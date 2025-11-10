HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
BBC地震｜特朗普演說遭拼剪 引誤會鼓勵騷亂 總裁與新聞總監雙雙辭職｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國廣播公司（BBC）高層人事變動，總裁 Tim Davie 和新聞部主管 Deborah Turness，因為節目《廣角鏡》（Panorama）播出美國總統特朗普經剪輯的演說內容引剪接爭議，宣布辭職。
Davie 表示，BBC 必須始終保持開放、透明和負責任；在犯錯下，他作為總裁必須承擔最終責任，又表示辭職是他「個人的決定」。特朗普在社交平台 Truth Social 就回應指，感謝英國傳媒揭露腐敗記者的行為，形容涉事者「非常不誠實」，試圖操控美國總統選舉，「他們還來自一個被許多人視為我們第一盟友的國家，這對民主來說是多麼糟糕的事情！」
特朗普 2021 年演說內容遭拼剪
今次事件起因，源於《每日電訊報》在上周一（3 日）獨家爆料，指 BBC 編輯指引及標準委員會（Editorial Guidelines and Standards Committee）前獨立顧問 Michael Prescott 在今年 6 月離職前撰寫了一份 19 頁的備忘錄，他指出 BBC 節目《廣角鏡》在 2024 年 10 月於美國大選之前播放的一集《Trump: A Second Chance?》當中，將特朗普 2021 年 1 月 6 日的演講辭中兩段發表時間相隔近 1 小時的說話合而為一，令觀眾誤會特朗普鼓勵騷亂，實際上當時特朗普表示要以和平及愛國方式表達。Prescott 在備忘錄批評，BBC 內部已經存在「嚴重且系統性」（serious and systematic）偏見。
新聞總監否認內部有系統性偏見
Deborah Turness 在給予員工的離職信當中，指，今次事件的持續爭議已經到了傷害 BBC 的地步，她作為機構新聞和時事節目部門的總監，會由她承擔責任。不過她在離職信當中就否認 Prescott 的說法，指雖然事件確實存在一些錯誤，「但我想明確說明，最近有關 BBC 新聞系統性偏見的指控是錯誤的。」
文化大臣：可信新聞對民主至關重要
至於同樣宣布辭職的 Tim Davie 就表示，他在整個任期內始終得到 BBC 董事會及主席 Samir Shah「堅定和一致的支持」。Samir Shah 就回應，Davie 獲得他跟董事會一切支持，理解對方在個人和專業上承受持續壓力，他的決定獲得董事會尊重。文化大臣藍麗珊（Lisa Nandy）就表示，相信 Shah 和 Davie 已經用應有的嚴肅態度來對待此事，並感謝 Davie 多年來為公共廣播事業作出貢獻，她同時強調可信的新聞對於民主至關重要。
皇家憲章後年屆滿 坊間倡重大改革
BBC 將於 2027 年成立 100 周年，她雖然成為了世界公共廣播先驅，但隨著觀眾接收資訊方式重大轉變等因素，要求 BBC 改革的聲音愈見強烈。目前 BBC 以公眾牌照費（Licence Fee）作為主要收入來源，預計明年的牌照費將會加至 180 英鎊（1,840 港元）以上，但不少民眾都對於被徵費感到不滿。BBC 指，2023 年的牌照訂閱單位數目由 2,440 萬個，減少至 2,390 萬個，至於總牌照收益為 37 億英鎊。
早在 BBC 成立時，公司與英國政府就以《皇家憲章》（Royal Charter）確定公司的資金來源和營運方式等，協議將於 2027 年底到期，因此 BBC 現時已經跟政府就公司日後的營運和發展開始初步討論。
其他人也在看
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？
近年專注在內地發展的Mike曾比特，突然在32歲生日發佈近照，宣布轉投新公司英皇。換了新髮型、瘦了一個圈，咬著背心，露出結實的手臂和腹肌。無論怎樣看，都難以想像這是《造星2》那個看起來很老實的肥仔。當然不能抹煞英皇的造型改造能力，但看來決心健身，真的可以改寫人生。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
郭書瑤錯過航班豪華艙變搭廉航 追星追到新加坡
【on.cc東網專訊】有「童顏巨乳」之稱的台灣女星郭書瑤（瑤瑤）近日跟演員好友鍾瑤齊到新加坡吃喝玩樂，瑤瑤昨日（9日）將旅行片段放上網，旅程未開始已出狀況，友人因抓錯的士時間而錯過航班，因此由豪華艙降格成坐廉航，難得瑤瑤毫不介意還畀讚，認真老友，她們在當地看了G東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
