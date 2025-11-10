BBC地震｜特朗普演說遭拼剪 引誤會鼓勵騷亂 總裁與新聞總監雙雙辭職｜Yahoo

英國廣播公司（資料圖片，Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】英國廣播公司（BBC）高層人事變動，總裁 Tim Davie 和新聞部主管 Deborah Turness，因為節目《廣角鏡》（Panorama）播出美國總統特朗普經剪輯的演說內容引剪接爭議，宣布辭職。

Davie 表示，BBC 必須始終保持開放、透明和負責任；在犯錯下，他作為總裁必須承擔最終責任，又表示辭職是他「個人的決定」。特朗普在社交平台 Truth Social 就回應指，感謝英國傳媒揭露腐敗記者的行為，形容涉事者「非常不誠實」，試圖操控美國總統選舉，「他們還來自一個被許多人視為我們第一盟友的國家，這對民主來說是多麼糟糕的事情！」

Tim Davie 表示辭職屬個人決定。 (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)

特朗普 2021 年演說內容遭拼剪

今次事件起因，源於《每日電訊報》在上周一（3 日）獨家爆料，指 BBC 編輯指引及標準委員會（Editorial Guidelines and Standards Committee）前獨立顧問 Michael Prescott 在今年 6 月離職前撰寫了一份 19 頁的備忘錄，他指出 BBC 節目《廣角鏡》在 2024 年 10 月於美國大選之前播放的一集《Trump: A Second Chance?》當中，將特朗普 2021 年 1 月 6 日的演講辭中兩段發表時間相隔近 1 小時的說話合而為一，令觀眾誤會特朗普鼓勵騷亂，實際上當時特朗普表示要以和平及愛國方式表達。Prescott 在備忘錄批評，BBC 內部已經存在「嚴重且系統性」（serious and systematic）偏見。

新聞總監否認內部有系統性偏見

Deborah Turness 在給予員工的離職信當中，指，今次事件的持續爭議已經到了傷害 BBC 的地步，她作為機構新聞和時事節目部門的總監，會由她承擔責任。不過她在離職信當中就否認 Prescott 的說法，指雖然事件確實存在一些錯誤，「但我想明確說明，最近有關 BBC 新聞系統性偏見的指控是錯誤的。」

Deborah Turness 否認 BBC 內部存在嚴重且系統性偏見。（REUTERS/Belinda Jiao/File Photo）

文化大臣：可信新聞對民主至關重要

至於同樣宣布辭職的 Tim Davie 就表示，他在整個任期內始終得到 BBC 董事會及主席 Samir Shah「堅定和一致的支持」。Samir Shah 就回應，Davie 獲得他跟董事會一切支持，理解對方在個人和專業上承受持續壓力，他的決定獲得董事會尊重。文化大臣藍麗珊（Lisa Nandy）就表示，相信 Shah 和 Davie 已經用應有的嚴肅態度來對待此事，並感謝 Davie 多年來為公共廣播事業作出貢獻，她同時強調可信的新聞對於民主至關重要。

皇家憲章後年屆滿 坊間倡重大改革

BBC 將於 2027 年成立 100 周年，她雖然成為了世界公共廣播先驅，但隨著觀眾接收資訊方式重大轉變等因素，要求 BBC 改革的聲音愈見強烈。目前 BBC 以公眾牌照費（Licence Fee）作為主要收入來源，預計明年的牌照費將會加至 180 英鎊（1,840 港元）以上，但不少民眾都對於被徵費感到不滿。BBC 指，2023 年的牌照訂閱單位數目由 2,440 萬個，減少至 2,390 萬個，至於總牌照收益為 37 億英鎊。

早在 BBC 成立時，公司與英國政府就以《皇家憲章》（Royal Charter）確定公司的資金來源和營運方式等，協議將於 2027 年底到期，因此 BBC 現時已經跟政府就公司日後的營運和發展開始初步討論。