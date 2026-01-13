BBSB International Limited首日掛牌上市 收市報每股0.67港元

較招股價高11.6%

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月13日 - 馬來西亞土木工程承包商BBSB International Limited（「BBSB」或「公司」及其子公司：「集團」；股票編號：8610.HK），今天宣佈正式在香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）創業板掛牌上市。



BBSB今日全日錄得最高股價每股3.11港元，收市價每股0.67港元。總成交量約1.21億股，總成交金額約1.80億港元。



力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人；力高證券有限公司為是次股份發售的獨家整體協調人；力高證券有限公司及富中證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



BBSB董事會主席兼執行董事陳振源拿督表示﹕「今日集團股份成功於香港交易所創業板上市，標誌著集團發展邁向新里程，亦彰顯投資者對集團業務及前景的信心。展望未來，我們將繼續發揮在土木工程領域的專業優勢，積極把握馬來西亞及其他地區的發展機遇，致力為股東創造最大價值。」

有關BBSB International Limited

集團為於馬來西亞擁有超過16年經驗的土木工程承包商，專門為馬來西亞政府或政府關聯公司擁有或啟動的大型交通基礎建設工程作為承包商，提供橋樑工程服務。集團策略性地將土木工程服務範圍擴展至防洪工程。集團參與多個重要交通基礎建設工程項目，如東部疏散大道、大使路—淡江大道、白沙羅—沙亞高架大道及SUKE高速公路。集團目前持有馬來西亞建築工業發展局G7級CE類(土木工程建造)、B類(樓宇建造)及ME類(機電工程)的資格，其為建築工業發展局的最高級別承包商執照，允許集團承接不限投標/合約價值的土木工程及結構工程。





