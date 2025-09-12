CD復古回朝，BEAMS水滴藍CD機登場！重拾「旋轉的浪漫」，找回那些年光碟的魔力

還記得那些年我們收集的CD嗎？BEAMS RECORDS最新推出的「Clear Portable CD Player」簡直是復古控的夢幻逸品！透明淺藍色面板直接透出光碟旋轉的療癒畫面，搭配小巧液晶螢幕顯示播放資訊，瞬間帶你穿越回CD輝煌年代。

這台播放器不僅能用兩顆AA電池驅動，還支援3.5mm耳機孔，無論是帶去公園野餐還是窩在房間回味青春，隨時隨地都能享受實體音樂的儀式感～而且價格只要約HK$366，簡直是懷舊潮流中最親民的入場券。

現在就挖出你塵封的CD收藏，讓BEAMS這台透明小精靈帶你重新感受光碟轉動的魔力吧！聽說東京BEAMS RECORDS店已經搶翻天了，手刀衝刺前記得先確認庫存啊！

「有線耳機」是潮流皇道！VAHE x Kartashov首飾話題作，限量版925純銀「耳機線手鐲」亮相

