Bauhütte推出可對應3螢幕的「長螢幕支架MS BMA-2MS」！可打造躺臥時的多螢幕環境

Bauhütte已於2026年1月27日起開始發售「長螢幕支架MS BMA-2MS」。

全長約76公分的長型支架臂，最多可配置3台螢幕。

Bauhütte推出可對應3螢幕的「長螢幕支架MS BMA-2MS」！

本產品是一款能活用其長活動範圍，同時最多可安裝3台螢幕的多螢幕用支架臂。

它解決了當椅子傾仰時螢幕會變遠導致難以看清畫面的問題，能將多個螢幕配置在一般支架臂無法觸及、傾仰姿勢下視線自然所及的位置。

即使在深度傾仰的狀態下，也能一邊在主螢幕上玩遊戲，一邊在副螢幕上顯示攻略網站或SNS。

能實現以躺臥姿勢、在充滿視線的範圍內展開的高度沉浸感遊戲體驗。

最大約76cm的支架臂設計

除了採用較一般螢幕支架臂更長的最大約76公分支架臂設計外，還使用了比單支型更長的長立柱。

即使在排列多個螢幕時，也有足夠的餘裕進行高度調整，可靈活打造理想的多螢幕環境，例如組合大型主螢幕與副螢幕等。

標準附贈桌面加固板

考量到安裝多台螢幕時的負荷，標準附贈桌面加固板。

能減輕桌面頂板的扭曲與彎曲，支援穩定安裝。

支架臂的活動採用機械彈簧式，即使是較重的螢幕也能以輕巧的力量進行順暢的位置調整。

6軸可動的多關節設計

透過6軸可動的多關節設計，可對應前後・左右・上下的移動以及螢幕旋轉等細微調整。

從多個螢幕延伸出的配線，可在立柱與支架臂底部的收納空間整齊收攏，並可使用附屬的夾子固定線材或工具。

只需嵌入VESA背板的簡易設計

只需嵌入VESA背板的簡易設計，減輕了即使是承載重物的多螢幕環境下的安裝負擔。

與桌面的固定方式，可從兩種中選擇：不會損傷桌面頂板即可固定的夾具式，以及將螺絲穿過桌面確實固定的穿孔式。

「長螢幕支架MS BMA-2MS」的價格為22,880日圓(含稅)。

詳情請參閱「長螢幕支架MS BMA-2MS」產品頁面。

產品概要 長螢幕支架MS BMA-2MS 金屬(鋼材、鋁合金) 2～10kg(每支支架臂)