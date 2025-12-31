新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
BBSB International Limited擬以股份發售方式 於港交所創業板上市 集資總額最多約8,700萬港元
摘要
馬來西亞土木工程承包商，專門為大型交通基礎建設工程作為承包商，提供橋樑工程服務，已建立穩固地位。
主要提供兩項服務：(i) 橋樑工程，及(ii)防洪工程。
持有馬來西亞建築工業發展局G7級CE類(土木工程建造)、B類(樓宇建造)及ME類(機電工程)的資格，其為建築工業發展局的最高級別承包商執照，允許集團承接不限投標/合約價值的土木工程及結構工程。
集團主要為馬來西亞政府或政府關聯公司擁有或啟動的項目提供服務，已參與多個重要交通基礎建設工程項目，如東部疏散大道、大使路—淡江大道、白沙羅—沙亞高架大道及SUKE高速公路。
財務摘要
（千令吉）
2023財年
2024財年
2024
2025
收益
76,757
133,002
69,786
73,986
橋樑工程
74,594
123,208
64,263
73,148
防洪工程
2,163
9,794
5,523
838
毛利
10,990
25,664
10,594
15,806
毛利率 (%)
14.3
19.3
15.2
21.4
本公司擁有人應佔年/期內(虧損)/溢利及全面收益總額
(14,460)
26,189
12,112
3,201
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月31日 - BBSB International Limited（「BBSB」或「公司」及其子公司：「集團」；股票編號：8610.HK），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司創業板上市的詳情。
BBSB將於全球發售125,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中90%股份或12,500,000股股份進行配售：餘下10%，或25,000,000股股份（可予重新分配）作公開發售。發售價介乎每股0.6港元至0.7港元，每手買賣單位為4,000股。公開發售將於2025年12月31日（星期三）早上九時正開始至2026年1月8日（星期四）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計於2025年1月12日（星期一）公佈。BBSB的股份預計於2026年1月13日（星期二）於聯交所創業板開始買賣。
假設發售價為每股股份0.65港元（即指示性發售價範圍的中位數），經扣除就香港公開發售應付相關上市開支後，以及假設發售量調整權未獲行使，股份發售集資額將為約56.0百萬港元（相當於約30.2百萬令吉）。BBSB計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約65.2%將用作強化集團的財務狀況以支付潛在項目的前期成本；2) 約19.8%將用於擴大勞動力，以支援所有區域成長；3) 約5.0%用作將集團的資訊系統和內部流程升級及數位化；及4) 約10.0%用作一般營運資金。
力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人；力高證券有限公司為是次股份發售的獨家整體協調人；力高證券有限公司及富中證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
基石投資者
我們已於2位基石投資者，分別為Choy Joo Seoung先生及Tan Nam Joo先生訂立基石投資協議。基石投資者同意在若干條件下，可以每份7.0百萬港元按發售價認購該數目的股份。
業務概況
集團為於馬來西亞擁有超過16年經驗的土木工程承包商，已建立穩固地位，專門為馬來西亞政府或政府關聯公司擁有或啟動的大型交通基礎建設工程作為承包商，提供橋樑工程服務。集團主要提供2種服務：
1) 橋樑工程，主要涉及：(i)設計及建造大樑橋，及 (ii)連接高速公路、道路及大樑的附屬設施，如排水、排污、照明及標示路牌；及
2) 防洪工程，專注於設計及建造防洪結構解決方案，以降低城市及易受洪水侵襲地區的洪水風險。
於往績紀錄期間，集團已完成2個已竣工之大型交通基礎建設工程項目，包括JB25項目，涉及介入工程以協助完成SUKE高速公路的若干未完成部份，總合約價值約為33.1百萬吉令，及JB30項目，涉及勞勿繞道的土方工程及排水工程建設，總合約價值約為25.0百萬吉令。於最後實際可行日期，集團共有5個進行中的項目，總計原合約金額超過約723.5 百萬吉令。
競爭優勢
1) 於馬來西亞交通基礎建設工程市場擁有良好的往績記錄
集團自2008年起，逐步於馬來西亞西馬交通基礎建設工程市場建立穩固地位。憑藉集團於馬來西亞應接大型交通基礎建設工程項目的經驗，集團已註冊建築工業發展局的最高級別承包商執照，允許集團承接不限投標/合約價值的土木工程及結構工程。集團參與馬來西亞多項大型交通基礎建設工程項目，不僅能夠鞏固本公司的技術能力及服務質量，亦有助提升馬來西亞西馬交通基礎建設工程市場的未來商機。
2) 為客戶提供整體價值工程解決方案
