，尤其是在電動車需求持續增長的背景下。

Tesla 在不斷擴展其產品線及生產能力方面的努力，無疑會使其在未來的市場競爭中獲得更多優勢。隨著全球對可持續交通解決方案的需求攀升，Tesla 的創新技術及其在電動車領域的領導地位將繼續吸引投資者的目光。

在未來，Tesla 是否能夠保持這一增長趨勢，將取決於其能否繼續推動創新，滿足市場需求。Tesla 的潛力不僅在於其產品，更在於其對整個汽車產業的影響力。隨著市場對電動車的接受度提升，Tesla 的成長前景看起來將更為光明。

