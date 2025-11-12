最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
BBC拼接演講內容 川普宣稱有義務提告
（法新社華盛頓11日電） 美國總統川普（Donald Trump）在今天播出的福斯新聞（Fox News）專訪中說，自己「有義務」因英國廣播公司誤導性地剪輯其演說而提告，但未明確宣布將採取法律行動。
根據法新社取得的信件，川普的律師團隊昨天威脅將對英國廣播公司（BBC）提起10億美元的訴訟。BBC先前為其剪輯方式道歉，表示誤導外界以為川普曾在2021年美國國會大廈遭攻擊前鼓動「暴力行動」。
在昨天錄影的福斯新聞專訪中，川普被問到是否打算控告BBC。
他說：「我想我不得不提告，為什麼不呢？」這也是川普首度公開提及可能的法律行動。
川普說：「我認為我有義務這麼做，因為你不能讓別人這樣做。」但他並未證實是否已正式啟動誹謗訴訟程序。
「他們欺騙了大眾，而且他們已經承認了這一點。」
川普還說，英國「理應是我們的重要盟友之一」，並且英國政府在BBC占有一席之地。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨政府，正進行著高難度平衡，既要維護這家公共廣播機構的獨立性，又不能顯得與川普為敵。
BBC旗艦節目「廣角鏡」（Panorama）去年製作的一部紀錄片，日前遭指控以誤導性手法剪輯川普演說。BBC總裁戴維（Tim Davie）宣布辭職。