何超蓮竇驍傳婚變身體力行闢謠 飛澳洲衝浪放閃
【on.cc東網專訊】賭王千金何超蓮和內地男星竇驍於前年4月在峇里島完婚，可是去年開始頻傳婚變，由於傳聞愈吹愈熱，令兩人發聲澄清「我們感情穩定」，昨日二人就被目擊在澳洲度假，用行動打破婚變傳言。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以
《愛回家》有很多漂亮女演員，但說到保養得最好的，必定要數54歲「三太」樊亦敏。近日，她拍攝新一集的節目時，穿上低胸泳衣上陣，露出結實亮白的美腿。她在社交平台上，把照片和34年前選美的泳衣照合起來，各有美態，而且現在毫不失色。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？
賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
王星越藝高人膽大凌空被吊起 感冒下拍淋雨戲
【on.cc東網專訊】內地小生王星越最近埋首拍攝新劇《暴虎馮河》，戲中扮演煤礦技術工人的他日前被發現與製作團隊現身水庫吊橋開工，拍攝一場徒手緊捉粗電線、雙腳沒有支撐點及全身凌空被吊起的戲份，期間王星越僅靠簡單保護設備及一條威吔便親身上陣，可謂藝高人膽大，事後引發東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
楊謹華為流量自導自演綁架案 親手綁阿媽入浴缸嗌爽
【on.cc東網專訊】出爐台灣金鐘視后楊謹華主演新劇《看看你有多愛我》現正熱播，戲中飾演「網紅媽媽」的楊謹華自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題，最後卻失控，變成她親手綁架了自己的母親，對此她笑言：「看到劇本時就覺得這段太有趣了，那場戲其實拍起來東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
左擁右抱！羅馬里奧私生活繼續精彩
【Now Sports】有傳羅馬里奧跟女友高瑪絲蜜運1年後分手，但未幾又被拍得與另一女子關係密切，雖然年屆59歲但私生活仍然多姿多彩。球壇傳奇羅馬里奧（Romario）去年9月開始，與女大學生高瑪絲（Alicya Gomes）交往，最近眼利的球迷發現他與女生已各自停止追蹤對方，似乎已分手收場。羅馬里奧與高瑪絲是在一場選舉活動中相識的，上年10月被首次被拍到2人一起出席活動。直到今年二月，當地媒體確認2人正在蜜運當中。這位女大學生正在修讀營養師資格，出生於里約熱內盧北部的她，在公開戀情之後隨即將Instagram 轉為私人戶口，看來想保持低調。其實不少球迷都不太看好這段戀情，始終雙方年紀差距達37年。要知道羅馬里奧為愛人搞生日派對時，對方只有22歲，引起了社交媒體上的激烈討論。但仍有純情球迷如此希望：「年齡只是個數字」、「愛無分年紀」、「希望他們一起會幸福。」不要以為羅馬里奧會因此傷心，因為有媒體拍攝到他現身里約熱內盧的一個音樂發佈會，更與另一位神秘金髮女子低聲耳語，似乎沒有將分手放在心上。其實早在跟高瑪絲交往之前，他才剛剛與34歲的網紅絲朗妮分手，戀情只維持了7個月。由此可見，羅馬里奧now.com 體育 ・ 17 小時前
喬治王子首度出席追悼儀式 王室家族齊悼陣亡將士
（法新社倫敦8日電） 12歲的英國喬治王子今天在母親威爾斯王妃凱特、祖父英王查爾斯三世和王后卡蜜拉的陪同下，首次參加在倫敦皇家艾伯特廳舉行的陣亡將士追悼活動。英相施凱爾（Keir Starmer）夫婦亦到場參與。法新社 ・ 22 小時前
「戰士奇兵」紐西蘭名導李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（法新社威靈頓7日電） 紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，這位毛利人名導因「戰士奇兵」（Once Were Warriors）走紅，外界向來稱他「優雅而才華洋溢」。他是一位優雅而才華洋溢的導演。」法新社 ・ 1 天前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 9 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 1 天前
消委會咖啡｜超齊全5星咖啡豆/咖啡膠囊/即溶咖啡粉合集！呢款全5星+無致癌除害劑
消委會543期抽查市面上49款咖啡，發現有些咖啡含有微量重金屬、有機會致癌的除害劑等，而咖啡豆、咖啡膠囊、即溶咖啡粉等咖啡產品，都是都市人的必需品之一，想知道如何揀選咖啡產品，立即看看Yahoo Food為你整合的4星半以上高評分安全咖啡之選吧！Yahoo Food ・ 1 小時前