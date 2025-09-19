專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
BEAMS Plus × Studio Nicholson 以復古銀幕美學重塑經典男裝
雙方首度攜手，推出 19 件「Made in Japan」膠囊系列，向 60、70 年代電影致敬。
重點摘要
BEAMS Plus 與 Studio Nicholson 攜手推出 19 件單品組成的膠囊系列
系列靈感源自 60、70 年代電影，並囊括多款「Made in Japan」單品
將於 9 月 18 日在英國開售，9 月 19 日於日本上架
BEAMS Plus 與 Studio Nicholson 首度聯手，帶來囊括 19 件「Made in Japan」單品的膠囊系列；靈感來自雙方對 60、70 年代銀幕傳奇人物 Columbo、George Peppard 及 Annie Hall 的共同熱愛。兩大品牌秉持「真正的男裝應歷久常新」的理念，將 Studio Nicholson 的極簡模組思維，與 BEAMS Plus 對日本匠心工藝與頂級面料的堅持完美融合。
經典輪廓迎來細膩升級：PETER 風衣選用防潑水 Gabardine 斜紋布，由職人全手工貼合，並以柔軟棉質格紋 Poplin 作內裡；PAUL 運動西裝外套採用超高密度 Tropical Wool，備有 Charcoal Marl 與 Navy 兩款配色，鬆身剪裁襯上美式金色鈕扣；ALVY 雙褶長褲向 Alvy Singer 的不費力優雅致敬，提供柔軟太妃糖燈芯絨、透氣 Tropical Wool 及挺括棉斜紋三種面料，色選涵蓋 Tan、Cream、Charcoal Marl 及 Navy。
休閒基本款換上現代比例：LISA 襯衫以 Oxford 布演繹 Oversized 寬鬆剪裁，備有純白、粉筆粉及棕白條紋；HOLLY 牛仔褲在岡山老式梭織機上以混紡原棉織成，提供 Faded Wash 與 Indigo 兩種洗色；GOLIGHTLY 毛圈衛衣採用墜肩設計與低調三角插片細節，推出 Grey Marl 及 Navy 配色。
系列將於 9 月 18 日率先登陸英國 Studio Nicholson 及其倫敦旗艦店，9 月 19 日隨即透過 BEAMS Plus 及 Studio Nicholson 東京門店在日本開售。定價 19,800 至 143,000 日圓（約 135 至 973 美元），男裝尺碼涵蓋 XS 至 XL，邀請新世代打造歷久常新的高實穿衣櫥。
