看起來就是狀態很好！4款「精緻姐姐」愛用好物：basiik、StriVectin、BOBBI BROWN 讓妳美得毫不費力

妳是否也發現，有時候讓人顯老的，往往不是那幾條細紋，而是「狀態」？一頭扁塌無生氣的頭髮、日益模糊的下顎線、卡粉厚重的底妝，或是乾燥暗沉的雙唇...這些細節，都在不知不覺中洩漏了妳的疲憊感。

追求「顯年輕」，並不是要抹去所有歲月痕跡，而是要找回那份充滿活力的「精緻感」。關鍵就在於從髮根的蓬鬆度、肌膚的緊實度、底妝的細膩感到唇瓣的飽滿氣色，全方位地提升整體狀態。本文精選了四款分別針對髮、膚、妝、唇的話題單品，助妳輕鬆管理這些關鍵細節，重拾令人稱羨的年輕光采！

髮根蓬鬆術：basiik 細軟髮洗髮精

顯年輕的第一關鍵，在於「髮根的蓬鬆度」。頭髮一旦扁塌地貼在頭皮上，不僅顯得髮量稀疏，更會讓整個人看起來無精打采、老了好幾歲。特別是天生細軟髮質，更容易因出油而扁塌。

Kevin老師最新推出basiik【結構式蓬韌系列】，專為細軟髮質打造的洗髮精、潤髮乳。洗髮精以胺基酸與椰子油複合界面活性劑溫和潔淨，搭配 Zinc PCA 與咖啡因,能平衡油脂、調理頭皮，使髮根保持清爽輕盈,洗後呈現自然蓬鬆、毫無負擔。當頭皮恢復健康呼吸，髮根自然就能站立起來，營造出視覺上的「髮量富翁」效果，整個人看起來也立刻清爽、有活力。

basiik 結構式蓬鬆柔韌洗髮精 250mL／1080元、30mL／300元 | 結構式蓬鬆柔韌潤髮乳#蓬蓬潤髮乳 250mL／980元、30mL／280元（圖／品牌提供）

輪廓拉提術：StriVectin 繃繃3D激光立提精華

年輕感的第二關鍵，來自「緊緻的輪廓線」。隨著年齡增長與地心引力，膠原蛋白流失，臉頰下垂、下顎線模糊，是顯老的最主要原因。

StriVectin這款被譽為「瓶中拉提術」的 繃繃3D激光立提精華，結合 StriVectin 多年專業科研實力，添加核心高效胜肽複合配方能明顯增進彈性，像是紅海藻與黑蕨萃取，像是、四胜肽、綠原酸，支撐緊緻輪廓帶來前所未有的緊緻拉提效果，無須侵入式療程就能幫助肌膚改善。

StriVectin 繃繃3D激光立提精華30ML／3,600元（圖／品牌提供）

無瑕底妝術：OGUMA 超持妝柔霧零瑕液

年輕的底妝追求的是「無瑕卻不厚重」。最怕的就是為了遮蓋毛孔、斑點，反而用了「過厚的粉底」，導致卡粉、面具感，在燈光下顯得斑駁又老氣。

OGUMA這款「超持妝柔霧零瑕液」，提供的就是一種更高級的底妝解方。以「輕盈遮瑕、潤澤提亮」為核心設計，重新定義日常遮瑕：不厚、不假面，也不需要繁複疊層，即能自然修飾瑕疵，展現乾淨透亮的好氣色。新品注入多重保濕與輕潤精粹成分，質地滑順好推、服貼不卡粉，能同時修飾黑眼圈、痘疤、斑點與唇周暗沉，單一色號即可適配大多亞洲膚色，妝感乾淨、不厚重、也不顯死白。

OGUMA 超持妝柔霧零瑕液 5.5ml／1,200元（圖／品牌提供）

飽滿氣色術：BOBBI BROWN 喀什米爾輕奢霧感唇膏

最後為整體妝容畫龍點睛的就是「飽滿的唇色」。暗沉、蒼白、唇紋明顯的雙唇，會立刻讓妳看起來氣色不佳。

BOBBI BROWN「喀什米爾輕奢霧感唇膏」質地如頂級羊絨般柔滑、細膩，上唇後輕盈服貼能帶來飽滿濃郁的色澤，卻又因為其滋潤配方能巧妙地柔化唇紋，讓雙唇看起來豐潤飽滿。BOBBI BROWN專為亞洲膚色量身打造的9款質感玫瑰色調，色選百搭獨具風格，無論冷白肌、暗黃肌都能輕鬆駕馭，一抹顯白去黃、氣色翻倍，為雙唇勾勒獨一無二的柔霧印記，盡顯秋冬日常奢華！

BOBBI BROWN 喀什米爾絲絨唇膏／1,450元（圖／品牌提供）





