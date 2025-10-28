「Battlefield」免費大逃殺模式正式上線

EA 今日宣布，免費遊玩的大逃殺遊戲 Battlefield Redsec 現已上線。EA 在新聞稿中描述了這個模式：

> 作為這個免費遊玩的包裝的一部分，玩家可以進入 Battlefield 有史以來最大的地圖 Fort Lyndon，體驗這個大逃殺類型的全新爆炸性玩法。Battlefield 的 DNA 與大逃殺類型的最佳元素相融合，為團隊提供無與倫比的機會來接近每一場比賽並取得最終勝利。玩家將在一場包含 100 名玩家的大戰中跳入，探索這個龐大的世界以尋找強大的戰利品，並通過 Battlefield 標誌性的遊玩體驗摧毀敵方小隊。戰術破壞的力量為這個類型帶來全新的戰略層次，玩家可以創造自己的勝利之路或將環境變成致命武器，碾壓對手小隊。每一輪都是一場令人震撼的旅程，展現了 Battlefield 所以聞名的驚人電影規模。

EA 的網站上有一篇文章深入探討了 Redsec 的玩法，包含有關職業、比賽流程、武器升級和遊戲內任務的詳細信息。

Redsec 還提供了一個全新的「挑戰」模式。EA 說：「在這個快節奏的淘汰模式中，8 支 4 人小隊競爭一系列動態的回合制任務，以錦標賽格式進行。每一輪由 5 分鐘的時間窗口組成，小隊需要完成其任務目標。」

此外，EA 於週二發佈了 Battlefield 6 的第一個階段內容，這是季節 1 的三個階段中的第一個。這一初始內容包括一張新地圖、一個新的 4v4 多人模式以及一輛新車輛。EA 計劃在 11 月新增一張地圖和一個新模式，而在 12 月將對帝國大廈地圖進行冰雪改造。

Redsec 和季節 1 的推出距離 Battlefield 6 的發佈僅有兩週多的時間。EA 需要 Battlefield 6 成為熱銷作品，至今完整遊戲在發佈的前三天內已售出超過 700 萬份。

