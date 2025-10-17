BBC 加沙紀錄片被指嚴重違規 未披露旁白者為哈瑪斯官員之子 黃金時段須播道歉聲明︱Yahoo

紀錄片《Gaza: How to Survive a Warzone》

【Yahoo新聞報道】英國傳媒監管機構 Ofcom 裁定，英國廣播公司（BBC）在紀錄片《Gaza: How to Survive a Warzone》中未有披露旁白者是哈瑪斯官員之子，屬「嚴重違反」廣播規例。調查指出，節目內容「具誤導性」，並要求 BBC 於黃金時段播出道歉聲明。

綜合外媒報道，Ofcom 表示，該紀錄片旁白為哈瑪斯副農業部長的 13 歲兒子，但節目未有透露這項背景資料，令觀眾缺乏「對節目評價極為關鍵的資訊」。報告指，BBC 作為公共服務機構，其與觀眾之間的信任至關重要，而事件可能削弱觀眾對 BBC 報道以色列與加沙戰事的信任程度。

Ofcom 稱，誤導觀眾是「最嚴重的違規行為之一」，因此指令 BBC 於 BBC2 晚上 9 時播出聲明，具體日期稍後公布。

BBC 於今年 2 月已將該紀錄片自 iPlayer 下架。

播出後才得知旁白家庭背景

BBC 內部檢討由編輯投訴與審查主管 Peter Johnston 主持，結論指節目違反編輯準則的準確性要求。BBC 發言人回應稱，Ofcom 的裁定與內部檢討一致，公司已就事件道歉並「完全接受決定」，將按規定執行制裁。

Ofcom 指出，旁白在節目中「扮演可信的引導者角色」，但因未披露其父親為哈瑪斯官員，令觀眾難以客觀評估其講述內容，屬「非常嚴重的遺漏」。報告又指，BBC 未有進行充分的合規審查及編輯監督，導致嚴重錯誤，足以誤導觀眾。

無發現旁白家人曾影響節目內容

紀錄片由獨立製作公司 Hoyo Films 製作。BBC 內部報告指出，該公司三名員工事前已知旁白父親身份，但 BBC 方面並不知情。報告批評 BBC 團隊在審查階段「欠缺主動性」，對部分未完全解答的問題缺乏嚴格追查。不過，報告並無發現旁白家人曾影響節目內容。

Hoyo Films 回應指，對違規結果「極為重視並深表歉意」，強調 Ofcom 的裁定與 BBC 內部檢討一致，節目內容並未受外部影響，剪輯公正、付款合規，並認為紀錄片「仍是加沙衝突的重要記錄」。