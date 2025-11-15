黑色星期五優惠大合集！
BBC為誤導性剪輯道歉 川普將提告求償10億到50億美元
（法新社空軍一號機上14日電） 美國總統川普今天表示，他將對英國廣播公司（BBC）提起訴訟，求償10億到50億美元。此前，BBC已為誤導性的川普演說剪輯影片道歉，但表示不會支付賠償金。
川普在空軍一號（Air Force One）上向媒體表示：「我們將對他們提起訴訟，求償金額在10億到50億美元（約新台幣314億到1571億元）之間，大概就在下週的某個時候。我想我必須這麼做。他們甚至已經承認自己動了手腳。」
川普律師團10日向BBC寄出一封信，指控BBC因播出川普在2021年美國國會暴動案前發表演說的影片誹謗總統，並要求BBC在14日之前道歉並支付賠償金。
川普今晚表示：「你可以想見，英國民眾對發生的事感到非常憤怒，因為這顯示BBC是假新聞。」
他又說，他打算向英國首相施凱爾（Keir Starmer）提出關於BBC的議題。施凱爾一方面支持BBC的獨立性，但同時避免在與川普的爭議中選邊站。
川普說：「我將在週末打電話給他。他其實已經打電話給我了。他覺得非常不堪。」
BBC本月10日為去年播出的一段紀錄片道歉，這段紀錄片讓觀眾以為川普曾在2021年1月6日支持者襲擊美國國會前，直接呼籲採取「暴力行動」。這段影片的剪輯方式引發軒然大波，導致BBC總裁與最高新聞主管辭職。
BBC昨天表示，董事長夏哈（Samir Shah）已「親自致函白宮，向總統川普明確表示，他本人與BBC為總統演說的剪輯深感抱歉」。
然而，BBC補充表示：「雖然BBC對這段影片的剪輯方式深感遺憾，但我們強烈不同意這構成誹謗訴訟的依據。」
其他人也在看
周慧敏被批唱歌冇氣如災難級演出 網民力勸收山：人真係要識退落嚟
周慧敏有「玉女掌門人」之稱，1988年推出首張同名專輯《周慧敏》，其柔弱溫文聲音深受歡迎。不過，近年被網民狠批其唱功，指愈來愈沙聲，唱live差咗好多。近日，又有網民分享一段周慧敏《地老天荒愛一場巡迴演唱會》片段，網民直言係災難級演出，甚至勸佢唔好再唱歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
姚焯菲大學宿舍開箱片由李克勤兒子Ryan操刀 網民大讚二人合拍：期待更多reels
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友，不時於社交平台互動。繼日前Ryan罕有上鏡，兼同Chantel拖手互動嘅影片後，今日（14日）凌晨時分Chantel喺社交網站上載關於宿舍開箱新影片！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
任達華獲10歲小粉絲叫哥哥 收1987年舊照引回憶
【on.cc東網專訊】影帝任達華主演的溫情電影《紅豆》近日於內地推出，日前他以男主角身分拆返深圳宣傳，一日之內幾乎跑遍所大型戲院與粉絲見面，及接受媒體訪問，相當落力。任達華繼續展示其親民及貼地性格，不時與在場粉絲互動，且任影唔嬲，又一一與粉絲合照及幫大家簽名留念東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
非常盜3／逃亡遊戲／國寶／世一旅行團／營救飛虎/劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映︳電影LOL 今期睇咩戲
非常盜3／逃亡遊戲／國寶／世一旅行團／營救飛虎/劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映︳電影LOL 今期睇咩戲電影LOL ・ 19 小時前
林峯：「創作獲得認同並非必然，但至少讓觀眾知道我們認真。」
香港演藝界一直存在某種「以前更好」的偏見，每逢有新世代藝人冒起，外界總會出現「如果某某今天才出道一定比他/她紅」的聲音；但其實他們口中的「某某」，昔日同樣經歷過被質疑、嘲諷、壓力與磨練，才能在適當時機被更多人看見，獲得「最受歡迎」的榮譽。林峯從電視機裡的管家仔、爆seed蛻變成電影大銀幕上的陳洛軍，再以歌手身份踏上舞台接受歡呼掌聲，倚仗的並非他口中強調「好運」那麼簡單，還基於多年來忠於自己、敢於挑戰新嘗試的態度。men's uno HK ・ 19 小時前
特朗普言論遭拼剪 英國廣播公司致歉惟拒絕賠償要求｜Yahoo
英國廣播公司（BBC）表示，就 2024 年 10 月節目《廣角鏡》（Panaroma）曾經拼剪美國總統特朗普演說內容的事件致歉，但拒絕了他要求賠償 10 億美元的要求。Yahoo新聞 ・ 1 天前
