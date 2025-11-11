BBC剪輯川普演說內容惹議 總裁卸任前喊話：支持團隊每個人

（法新社倫敦11日電） 即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維今天表示，他對該機構的新聞報導「感到非常自豪」。由於BBC拼接美國總統川普演說內容，他在面臨偏頗指控、以及川普隨後揚言採取法律行動的爭議下辭職。這是他宣布辭職兩天後，首次公開發言。

戴維（Tim Davie）在BBC倫敦總部外表示：「我對這棟大樓裡的記者們感到非常非常自豪。他們的工作極其重要，他們做得非常出色。」

戴維今天並與員工進行電話會議，他在會中表示：「我認為我們必須為我們的新聞工作而奮戰。」

他同時承認，BBC「確實犯了一些讓我們付出代價的錯誤」。

這家由公眾資助的廣播機構，其新聞部主管也在9日辭職，使BBC陷入數十年來最嚴重的危機之一，今天成為英國各大報紙頭版焦點。

自2020年起擔任總裁的戴維，也試圖安撫外界對BBC前景的憂慮。

他說：「BBC將會持續繁榮發展，我全力支持團隊中的每一個人。」

川普昨天揚言將對BBC採取法律行動，指控該台在報導他2021年於支持者衝入國會當天的演說時進行了「誤導性剪輯」。BBC隨後承認那是「判斷錯誤」。

BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）被發現將川普2021年1月6日演說內容剪輯拼接，彷彿他煽動暴民攻擊美國國會大廈，試圖在敗選後繼續掌權。

剪接後的影片讓人以為川普對支持者表示，他將與他們一同前往國會大廈，並「奮戰到底」。

然而，在未經剪接的原始片段中，川普呼籲在場群眾與他一同前往國會，「我們要為勇敢的參議員和眾議員們加油打氣」。