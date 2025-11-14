BBC為剪輯演說向川普道歉 但否認構成誹謗指控

（法新社倫敦13日電） 英國廣播公司（BBC）今天表示，BBC董事長已致函美國總統川普，就先前對他其中一場演說進行誤導性剪輯致歉，但否認此舉構成誹謗訴訟的理由。

此前，陷入爭議的BBC表示，他們正在調查第2起可能以誤導性方式剪輯川普演說的事件。

BBC本月10日為去年播出的一部紀錄片道歉，這部紀錄片讓觀眾誤以為川普曾在支持者於2021年1月6日襲擊美國國會前，直接呼籲採取「暴力行動」。

這段影片的剪輯引發軒然大波，導致BBC總裁與最高新聞主管於9日辭職，川普律師團也威脅提告求償10億美元。

BBC發表聲明表示，BBC董事長夏哈（Samir Shah）「已親自致函白宮，明確向川普表示，他本人與BBC為總統演說的剪輯表達歉意」。

不過，夏哈在信中補充說：「儘管BBC對這段影片的剪輯方式由衷感到遺憾，但我們強烈不同意這件事具有提起誹謗訴訟的依據。」

這封信件也提到，BBC律師團已回函川普的法律團隊。

隨著2024年10月播出的「廣角鏡」（Panorama）川普紀錄片爭議持續發酵，BBC表示，目前正在調查另一則與國會動亂當天川普演說相關的剪輯事件。