《大行》建銀國際予騰訊音樂(01698.HK)「跑贏大市」評級 目標價為105.7元
建銀國際發表報告，給予騰訊音樂(TME.US)「跑贏大市」評級，目標價為27.10美元，對應2026年28倍預測市盈率，較全球龍頭Spotify((SPOT.US)折讓40%。認為近期股價回落提供良好介入點；給予騰訊音樂(01698.HK)「跑贏大市」評級，目標價為105.7港元。 建銀國際表示，騰訊音樂第三季營收及非GAAP淨利分別較市場預期高出3%及4%，非訂閱音樂服務表現突出。展望2026年，騰訊音樂將持續投資於線下活動和藝人周邊商品，以強化其「線上+線下」整合的音樂生態系統平台，儘管這可能在短期內對利潤率造成壓力。 面對抖音番茄音樂免費模式衝擊，引發了市場對競爭的擔憂，但該行仍看好騰訊音樂憑差異化商業模式、優質的內容供應與用戶基礎，以及多元化的收入來源，所維持的領導地位和可持續的盈利前景。(ad/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
嗶哩嗶哩(09626.HK)：料明年首季推《三國：謀定天下》港澳台版
嗶哩嗶哩-W(09626.HK)(俗稱B站)董事長兼CEO陳睿在財報電話會議上表示，已對《三國：百將牌》做過小範圍的測試，玩家的反饋目前來看非常不錯，該遊戲應會在明年第一季上線。該款遊戲也是公司面對年輕用戶推出的一款比較創新的遊戲。遊戲的主要特點在於「三分鐘一局」的輕鬆體驗，公司希望通過B站的社區，如UP主、直播等等，能夠把它推到廣大的B站用戶眼前。第一個目標是把用戶量做大，做成一個大量年輕用戶喜歡的遊戲，之後再把它一步一步往下做，希望它能夠成為B站新的一款常青遊戲。 《三國：謀定天下》方面，陳睿透露是現在公司最重視的遊戲之一，它在第三季的表現符合預期。公司希望將《三國：謀定天下》做成一個長期健康營運的產品，目標是五年以上的長線營運。所以，在現在這個階段，會更關注玩家的體驗以及遊戲的平衡性。 陳睿稱，公司將於明年首季上線《三國：謀定天下》港澳台的繁體中文版本，明年下半年應該會推出更多的國際版本。 此外，陳睿指公司會專注做視頻AI的解決方案，而且會專注利用AI輔助創作者去做出更多、更好的視頻。如現在已提供AI翻譯視頻的功能，它翻譯的不僅是字幕，因為翻譯字幕很基礎，還包括聲音、口型等。同時AASTOCKS ・ 20 小時前
《資金》港匯走高 現貨美電新報7.7688
港匯今早(14日)走高，高低位7.7682/7.7714，現貨美電新報7.7688。 下周二(18日)銀行體系結餘，預計為540.9億元。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
《業績》Baleno母企德永佳(00321.HK)半年純利1.12億元升10.6% 派中期息4仙
Baleno母企德永佳集團(00321.HK)公布截至今年9月底止中期業績，營業額27.12億元，按年跌9.6%。純利1.12億元，按年升10.6%；每股盈利8.1仙。派中期息4仙，上年同期中期息連特別息共派4仙。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《業績》利記(00637.HK)半年虧損收窄至1,022.8萬元
利記(00637.HK)公布截至今年6月底止中期業績，營業額9.21億元，按年跌8.6%。虧損收窄至1,022.8萬元，上年同期蝕1,799.1萬元；每股虧損1.23仙。不派息。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違am730 ・ 19 小時前
陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」 父母年輕高顏值合照曝光
近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」姊妹淘 ・ 19 小時前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 11 小時前
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」
一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。 今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤。 白衣女遭狂毆毫無反抗能am730 ・ 16 小時前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前