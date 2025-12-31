BBSB International Limited擬以股份發售方式 於港交所創業板上市 集資總額最多約8,700萬港元

摘要



財務摘要

（千令吉）

2023財年

2024財年

2024

首6個月（未經審核）

2025

首6個月

收益

76,757

133,002

69,786

73,986

橋樑工程

74,594

123,208

64,263

73,148

防洪工程

2,163

9,794

5,523

838

毛利

10,990

25,664

10,594

15,806

毛利率 (%)

14.3

19.3

15.2

21.4

本公司擁有人應佔年/期內(虧損)/溢利及全面收益總額

(14,460)

26,189

12,112

3,201



香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月31日 - BBSB International Limited（「BBSB」或「公司」及其子公司：「集團」；股票編號：8610.HK），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司創業板上市的詳情。



BBSB將於全球發售125,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中90%股份或12,500,000股股份進行配售：餘下10%，或25,000,000股股份（可予重新分配）作公開發售。發售價介乎每股0.6港元至0.7港元，每手買賣單位為4,000股。公開發售將於2025年12月31日（星期三）早上九時正開始至2026年1月8日（星期四）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計於2025年1月12日（星期一）公佈。BBSB的股份預計於2026年1月13日（星期二）於聯交所創業板開始買賣。



假設發售價為每股股份0.65港元（即指示性發售價範圍的中位數），經扣除就香港公開發售應付相關上市開支後，以及假設發售量調整權未獲行使，股份發售集資額將為約56.0百萬港元（相當於約30.2百萬令吉）。BBSB計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約65.2%將用作強化集團的財務狀況以支付潛在項目的前期成本；2) 約19.8%將用於擴大勞動力，以支援所有區域成長；3) 約5.0%用作將集團的資訊系統和內部流程升級及數位化；及4) 約10.0%用作一般營運資金。



力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人；力高證券有限公司為是次股份發售的獨家整體協調人；力高證券有限公司及富中證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



基石投資者



我們已於2位基石投資者，分別為Choy Joo Seoung先生及Tan Nam Joo先生訂立基石投資協議。基石投資者同意在若干條件下，可以每份7.0百萬港元按發售價認購該數目的股份。



業務概況



集團為於馬來西亞擁有超過16年經驗的土木工程承包商，已建立穩固地位，專門為馬來西亞政府或政府關聯公司擁有或啟動的大型交通基礎建設工程作為承包商，提供橋樑工程服務。集團主要提供2種服務：



1) 橋樑工程，主要涉及：(i)設計及建造大樑橋，及 (ii)連接高速公路、道路及大樑的附屬設施，如排水、排污、照明及標示路牌；及



2) 防洪工程，專注於設計及建造防洪結構解決方案，以降低城市及易受洪水侵襲地區的洪水風險。



於往績紀錄期間，集團已完成2個已竣工之大型交通基礎建設工程項目，包括JB25項目，涉及介入工程以協助完成SUKE高速公路的若干未完成部份，總合約價值約為33.1百萬吉令，及JB30項目，涉及勞勿繞道的土方工程及排水工程建設，總合約價值約為25.0百萬吉令。於最後實際可行日期，集團共有5個進行中的項目，總計原合約金額超過約723.5 百萬吉令。



競爭優勢



1) 於馬來西亞交通基礎建設工程市場擁有良好的往績記錄

集團自2008年起，逐步於馬來西亞西馬交通基礎建設工程市場建立穩固地位。憑藉集團於馬來西亞應接大型交通基礎建設工程項目的經驗，集團已註冊建築工業發展局的最高級別承包商執照，允許集團承接不限投標/合約價值的土木工程及結構工程。集團參與馬來西亞多項大型交通基礎建設工程項目，不僅能夠鞏固本公司的技術能力及服務質量，亦有助提升馬來西亞西馬交通基礎建設工程市場的未來商機。



2) 為客戶提供整體價值工程解決方案

集團能夠為客戶提供整體價值工程解決方案，該等解決方案考慮建設成本、建設時間及環境影響。價值工程為一種有系統性的方法，應用已建立的工具及技術，以識別、分析及優化項目功能。透過詳細分析項目需求及與客戶密切合作，我們確保最終設計既有效率又具成本效益。



3) 管理團隊擁有豐富的產業經驗及知識

我們的管理團隊於交通基礎建設工程行業，特別是於馬來西亞西馬大型交通基礎建設工程項目提供橋樑工程服務，擁有豐富的產業經驗與專業知識。董事會主席兼執行董事陳拿督為馬來西亞專業工程師及澳洲特許專業工程師，在馬來西亞西馬交通基礎建設工程行業擁有超過36年的公認及私營工程經驗。



4) 承接工程時致力於維護安全及環保

集團於執行項目時重視安全標準、嚴格品質控制及環境保護。我們在提供建設及項目完工方面的管理系統已通過認證，符合ISO 9001所要求的標準。



5) 與主要客戶、供應商及分包商維持長期及穩定的業務關係

憑藉集團的豐富經驗及技術知識，以及對安全、質量與環境負責的堅定承諾，集團贏得了客戶的信心,能夠與聲譽良好及具實力的建築及工程承包商保持長期業務關係。於最後實際可行日期，集團於2023財年及2024財年之5大客戶，及於2025年首6個月內之4大客戶均與我們維持長達8年的業務關係。



業務策略



1) 於馬來西亞半島及東馬來西亞，爭取更多即將開展的大型交通基礎建設工程項目及防洪項目

於2021至2025年的《第十二大馬計劃》的政策框架下，馬來西亞政府已將改善基礎建設及區域間連通性放在優先位置。為推動該等目標，於2025年撥出860億令吉，用於交通及市政基礎建設等關鍵領域。集團已確立往績記錄，加上將土木工程專業知識成功應用於防洪項目，有利集團投標未來在馬來西亞半島及東馬來西亞的大型交通基礎建設工程項目。



2) 進一步強化人力資源及提升項目管理能力

交通基礎建設項目中橋樑工程通常橫跨一至五年，本集團需要為每個項目部署一個完整的項目管理團隊。為確保有足夠有任何新中標項目，同時不影響我們正在進行中的工程的進度、質量或安全標準，有必要招募更多人手以加強我們的項目監督及工地管理能力。



3) 擴充勞動力以支持各個地區的增長

集團計劃擴充在馬來西亞半島的總部人力，以強化中央營運能力。總部員工的擴充將為我們奠定更堅強的基礎，不能僅支援我們目前的項目承諾，更能讓我們把握未來的發展機會。



4) 將本集團的資訊系統和內部流程升級並數位化

目前集團並無整合的資訊科技系統，而是依賴個別軟件工具以執行特定功能。例如預算、排程及文件。集團打算購置一系列軟件、升級資訊科技基礎設施及提升流程，以建立一個簡化及整合的報表管理系統。





有關BBSB International Limited

集團為於馬來西亞擁有超過16年經驗的土木工程承包商，專門為馬來西亞政府或政府關聯公司擁有或啟動的大型交通基礎建設工程作為承包商，提供橋樑工程服務。集團策略性地將土木工程服務範圍擴展至防洪工程。集團參與多個重要交通基礎建設工程項目，如東部疏散大道、大使路—淡江大道、白沙羅—沙亞高架大道及SUKE高速公路。集團目前持有馬來西亞建築工業發展局G7級CE類(土木工程建造)、B類(樓宇建造)及ME類(機電工程)的資格，其為建築工業發展局的最高級別承包商執照，允許集團承接不限投標/合約價值的土木工程及結構工程。