集團能夠為客戶提供整體價值工程解決方案，該等解決方案考慮建設成本、建設時間及環境影響。價值工程為一種有系統性的方法，應用已建立的工具及技術，以識別、分析及優化項目功能。透過詳細分析項目需求及與客戶密切合作，我們確保最終設計既有效率又具成本效益。
3) 管理團隊擁有豐富的產業經驗及知識
我們的管理團隊於交通基礎建設工程行業，特別是於馬來西亞西馬大型交通基礎建設工程項目提供橋樑工程服務，擁有豐富的產業經驗與專業知識。董事會主席兼執行董事陳拿督為馬來西亞專業工程師及澳洲特許專業工程師，在馬來西亞西馬交通基礎建設工程行業擁有超過36年的公認及私營工程經驗。
4) 承接工程時致力於維護安全及環保
集團於執行項目時重視安全標準、嚴格品質控制及環境保護。我們在提供建設及項目完工方面的管理系統已通過認證，符合ISO 9001所要求的標準。
5) 與主要客戶、供應商及分包商維持長期及穩定的業務關係
憑藉集團的豐富經驗及技術知識，以及對安全、質量與環境負責的堅定承諾，集團贏得了客戶的信心,能夠與聲譽良好及具實力的建築及工程承包商保持長期業務關係。於最後實際可行日期，集團於2023財年及2024財年之5大客戶，及於2025年首6個月內之4大客戶均與我們維持長達8年的業務關係。
業務策略
1) 於馬來西亞半島及東馬來西亞，爭取更多即將開展的大型交通基礎建設工程項目及防洪項目
於2021至2025年的《第十二大馬計劃》的政策框架下，馬來西亞政府已將改善基礎建設及區域間連通性放在優先位置。為推動該等目標，於2025年撥出860億令吉，用於交通及市政基礎建設等關鍵領域。集團已確立往績記錄，加上將土木工程專業知識成功應用於防洪項目，有利集團投標未來在馬來西亞半島及東馬來西亞的大型交通基礎建設工程項目。
2) 進一步強化人力資源及提升項目管理能力
交通基礎建設項目中橋樑工程通常橫跨一至五年，本集團需要為每個項目部署一個完整的項目管理團隊。為確保有足夠有任何新中標項目，同時不影響我們正在進行中的工程的進度、質量或安全標準，有必要招募更多人手以加強我們的項目監督及工地管理能力。
3) 擴充勞動力以支持各個地區的增長
集團計劃擴充在馬來西亞半島的總部人力，以強化中央營運能力。總部員工的擴充將為我們奠定更堅強的基礎，不能僅支援我們目前的項目承諾，更能讓我們把握未來的發展機會。
4) 將本集團的資訊系統和內部流程升級並數位化
目前集團並無整合的資訊科技系統，而是依賴個別軟件工具以執行特定功能。例如預算、排程及文件。集團打算購置一系列軟件、升級資訊科技基礎設施及提升流程，以建立一個簡化及整合的報表管理系統。
Hashtag: #BBSB #IPO
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關BBSB International Limited
集團為於馬來西亞擁有超過16年經驗的土木工程承包商，專門為馬來西亞政府或政府關聯公司擁有或啟動的大型交通基礎建設工程作為承包商，提供橋樑工程服務。集團策略性地將土木工程服務範圍擴展至防洪工程。集團參與多個重要交通基礎建設工程項目，如東部疏散大道、大使路—淡江大道、白沙羅—沙亞高架大道及SUKE高速公路。集團目前持有馬來西亞建築工業發展局G7級CE類(土木工程建造)、B類(樓宇建造)及ME類(機電工程)的資格，其為建築工業發展局的最高級別承包商執照，允許集團承接不限投標/合約價值的土木工程及結構工程。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟
黃浩然於6年前離開效力13年嘅TVB，轉投古天樂旗下公司，重投電影圈。黃浩然與著名形象指導老婆KAKA於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口感情融洽，被稱圈中「模範家庭」，又有「好男人」、「好爸爸」之稱，同時因老婆父親係馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，被貫以「億萬駙馬」之名。日前，黃浩然藉聖誕佳節與家人齊齊到日本度假，被網民野生捕獲，並將照片分享至社交平台，激讚50歲黃浩然保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
譚詠麟32歲兒子譚曉風成科技界人才 開發加密貨幣 任高級軟件工程師年薪逾百萬
75歲的「樂壇校長」譚詠麟（Alan），與紅顏知己朱詠婷（Wendy）所生的獨子譚曉風（Howard）如今年約32歲，遺傳了爸爸顏值及運動和音樂天賦，自小已是文武全才，在2010年香港會考成為「十優狀元」後即到海外升學，先在英國牛津大學工程科學系取得碩士學位，再到美國普林斯頓大學深造，是星二代之中的無敵學霸。Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
陳庭欣與彩豐行老闆分手 由公屋仔到十億身家 女方越住越豪
陳庭欣宣布與彩豐行老闆楊振源和平分手，楊振源由公屋起步、會考零分白手興家，建立實業與物業並行的財務版圖，身家傳達十億港元。Yahoo 地產 ・ 19 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃潔琪黃色吊帶晒滑溜玉背 讓半球激射夠震撼
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美為人爽朗，熱愛運動的她擁有一副傲人身材，加上毫不吝嗇的性格，不時於社交網派福利，自然成為不少宅男心目中的女神。Miko日前網晒新相，穿上黃色Deep V吊帶緊身背心的她，大騷弗爆身材和滑滑玉背，除了有前東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
