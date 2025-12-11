A BATHING APE® 與 FLIPPER'S 攜手！BAPE CAFE!?®正式登陸 1881 Heritage

BAPE CAFE!? by FLIPPER'S 正式開幕，由日本街頭霸主A BATHING APE®聯手東京人氣班戟店FLIPPER'S打造的概念店，把BAPE的狂野個性與FLIPPER'S的簡單美味融進每寸空間，讓潮流迷和美食控瞬間上癮。​

走進店內，BAPE經典ABC迷彩瞬間襲來，配上FLIPPER'S的木系簡約、水磨石地板，還有MODERNICA聯名的迷彩Fiberglass Shell Chair，坐下去就覺得自己是街拍主角。戶外座位區更是神來之筆，完美變身IG打卡聖地，小編個人超愛這種把古蹟建築變潮流聚點的巧思，來這裡吃飯等於一邊chill一邊拍出envy照。

LIPPER'S的「奇蹟の梳乎厘班戟」是靈魂，現在加持可愛BABY MILO元素，原味、意式芝士、士多啤梨藍莓版全都有，還有士多啤梨巴斯克芝士蛋糕班戟，輕盈鬆軟到讓人懷疑人生。

主食如日式吉列炸蝦咖喱飯、美國龍蝦意粉，搭配BABY MILO特調飲品和新登場巴菲雪糕，甜鹹平衡得剛好，絕對值得排隊朝聖！









BAPE CAFE!?® produced by FLIPPER'S

地址：尖沙咀廣東道 2A 號「1881」地下 G08A 及 G08B 號舖

電話：2871 2286



