BBC獨家敲開J-POP黑箱！近千受害者的淚崩故事內幕！
BBC紀錄片的震撼開場
哎喲，日本J-POP的閃光背後，原來藏著這麼多陰影！😱 BBC紀錄片《The Shadow of a Predator》由記者Mobeen Azhar主持，2023年9月上線MyVideo獨家，空降節目榜冠軍，揭露已故「J-POP教父」Johnny Kitagawa數十年性侵黑幕。
這位創辦Johnny & Associates的87歲老人，2019年離世前捧紅嵐、SMAP等偶像團體，卻被指從70年代起，性侵近千名男童藝人。節目一播，網友直呼「這是日本戰後最大醜聞」，誰能想到偶像工廠竟是地獄？
受害者規模的駭人數字
官方數據更讓人心寒：2023年10月，改名SMILE-UP.的公司公告，957人登記補償窗口，求賠性侵損害。這數字來自BBC調查，遠超外界想像。😔
Guardian報導，受害者多是13歲加入小傑尼斯的男孩，Kitagawa以「訓練」為名，深夜摸索。Kauan Okamoto前偶像在BBC訪談哽咽：「他說這是秘密，否則毀前途。」
公司前身Johnny & Associates，2023年10月改名，專責補償，但受害者批「黑箱作業」，缺乏透明時程。東山紀之執行長承認和近200人對談，提供心理輔導，卻無專業訓練，讓人懷疑這是公關秀？
受害者妻子的淚崩告白
節目最揪心，是受害者妻子的故事。她丈夫勇敢實名揭發後，遭網爆箭靶，演唱會取消怪到他頭上，家人個資外洩，甚至收死亡威脅。😢 BBC畫面，她哽咽：「他留訊息說去山上散心，我找到時，只剩冰冷遺體。」這自殺案凸顯二度傷害，受害者不僅傷身，還毀家。
彰正前小傑尼斯成員露臉說：「這不該是暫時問題，應成日本歷史一部分。」Hollywood Reporter指出，醜聞像Harvey Weinstein案，媒體多年沉默，2023年爆發後，公司道歉卻行動慢。這種悲歌，讓人看完直搖頭。
公司補償的尷尬拉鋸
SMILE-UP.承諾無限期輔導，但受害者不買帳！東山紀之在BBC專訪承認「交流是職責」，但批評者說這像自導自演。😏 Deadline報導，2024年3月BBC續集揭兩名其他施虐者，補償進度卡關。
Wikipedia記錄，Kitagawa從70年代起虐童，媒體知情卻壓下，直到2023年橋本環奈等女星發聲。網友在X熱議：「偶像夢碎，補償黑箱更碎！」這拉鋸，從道歉到行動，誰知道何時落幕？
社會反思的餘波盪漾
這案子，不只毀偶像，還戳日本社會痛點。從媒體沉默到粉絲網暴，受害者二傷嚴重。😔 BBC分析，Kitagawa帝國60年遺產崩塌，SMILE-UP.專責補償，
新公司STARTO ENTERTAINMENT接棒藝人。受害者妻子的故事，讓人反思：勇敢發聲，代價太沉重。MyVideo播放量破紀錄，顯示關注不減。這種餘波，讓J-POP從閃耀變警示。
Japhub小編有話說
Johnny Kitagawa的黑幕，像J-POP的黑暗B面，從近千受害到補償黑箱，BBC揭得痛快！😢 小編心疼那些男孩，你呢？覺得SMILE-UP.的輔導夠誠意嗎？
快留言你的看法，或者分享類似社會議題。誰說偶像無暇？這出戲，教我們看清真相！