鍾柔美Yumi被爆扮A0 中學時至少有4名男友？ 就連「學霸」之名都被質疑
19歲TVB聲夢小花鍾柔美Yumi因為自稱從未拍拖兼單身，一直被網友稱為A0女神，但係日前有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被緋聞男友、32歲TVB藝人劉展霆Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情疑似錯手曝光。但係鍾柔美回應時只係話同劉展霆係好朋友，又解釋親熱照只係玩Truth or Dare嘅懲罰，強調唔係post錯帳戶，只係經理人提醒至刪相。不過網民發現同場受訪嘅姚焯菲及詹天文，聽到鍾柔美話劉展霆係死黨而且「了解中」時，流出意味深長嘅神情，估計另外兩位小花知道更多內情。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
好人好事｜老婦疑中「入境處官員」電騙 ATM險過數機警銀行職員介入
長者往往是陷騙案陷阱的高危一族，有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處官員」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。 目擊事件的女網民在社交平台Threads發帖，上載了一張在銀行理財易中心拍攝的照片，一位老婦欲操作存款機，身旁有am730 ・ 19 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
美國推動俄烏和平協議期間，俄軍戰死人數創下記錄
BBC穆拉特·穆卡舍夫在被判處十年監禁後簽約加入軍隊。 BBC的分析顯示，過去十個月，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中的戰死人數比2022年全面入侵開始以來任何時期都要多。 美國總統特朗普在2025年推動和平進程之際，俄羅斯公佈的士兵訃告比前一年增加了40%。 BBC已確認總共近16萬名在烏克蘭戰場上陣亡的俄方人員姓名。 自2022年2月起，BBC俄語部與獨立媒體Mediazona以及志願者團隊一直在統計俄羅斯戰爭的損失。我們有一份名單，列出能透過官方報告、報紙、社交媒體、新紀念碑和墓地來確認死亡的人員。 實際死亡人數被認為還要高得多，而軍事專家認為我們對墓地、戰爭紀念碑和訃告的分析可能僅代表總數的45%至65%。 這意味著俄羅斯死亡人數可能在24.BBC News 中文 ・ 17 小時前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 17 小時前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間，排球「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 22 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 19 小時前
東岸板道東段開放 玻璃觀景台須穿鞋套入內 穿脫比步行時間長 入場市民批「唔湯唔水」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北角東岸板道（東段）部分近日開放，惟其中一段長約20米的「水空之鏡」玻璃觀景台設計及參觀安排卻引起公眾討論。該處要求所有進入的市民必須先穿上鞋套，記者周二（30日）到現場視察，穿脫鞋套的時間比在玻璃觀景台步行時間長。有居於新界特意過海參觀的市民批評「整啲咁嘅嘢唔湯唔水吸引到啲咩人呀？」，亦有市民認為製作鞋套予市民穿著步行20米浪費資源。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
攞「A」！阿仙奴炒維拉四個一皮
【Now Sports】阿仙奴在該隊2025年最後一場英超發揮出色，以4:1大炒來訪的阿士東維拉，以絕佳戰績完成今年賽事，在榜首放領6分。now.com 體育 ・ 3 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
44歲林俊傑認愛23歲網紅「七七」 女方背景超狂擁巨額遺產 自稱美籍華裔擁多地房產
新加坡籍的44歲情歌天王林俊傑（JJ）昨日（29日）在無預警下公開認愛，情人正是今年初曾傳出緋聞的23歲女網紅「七七」（Annalisa）。JJ在社交平台分享為70歲林媽媽慶生的照片，而他與父母連同七七形成「一家四口」，成為其出道22年來首次官宣戀情。「J7戀」令全網震動，而女方迅速被起底，其超狂家底惹來網民哄動。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
玉桂狗焗爐之亂｜遊日港人狂中一番賞頭獎！竟成為「甜蜜負擔」？苦主齊呼「求帶走」
赴日旅遊，不少人都愛挑戰「一番賞」，近日卻因為一個「玉桂狗焗爐」變成港人旅程中的「甜蜜負擔」。近日，不少香港旅客在社交平台分享自己「幸運」中獎的經歷，卻發現這份頭獎竟是個難以帶走的龐然大物，掀起一場網絡熱話。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前