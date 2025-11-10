BBC剪輯川普演說惹爭議 總裁與新聞主管請辭

（法新社倫敦9日電） 英國廣播公司（BBC）遭控報導偏頗，其中包括在剪輯美國總統川普演說時手法不當，引發爭議。該公司總裁與新聞部主管今天雙雙請辭。

BBC代表性節目「廣角鏡」（Panorama）遭控以誤導性手法剪輯川普的演說後，BBC總裁戴維（Tim Davie）及BBC新聞部門主管圖內斯（Deborah Turness）先後遞出辭呈。

對於這項消息，川普表示，「腐敗記者」已被揭露，並補充說，「這些人很不誠實，試圖左右總統大選」。

引發批評的影片於去年播出，內容是拼接川普2021年1月6日演說片段而成。當時他被指控煽動暴民攻擊美國國會山莊，試圖在敗選後繼續掌權。

剪接後的影片讓人以為川普對支持者表示，他將與他們一同前往國會山莊，並「奮戰到底」。

然而，在未經剪接的原始片段中，川普呼籲在場群眾與他一同前往國會，「我們要為勇敢的參議員和眾議員們加油打氣」。

當時，川普仍在質疑民主黨籍對手拜登（Joe Biden）勝選的結果。當年的選舉讓川普在做完第1個總統任期後下台。

這段剪輯被收錄在BBC去年美國大選前一週播出的紀錄片「川普：第二次機會？」（Trump: A Second Chance?）之中。